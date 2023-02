[株式会社アズメーカー]

「きゃらON!」にてTVアニメ「ヤマノススメ Next Summit」 新商品の予約受付中です。



株式会社アズメーカーはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「きゃらON!」にてTVアニメ「ヤマノススメ Next Summit」の新商品を2023年2月中旬より予約受付しました。







▼「きゃらON!」にて予約受付中

https://www.charaon.jp/SHOP/130428/170691/list.html



【商品一覧】

「B2タペストリー」「アクリルポートレート」「アクリルキャラスタンド」





B2タペストリー











■価格:各3,300円(税込)

■種類:2種

■サイズ:B2サイズ728×515(mm)

■素材:ポリエステルスエード

※上部のみ紐付き







アクリルポートレート









■価格:1,870円(税込)

■サイズ:約94×150mm

■素材:アクリル







アクリルキャラスタンド









■価格:1,870円(税込)

■サイズ:約94×150mm

■素材:アクリル





(C)しろ/アース・スター エンターテイメント/『ヤマノススメ Next Summit』製作委員会





