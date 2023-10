[アバントグループ]



アバントグループで連結会計、グループ・ガバナンスのソリューションを提供する株式会社ディーバ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:永田 玄、以下 ディーバ)は、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社が2023年10月10日~10月11日に開催する年に一度のAWSのSaaSに特化したラーニングカンファレンス「SaaS on AWS 2023」において、当社プロダクト開発本部 技術開発統括部長 鈴木 亮が登壇します。







■「SaaS on AWS 2023」詳細

「SaaS on AWS 2023」は、年に一度の AWS の SaaS に特化したラーニングカンファレンスです。10月10日~10月11日 の 2 日間を通じて、今押さえておくべき SaaS のためのテクノロジーやビジネス拡大の手法について、ユーザー事例をはじめとする 28 の セッションを通じて網羅的に学ぶことができます。

・イベント名: SaaS on AWS 2023

・開催日: 10月10日(火)13:00‐18:00、10月11日(水)13:00‐19:00

・開催形態: 現地参加/オンラインライブ放映のハイブリット開催

・現地会場: アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 目黒オフィス 21F

・イベントページ: https://pages.awscloud.com/saas-on-aws-reg.html



<ディーバのセッション>

2日目に会場1「SaaS Technology」にてセッションを行います!

・開催日時:10月11日(水)15:00‐15:20(オンライン配信あり)

・登壇者:プロダクト開発本部 技術開発統括部長 鈴木 亮



クラウドサービスへのビジネスモデル転換のために必要だったSaaSコントロールプレーンの実装

エンタープライズアプリケーションにおいて認証機構は非機能要件に位置付けられていますが、実際のところはユーザーとの細かな要件定義が発生する重要な業務機能として扱うことが多々あります。

株式会社ディーバでは連結会計や連結決算の会計業務を支える「DivaSystem LCA」を提供していますが、オンプレミス型のアプリケーションという構成をスタートとして、どのようにクラウドサービスとしてアプリケーションを変化させたのか、その際になぜ認証機構をコントロールプレーンとして切り出していったのかについてご紹介します。



■参加お申し込み方法

以下イベントページへアクセスし、必要事項を入力の上お申込みください。

https://pages.awscloud.com/saas-on-aws-reg.html



【株式会社ディーバに関して】

ディーバは、連結会計システム「DivaSystem LCA」および関連製品の開発のほか、連結決算業務・単体決算業務などのアウトソーシング事業を手掛け、情報開示を通じた企業の価値創造プロセスを総合的に支援します。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの100%子会社です。





社 名 :株式会社ディーバ

設 立 :2017年8月7日

代表者 :代表取締役社長 永田玄

URL :https://www.diva.co.jp/

主要業務 :連結会計システムおよび関連製品の開発・販売、

決算業務アウトソーシング事業 など

本社所在地:東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー43階



【アバントグループに関して】

株式会社アバントグループ(本社:東京都港区、代表取締役社長:森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード:3836)を持株会社として展開するアバントグループは、「企業価値向上に役立つソフトウエア会社になる」とのマテリアリティの実現に向けて、2022年10月1日に新たなガバナンス体制とグループ体制でスタートしました。

アバントグループでは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献してまいります。

主要なグループ事業子会社(いずれも100%所有)は以下の通りです。





<アバントグループ>

○株式会社アバント

○株式会社インターネットディスクロージャー

○株式会社ジール

○株式会社ディーバ



