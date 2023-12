[株式会社PAPABUBBLE JAPAN]

オープン3日間限定で「高島屋ベリーコットン」を先着350名様にプレゼント



Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、横浜高島屋地下1階フーディーズポート2のパパブブレ横浜高島屋店をキッチン付き店舗にリニューアルし、12月13日(水)にグランドオープンいたします。







ワクワク感溢れる“Craft Candy Theater”の世界に引き込まれる空間が横浜高島屋に





バルセロナの路地裏で始まり、世界30か国以上に拡がったCraft Candy Theater・パパブブレ。お客様の目の前で繰り広げられるキャンディ製造パフォーマンスは、YouTubeやTikTokで累計再生数1億回を超える程の人気を誇ります。まるで魔法のような、職人による熟練の技で、ドロドロのキャンディの塊が様々な絵柄の入った直径1cmのキャンディに変身していく様子は、老若男女問わずに思わず見入ってしまうエンターテインメントです。



そんなライブパフォーマンスを直近で体験いただける製造キッチンが、横浜高島屋の地下に出現します。甘い香りに包まれた店内では、出来立てのキャンディを味わっていただくことも可能です。



オープン先着「高島屋ベリーコットン」を350名様にプレゼント





パパブブレのプレミアムキャンディで作る、香り豊かなコットンキャンディを、グランドオープン記念で、先着350名様にプレゼントいたします。ベリーの酸味にライチ、ローズのニュアンスを加えた横浜高島屋店限定のフレーバーと、口に入れた瞬間に溶けてしまうフワフワ食感が特徴です。



お会計金額に関わらず、1回の会計につきおひとつをプレゼント。パパブブレのコットンキャンディ未体験の方にもぜひ味わって頂きたい、貴重な機会となっています。





これを買えば間違いない!?︎300袋限定のワクワクなパパブブレセット





パパブブレ定番のキャンディBAGの他、自慢のプレミアムキャンディから作ったコットンなど、“これを買えば間違いない”パパブブレの人気商品を詰め合わせたオリジナルセットを、300袋限定で販売いたします。このセットでしか食べることのできない限定フレーバーのバブレッツも入っており、パパブブレが生み出すワクワクのラインナップを存分に満喫いただけます。



・『グランドオープン記念セット』 税込み価格:2,501円

フルーツミックスBAG 1袋

クリスマスミックスBAG 1袋

コットンキャンディ(いちごショートケーキ) 1袋

限定バブレッツ(チェリーソーダ/ピーチローズ/マスカット/オレンジティー/マンゴー) 1箱







PAPABUBBLEについて





ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。



パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。



2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。



