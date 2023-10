[トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社]

トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社(本社:東京都港区海岸 代表取締役社長:大貫陽介)は、ついにあの有名なバイク神話の真相を解明し、更に新たな捜索活動を開始することをお伝えします。







バイカーへの究極の贈り物 - エルヴィス・プレスリーが1965年に自身と仲間のMemphis Mafia(メンフィス・マフィア)達のために購入した9台のトライアンフモーターサイクル



そのMemphis Mafiaが乗っていたトライアンフの捜索を手伝ってください:あの歴史的なバイクは一体何処に消えたのか?



この捜索はエルヴィス・プレスリーとお揃いのトライアンフとギターを手に入れられる、またとないチャンスです - エルヴィス・プレスリー慈善基金への募金活動





トライアンフモーターサイクルズはついに、あの有名なバイク神話の真相を解明

今回1965年にエルヴィス・プレスリーがMemphis Mafiaのメンバー全員に特別なバイクを贈ったことが分かったのです。グレースランドの公文書館でエルヴィス本人のサインが入った小切手の原本が発見され、エルヴィスの親友だったジェリー・シリングの回想から、エルヴィスが親しい友人達とロサンゼルスの丘陵地帯を一緒に走るために、トライアンフのオートバイ9台をプレゼントとして購入したことが確認されました。



ストーリー

エルヴィス・プレスリー音楽界において永遠のレジェンドであり、カルチャーの象徴です。

歴史上最大のセールスを記録したソロアーティスト、ハリウッドで31本の映画に出演した映画スターでもあることが、それを物語っています。そしてエルヴィスは無類のバイク愛好家でもあり、映画の中でもバイクを乗りこなしています。例えば、1968年のコメディウエスタン映画『Stay Away Joe』では、レッドとシルバーのTriumph 650 Bonneville「Desert Sled」に乗っているシーンがあります。



実際にエルヴィスとトライアンフモーターサイクルの出会いは、その数年前のことで、そのエピソードは彼自身と同じく“ロックンロール”な出会いでした。

1965年、エルヴィスは、ハリウッドのサミュエル・ゴールドウィンスタジオにて『フランキーとジョニー』のミュージカル撮影に参加していました。エルヴィスはその合間にベルエアの自宅で、“Memphis Mafia”と呼ばれる親友たちとひとときの休息を楽しんでいました。





その内の1人、エルヴィスの親友であり、“Memphis Mafia”のメンバーでもあったジェリー・シリングは、ある日、サンタモニカ・ブルバードのロバート&サンズで、Triumph T120 650 Bonnevilleを購入しました。そのバイクを見たエルヴィスは「ベルエアの近所を走らせてほしい」とジェリーに頼み込みます。ジェリーは快くそれに応じ、エルヴィスはバイクに乗って走り出しました。帰ってきたエルヴィスは、えらく感激し、すぐに運送マネージャーのアラン・フォルティスに「 みんなの分も注文してくれ、でも...今夜じゃなきゃダメなんだ!」と言ったそうです。



ロバートソン&サンズはその夜、650 TR6と高性能ツインキャブレターの650 T120をミックスした7台のトライアンフを彼のもとに届けることができました。エルヴィスらは、ベルエア周辺で、近隣からの苦情が警察に入るまでずっと走り回っていたそうです。そして残りのバイクは2日後に到着し、9人は撮影の合間を縫ってバイクに乗り、日曜日にはパシフィック・コースト・ハイウェイを一緒に走りました。



ジェリー・シリングはこう振り返ります:「エルヴィスはバイクに乗るのが大好きだったから、僕の新しいBonneville を見たらきっと『乗ってみたい』というだろうと思っていました。実際、その通りになりましたね。みんなで一緒に乗れるよう、全員にそのバイクを所有して欲しいとすら思ったようです」



1964年型 TRIUMPH 650 TR6とBONNEVILLE T120

エルヴィスが買ったバイクは、トライアンフの性能を大きく変えた650 TR6と650 Bonneville T120の1964年モデルである可能性が高いといわれています。その2台は、キャブレターが1個か2個、チューニングの状態が異なるものの、基本的には同じバイクです。1964年型 Bonnevilleは、洗練されたゴールドとアラスカンホワイト、TR6はゴールドのピンストライプ、ブラックのフレームとフォークを備えた、個性的な『Hifi Scarlett and Silver Sheen』です。





