[株式会社A3]

株式会社A3は、バーチャルアーティスト「IA」の新作グッズを発売開始いたします。







グラミー受賞アーティスト“Lia”から声を受け継ぎ、数え切れないほどの名曲を生んだバーチャルアーティスト「IA(イア)」の新作グッズが、2022年12月24日よりPOP UP SHOP in有楽町マルイにて発売開始!



「IA」は、2012年にVOCALOIDによる音声合成ソフト“IA -ARIA ON THE PLANETES-”として産声を上げて以来、“魂を持つバーチャルアーティスト”として音楽シーンの最前線で注目を浴びています。

楽曲数10万曲を超え、動画サイト総再生数は約2億再生を突破! さらに大晦日12月31日(土)にはヒューリックホール東京で、活動10周年記念として「IA」初となる年越しカウントダウンライブを開催。



POP UP SHOP会場では、活動10周年にふさわしい特別感あふれる新作グッズが目白押し! ミニキャラが着用しているサンタさんや振袖などの衣装にも注目しながら、ぜひチェックしてみてください。



【開催情報】

■期間:2022年12月24日(土)~2023年1月15日(日)

■場所:POP UP SHOP in有楽町マルイ

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1

公式サイト:https://www.0101.co.jp/086/access/

■営業時間:11:00~21:00(日・祝 10:30~20:30)

※12月31日(土)の営業時間は18:30まで

※1月1日(日)~3日(火)は休業

■通販:マルイノアニメ ONLINEにて(POP UP SHOPの会期中のみ)

※通販は12月24日(土)12時からを予定しております。



▼マルイノアニメ ONLINE(通販)へ▼

ご注文はこちらから!

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html



【公演情報】

■公演名:IA 10周年記念ライブ「PARTY A GO-GO & COUNTDOWN」KISEKI -軌跡と奇跡-

■公演日:2022年12月31日(土)

■会場:ヒューリックホール東京

■時間:開場18:00 開演19:00 終演予定24:30

※エントランスにてIA10周年記念企画展を同時開催(開場後の再入場可能)

■ゲスト出演者:ATOLS / Orangestar / OИE / ナノ(NANO) / HIPPI / Lia / 結月ゆかり

■チケット料金

○Sチケット:6,800円(税別)特典付き

・IA 10周年記念特典付:特製パンフレット

○Aチケット:4,800円(税別)



【前売りチケット販売サイト】

ぴあ:https://w.pia.jp/t/ia-10th

ローチケ:https://l-tike.com/search/?lcd=74076

イープラス:https://eplus.jp/ia_10th



「IA」が駆け抜けてきた10年の“軌跡”を体感できる9アイテム19種の新作グッズが登場!





“魂を持つバーチャルアーティスト”として2012年より音楽活動をスタートした「IA」。誕生当時には、『かぐや様は告らせたい』などを手がける赤坂アカ先生がキャラクターデザインを担当したことでも話題を集めました。



POP UP SHOP in有楽町マルイで発売される9アイテム19種の新作グッズは、どれも10年間の軌跡が感じられる仕上がりになっています。



【ミニキャラ10thイラスト使用グッズ】





缶バッジ(全5種) ※ブラインド

アクリルぷちスタンド(全5種) ※ブラインド

レザーフセンブック(全3種)

スライド式小物ケース(全1種)





【版権イラスト使用グッズ】





アクリルキーホルダー&缶バッジセット(全1種)

キャラケース(全1種)

キャラクリアケース(全1種)

アクリルアートボード A5サイズ(全1種)

キャラアクリルフィギュア(全1種)





活動10周年記念にふさわしいミニキャラのイラストを使用したグッズが登場!

缶バッジやアクリルぷちスタンドをはじめ、華やかなミニキャラグッズが登場です。めったに見られないサンタさんや振袖などの衣装にも注目してみてください!



缶バッジ(全5種) ※ブラインド





定番グッズの缶バッジは全5種がラインナップ。キュートなお顔にクローズアップした、直径65mmの大きめ缶バッジです。



「レコーディング衣装ver.」「10TH ANNIVERSARY衣装ver.」「通常コスチュームver.」「サンタさんver.」「振袖ver.」のミニキャラが描かれています。カバンにつけたり、コレクションとしてお部屋に飾ったりして「IA」との日常をお楽しみください♪



アクリルぷちスタンド(全5種) ※ブラインド





全身衣装が目いっぱい楽しめるアクリルぷちスタンドも登場です。通常のアクリルスタンドよりひと回り小さいおよそ70mmで、手軽に飾れる&持ち歩ける一品!



デスクに飾れば可愛いアクセントになり、ご自宅でも職場でもチャーミングなミニキャラ「IA」に癒しをもらえます。また、サンタさんや振袖など季節感たっぷりの衣装も魅力的! 初詣やカラオケ、パーティーイベントなど、お出かけ先でたくさん一緒に写真を撮ってくださいね♪



▼マルイノアニメ ONLINE(通販)へ▼

ご注文はこちらから!

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html



レザーフセンブック(全3種)

普段使いしやすい便利なレザーフセンブックも登場! およそ縦80×横60mmの大きさで、コンパクトなカバーに2サイズ3色のフセンメモが綴じられています。



「レコーディング衣装ver.」「10TH ANNIVERSARY衣装ver.」「通常コスチュームver.」の全3種がラインナップ!







