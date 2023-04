[株式会社フィナンシェ]

~ トークンを活用した新たなビジネスを共創 ~



株式会社フィナンシェ(代表取締役 國光 宏尚、以下フィナンシェ)は、J.フロントリテイリング株式会社(代表執行役社長 好本 達也、以下J.フロントリテイリング)と資本業務提携に係る協議を開始したことをお知らせいたします。今後両社は、それぞれの強みを掛け合わせ新たな提供価値を共創するため、事業連携を強化していく予定です。







資本提携の背景と目的





フィナンシェは、「Empowering the next billion dreams(10億人の挑戦を応援する)」をビジョンに掲げ、ブロックチェーンを活用したトークン発行型のクラウドファンディングサービス「FiNANCiE」やNFT事業、IEO支援事業などのトークンを活用したコミュニティおよびエコシステムの形成を支援する事業を展開しています。



また、フィナンシェのビジネス拡大に資する事業連携を目的とした資金調達を実施しており、1stクローズとして、それぞれ国内有数の事業会社、金融機関である、J. フロントリテイリング、株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ及び株式会社丸井グループに参画いただきました。

・株式会社フィナンシェ、1stクローズとして新たにJ.フロントリテイリング株式会社を加え、株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ及び株式会社丸井グループより総額11億円の資金調達を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000307.000042665.html

J.フロントリテイリングは、“くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。”をビジョンに掲げ、事業活動を通じた社会課題の解決に取り組むことにより社会的価値と経済的価値を両立させるサステナビリティ経営を推進しています。社会や生活者の変化が進むなか、お客様への提供価値を拡充するため、事業ポートフォリオの変革に取り組み、既存事業のイノベーション、新規事業の開発を加速させています。これまで、eスポーツのトップチームを擁するXENOZ社への出資・子会社化をはじめ、同社のコーポレートベンチャーキャピタルを通じたベンチャー企業への出資など、優れた知見を持つ企業との連携を強化しています。



全国の主要都市に百貨店・パルコの店舗を展開し、信用力と顧客資産を持つJ.フロントリテイリングとの資本提携により、以下のような新たなビジネスを展開していくことを検討します。

1. メタバース・web3領域におけるトークンを活用したビジネスの開発

2. eスポーツ等のファン活性化によるコミュニティビジネスの実現

3. 地域名品の発掘・育成を支援するトークンを活用した新たな地方創生モデルの創出

両社の強みを掛け合わせ、新たな提供価値を共創するため、今後、具体的な業務提携に向けて連携を強化してまいります。



株式会社フィナンシェ 代表取締役 國光 宏尚より





日本を代表する小売業界のリーディングカンパニーのJ.フロントリテイリング様との資本提携を大変嬉しく思います!両社の強みを掛け合わせトークンを活用した新たなビジネスを共創していきます。”10億人の挑戦を応援するクリエイターエコノミーの実現”に向けて全力で挑戦し続けたいと思います。Web3 is Now!



J.フロントリテイリング株式会社 執行役常務 グループデジタル統括部長 林直孝より





この度の資本提携によりフィナンシェ社とさまざまな協業の機会が生まれることにとてもワクワクしております。

弊社グループのリテール、サービス、さらにエンタテインメントなどの分野で様々なコミュニティが生まれ、参加者のみなさまとの共創により、多くの“くらしの「あたらしい幸せ」”が発明されるとともに、新たなビジネスの展開に発展することを期待しております。



J.フロントリテイリング株式会社

会社名 J.フロントリテイリング株式会社

代表執行役社長 好本 達也

設立日 2007年9月

所在地 東京都中央区銀座6丁目10番1号

URL https://www.j-front-retailing.com/





株式会社フィナンシェとは









フィナンシェは、ブロックチェーンを活用したトークン発行型のクラウドファンディングサービス「FiNANCiE」をはじめ、NFTの企画・発行支援事業、IEO支援事業などトークンを活用したコミュニティおよびエコシステムの形成を支援する事業を展開しています。現在、200以上ものスポーツチームやエンタメプロジェクト、個人などのトークンの発行・販売、企画・運用実績を有しており、トークンエコシステムの形成・拡張を一気通貫で支援する国内唯一のWeb3プラットフォームの確立を目指しています。

フィナンシェ|FiNANCiE https://financie.jp/

アプリ:App Store(対応OS:iOS 14.0以上)

https://apps.apple.com/jp/app/financie/id1470196162

アプリ:Google Play(対応OS:Android 6.0以上)

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.financie.ichiba

会社名 株式会社フィナンシェ

代表者 國光 宏尚

設立日 2019年1月

所在地 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15F

お問い合わせ先 https://www.corp.financie.jp/contact



