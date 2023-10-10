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クックパッド、技術者向けカンファレンス「Kaigi on Rails 2023」にシルバースポンサーとして協賛

［クックパッド］

～エンジニア1名がスピーカーとして登壇～

クックパッド株式会社は、10月27日（金）から10月28日（土） まで開催される「Kaigi on Rails 2023」に、シルバースポンサーとして協賛をしています。10月27日（金）14時10分より開催される Hall A レギュラートーク（20分）に、クックパッドのSREエンジニア@mozamimy（https://handon.club/@mozamimy）が『生きたRailsアプリケーションへのdelegated typesの導入』をテーマに登壇します。



・「Kaigi on Rails 2023」特設サイト：https://kaigionrails.org/2023/
・『生きた Rails アプリケーションへの delegated types の導入』：https://kaigionrails.org/2023/talks/mozamimy/


■「Kaigi on Rails 2023」概要
Kaigi on Railsのコアコンセプトは「初学者から上級者までが楽しめるWeb系の技術カンファレンス」です。Kaigi on Railsは技術カンファレンスへの参加の敷居を下げることを意図して企画されています。また、名前の通りRailsを話題の中心に据えるカンファレンスではありますが、広くWebに関すること全般（例えばフロントエンドやプロトコルなど）についてもカバーしています。リアル会場とオンライン配信のハイブリッド開催です。

・開催日：2023年10月27日（金）11:00 ～ 28日（土）18:00 JST
・会場：浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス https://hulic-hall.com/
・対象：初学者から上級者までのWeb系ソフトウェア技術者


■メディア掲載、取材に関するお問い合わせ　
以下の問い合わせフォームより具体的な内容（ご企画のテーマ、質問項目、取材希望日など）を記載してお送りください。広報担当より直接お返事いたします。

広報へのお問い合わせフォーム：https://info.cookpad.com/contact/pr

【クックパッドについて】
クックパッド株式会社は「毎日の料理を楽しみにする」をミッションに掲げる、料理とテクノロジーの会社です。国内で月間約4,800万人が利用し日本を含む世界71カ国・地域、29言語で展開する料理レシピ投稿・検索サービス「クックパッド」、生鮮食品オンライン市場「クックパッドマート」などを運営しています。私たちは料理を通じて、ヒト、社会、地球の豊かな未来を目指します。

社名 : クックパッド株式会社 https://info.cookpad.com
本社所在地 : 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 WeWorkオーシャンゲートみなとみらい 7F/9F
代表者 : 代表執行役 佐野 陽光（さの あきみつ）
資本金 : 5,286,015千円（2023年6月末）
設立年月日 : 1997年10月1日
従業員数 : 313人（2023年6月末 連結ベース）
主要事業 : 毎日の料理を楽しみにする事業

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/10-20:16）

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