トライアンフがボンネビル、ソルトフラッツで何度も記録したランドスピードに、ちなんで名付けられたBonneville T120は、バイク界の真のデザインアイコンとして知られ、パフォーマンス、ハンドリング、スタイル、トライアンフが60年代のナンバーワンの地位を確立したきっかけのバイクです。

また、1964年US仕様の「Bonnie」は、バーの位置が高く、魅力的なクラシックバイクとして人気があります。



Memphis Mafiaトライアンフの捜索に協力を!

エルヴィスが買った9台のオリジナルバイクはすべて、1965年の夏を最後に何処にいったのか正式な記録のないまま、行方知れずとなりました。トライアンフは現在、この“メンフィスマフィアトライアンフ”を探すため、世界中のファンに呼びかけを行っています。9台のバイクの行方や、最後に確認された場所について何か手がかりをお持ちの方は、是非、トライアンフモーターサイクルまでご連絡ください。

エルヴィスのコミュニティとトライアンフが一丸となって探している9台のバイクが見つかり、他の歴史的なトライアンフとともに展示されることを祈っています。

このバイクの所在に関する情報をお持ちの方は、トライアンフモーターサイクル(elvistriumph@triumphmotorcycles.com)までご連絡ください。





「エルヴィス・プレスリー」カスタムのトライアンフ・モーターサイクルとギブソン・レスポール・ギター

今回、このエルヴィスのロックンロールなストーリーの発見によって、トライアンフのストーリーにも新たな章として加わりました。トライアンフとエルヴィス・プレスリー・エンタープライズは、2つの不朽のブランドの間に発見されたこの素晴らしいストーリーの共有を記念して、そして非常に価値あるこの捜索活動資金を集めるために、世界に1台だけのカスタムバイクを製作しました。



このカスタムバイクは、受賞歴のあるジョージア出身のアーティスト、J Daarによるデザインです。

1964年のMemphis Mafiaバイクと1968年のStay Away Joe Desert Sled、そしてエルヴィスの代表作である1968年のComeback Special lookからインスピレーションを得ています。赤地にシルエット、ライトの中にゴールドのブロックレタリングで「エルヴィス・プレスリー」の名が描かれていて、エルヴィスの最も有名な1968年のカムバックスペシャル公演のセットデザインをモチーフとしています。

このバイクは、アラバマ州バーミンガムで開催された『2023年 バーバーヴィンテージモーターサイクルフェスティバル』にて、トライアンフUSAのマーケティングディレクター、アダム・ヴァンダーヴィーンが発表しました。エルヴィスが購入した同世代の1965年製Bonneville のオリジナルを含む、数々の歴史的なトライアンフとともにバーバーモータースポーツミュージアムから貸し出され、『Isle of Triumph』に展示されました。





カスタムモーターサイクルアーティスト、J Daarのコメント

「この素晴らしいバイクをご紹介できることを光栄に思っております。トリビュートバイクはいつだって特別なものですが、“キング”へのオマージュは私の手掛けるプロジェクトの中でも最も特別といっても過言ではありません。このバイクの所有者は、ガレージに置いて自慢したくなることでしょう。偉大な物語を称えるデザインであることも、もちろんですが、価値のある活動資金のために製作されたことも非常に素晴らしいと感じています。」





1968年のカムバックスペシャル公演のリハーサルの際、エルヴィスはシェフにギブソン・レスポール・モデルを贈ったのですが、このバーバーヴィンテージモーターサイクルフェスティバルの会場にも、ギブソンの特別な一点物のレスポールギターが展示されました。このギターは、エルヴィスの寛大さにインスパイアされたワンオフのBonneville T120を引き立てるようなカスタマイズが施されていて、ギブソンからバイクとともにオークションに出品するために寄贈されたものです。そのデザインは、バイクと同じ、レッド・シルバー・ゴールドの3色の配色を採用し、燃料タンクとサイドパネルにはエルヴィスのグラフィック、ボディにはキングのシルエットを取り入れ、1968年のカムバックスペシャルルックを彷彿とさせています。