3種ともモダンな色合いが大人可愛い! ポケットやペンケースに入れて携帯しやすいコンパクトサイズなので、学校や職場、ご自宅など日常に取り入れやすい実用的なアイテムとなっています。



スライド式小物ケース(全1種)





スライド式小物ケースもラインナップに加わりました。大きさはおよそ縦90×横40×厚さ12mmで、持ち運びに便利なポケットサイズ。アクセサリーやサプリなどの小物入れとしてお使いいただけます。



▼マルイノアニメ ONLINE(通販)へ▼

ご注文はこちらから!

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html



版権イラストを使用したグッズも多数登場!

版権イラストを使用したグッズも、ファンなら手元に置いておきたくなるものばかり! ぜひお気に入りのグッズを集めてみてください。



アクリルキーホルダー&缶バッジセット(全1種)





アクリルキーホルダーと缶バッジが1セットになった贅沢なアイテムが登場です! アクリルキーホルダーも缶バッジも、およそ65mmの大きさ。上半身&お顔アップのイラストが描かれており、どちらも「IA」の可愛さを余すところなく堪能できる一品です。



キャラケース(全1種)





ソフトなレザー調で手になじみやすいキャラケースは、大容量で収納性に優れたカードケースです。カードや名刺が30枚以上入るポケットのほか、カード入れが2つ、裏ポケットが1つついています。



大きな羽、輝くティアラが目を引く10TH ANNIVERSARY衣装に身を包んだ「IA」が描かれており、キャラケースを取り出す度にその美しさに思わず胸キュンしてしまうこと間違いナシ!



キャラクリアケース(全1種)





キャラクリアケースは、A5サイズ以内の紙が収納できる便利なアイテム。チケットやポストカード、レシートなどの収納・持ち運びにご活用ください。



マイク片手に手を振り上げて歌う姿は、“魂を持つバーチャルアーティスト”としての貫禄をひしひしと感じます。学校や職場、ご自宅などで使って&飾って、カッコ可愛い「IA」を存分に味わいましょう♪



▼マルイノアニメ ONLINE(通販)へ▼

ご注文はこちらから!

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html



アクリルアートボード(全1種)





アクリルアートボードはA5サイズ(210×148mm)で、付属の台座を付けると立てて飾ることができます。1枚絵になった10TH ANNIVERSARYイラストは圧巻の美しさ……!



艶やかな髪、繊細に描かれた羽、美麗な表情、クリスタルの輝きなど、細部にまでこだわり抜いて作られた活動10周年にふさわしい逸品です。ご自宅に飾って、「IA」が駆け抜けてきた10年間の軌跡に想いを馳せてみてはいかがでしょうか?



キャラアクリルフィギュア(全1種)





縦横最大150mmのキャラアクリルフィギュアは、どこにでも飾れるサイズでありながらもイラストを目いっぱい楽しめるアイテムです。活動9周年記念イラストを使用しています。



飾れば爽やかさを感じられ、透明感のあるクリスタルヴォイスがどこからともなく聴こえてきそう……! 3Dとなって存在感増し増しの可愛い「IA」を、ぜひお迎えしてあげてください♪



▼マルイノアニメ ONLINE(通販)へ▼

ご注文はこちらから!

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html



全3種の購入特典ポストカードは期間ごとに配布イラストが変わる!





「IA 10TH ANNIVERSARY」新商品を含めて関連商品を2,200円(税込)以上お買い上げで、ポストカード(全3種)を1枚プレゼント! 1会計1枚の配布となります。



【ポストカード配布詳細】





12月24日(土)~12月26日(月):クリスマスver.

12月27日(火)~12月31日(土):通常衣装ver.

1月4日(水)~1月9日(月・祝):振袖ver.

1月10日(火)~1月15日(日):全3種からランダムで1枚



期間によって配布イラストが変わるので、ぜひ全種GETできるよう計画的にPOP UP SHOP in有楽町マルイへ足を運んでみてください!





2012年より音楽活動をスタートし、その圧倒的なパフォーマンス力&歌唱力でファンを魅了し続ける実力派ボーカロイドアーティスト「IA」。お気に入りのグッズとともに活動10周年をお祝いしつつ、「IA」の未来を一緒に盛り上げていきましょう!



▼マルイノアニメ ONLINE(通販)へ▼

ご注文はこちらから!

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html



POP UP SHOP in有楽町マルイは、2022年12月24日~2023年1月15日の期間限定で開催されます。12月31日には、「IA」初となる年越しカウントダウンライブも予定されているので、新作グッズを持って参戦してみてはいかがでしょうか?



◆IA公式リンク◆

IA 10th 特設サイト:https://ia-aria.com/10th

IAオフィシャルサイト:https://ia-aria.com

IA Twitter:https://twitter.com/IA_Official_

IA GLOWB Twitter:https://twitter.com/IA_GLOWB

IA GLOWB Instagram:https://www.instagram.com/ia_glowb

IA GLOWB YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCudmtGf94UgNT_LN15-ghzg



(C)1st PLACE Co.,Itd



【会社概要】

社名 株式会社A3(エースリー)

設立 2012年9月27日

所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者 代表取締役 小澤隆史

HP https://athree3.com/

事業内容

・Joy Creation Platform eeo事業

・toBアライアンス事業

・Momentum Base事業



【Joy Creation Platform eeo事業について】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/23-20:46)