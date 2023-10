[JICE 一般財団法人 日本国際協力センター]

沖縄の高校生が米国マサチューセッツ州を訪問し、国際交流やホームステイ、各視察先訪問を通じて、両国の政治、経済、文化、外交政策等について理解を深めるとともに、日本そして沖縄の魅力を積極的に発信します。



沖縄県立名護高等学校と沖縄県立那覇国際高等学校の20名が、「カケハシ・プロジェクト」派遣プログラムを通じて米国マサチューセッツ州を訪問し、地域の人々との交流や視察を通して日米の友情や信頼関係を育みます。米国滞在中は、在ボストン日本国総領事館や現地日本企業を訪問し、日米関係や両国の経済関係について学びます。ボストン近郊のウェストン町では、The Cambridge School of Westonの生徒との交流やホームステイに参加し、米国社会や暮らしについて体験します。異なる文化や習慣に触れながら学びや気づきを得るとともに、交流先で出会う人々に向けて日本そして沖縄の魅力を積極的に伝えます。

なお、本プログラムは、外務省が推進する国際交流事業「対日理解促進交流プログラム」カケハシ・プロジェクト(米国)の一環で行われる相互交流プログラムであり、2024年3月には、The Cambridge School of Westonの学生が沖縄を訪問する予定です。





【開催概要】

名称:対日理解促進交流プログラム カケハシ・プロジェクト(米国)「沖縄プログラム派遣第1陣」

日時:2023年10月25日(水)~ 11月1日(水)

対象:沖縄県立名護高等学校10名(引率者1名含む)

沖縄県立那覇国際高等学校10名(引率者1名含む) 合計20名



訪問地:米国 マサチューセッツ州(ボストン市、ウェストン町)

日程(予定):

10月25日(水) 日本出発、米国着

10月26日(木) 【視察】

10月27日(金) 【学校交流】The Cambridge School of Weston

10月28日(土) 【ホームステイ】

10月29日(日) 【交流】The Cambridge School of Weston【ワークショップ】

10月30日(月) 【歓送会】The Cambridge School of Weston【成果報告会】The Cambridge School of Weston

【訪問】在ボストン日本国総領事館

10月31日(火) 米国出発

11月 1日(水) 日本到着

使用言語:英語・日本語



実施方法:対面派遣

実施団体:一般財団法人 日本国際協力センター(JICE)







【対日理解促進交流プログラム「カケハシ・プロジェクト」事業概要】

「カケハシ・プロジェクト」は、日本と北米地域との間で、対外発信力を有し将来を担う人材を互いに招へい・派遣する(オンライン交流を含む)、日本政府(外務省)が推進する事業であり、JICEがプログラム企画・運営を受託しています。人的交流を通じ、日本の政治・経済・社会・文化・歴史に加えて外交政策に関する日本についての理解を促進するとともに、未来の親日派・知日派を育成・発掘しています。また、参加者に日本の外交姿勢や魅力等について積極的に発信してもらうことで日本に関する対外発信を強化し、日本の外交基盤を拡充することを目的としています。



【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人日本国際協力センター(JICE) 国際交流部

お問い合わせフォーム:https://www.jice.org/contact/index.html









企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-20:16)