ギブソンのチーフマーケティングオフィサー、ベス・ハイトは次のようにコメントしています。「私たちは、エルヴィスチームとパートナーシップを組み、長年エルヴィスの偉業を称えてきました。今回グレースランドとトライアンフが共同でカスタムバイクを製作し、慈善活動のための意識向上と資金集めを行うと聞いた時、エルヴィスの寛大な精神に敬意を表するため、すぐにでも協力したいと思ったのです。」

2022年Distinguished Gentlemen's Rideをサポートするために、1959年型 Legends Collectionを行った時と同じく、今回カスタマイズしたギブソン・レスポール・モデルもバイクのデザインと完璧にマッチしています。



エルヴィス・プレスリー・エンタープライズのオーナーであるオーセンティック・ブランズ・グループのエグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント、ダナ・カーペンターは「エルヴィス・プレスリーエンタープライズとグレースランドは、エルヴィス・プレスリー慈善基金を通じて、エルヴィスの寛大さと社会奉仕の伝統を受け継ぐことを誇りに思っています。トライアンフやギブソンと協力し、エルヴィスの寛大さ、音楽とバイクへの情熱を称えるため、ワンオフのバイクとギターを依頼し、非常に価値のある慈善活動への寄付を募る機会を得られて、とても嬉しく思っております。」





Bonneville T120バイクとお揃いのギブソン・レスポール・モデルは、エルヴィスのお気に入りの支援団体である『Goodwill Homes』(メンフィスにある虐待を受けた子どもとその家族にカウンセリングとサービスを提供する施設)への寄付を募るため、エルヴィス・プレスリー慈善基金に寄贈されました。

このオークションの詳細はGraceland.comにて近日公開予定です。





エルヴィス・プレスリーについて

エルヴィス・プレスリーは20世紀で最も影響力のあるポップカルチャーアイコンの一人。

しばしば "キング・オブ・ロックンロール "と称されるエルヴィスの圧倒的な歌声とカリスマ的なステージングは、音楽的・文化的革命を巻き起こして世界を変えました。

エルヴィスの偉大なキャリアはグラミー賞14部門にノミネートされ(3部門受賞)、世界中で10億枚以上のレコードを売り上げ、グラミー生涯功労賞を受賞。音楽的栄誉に加えて、エルヴィスは33本の映画に主演し、数多くのテレビ出演も果たしました。





世界的デビューから60年以上経った今、エルヴィスの遺したものはかつてないほど影響力を持ち、より強固なものとなっています。彼の人生と音楽は、数え切れないほどのヒットミュージカル、映画、TVシリーズ、フィクションやノンフィクションの本、カバーソング、そしてコレクターズ アイテムやファッションのコラボレーションへ強力なインスピレーションを与えています。昨年夏、ワーナー・ブラザースは、映画監督バズ・ラーマンがトム・ハンクスとオースティン・バトラーを主演に迎えた大作ドラマ『ELVIS』を全世界で公開しました。



「キング・オブ・ロックンロール」の不朽のシンボルとしてメンフィスにあるエルヴィスのグレースランドは、ホワイトハウスに次いで米国で2番目に訪問者の多い邸宅であり、毎年60万人以上が訪れ、エルヴィス・ウィークには数万人のファンが訪れます。

現在もなおSNS上で1700万人以上のファンを獲得し、マルチメディアでの存在感を増す「キング・オブ・ロックンロール」は、いま最も影響力のあるミュージシャン、デザイナー、エンターテイナー、ソーシャル・インフルエンサーにインスピレーションを与え続け、世界中の聴衆を魅了し続けています。





詳細はelvisthemusic.comをご参照ください。

また、shopelvis.comでエルヴィス製品をお買い求めください。



詳しくはお近くのトライアンフ正規販売店におたずねください

https://www.triumphmotorcycles.jp/dealers/dealer-search



トライアンフコール:TEL 03-6809-5233

トライアンフ WEBSITE:http://www.triumphmotorcycles.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-11:46)