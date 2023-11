[ピクシブ株式会社]

~本個展限定のオリジナルグッズ販売&11月18日にはサイン会を実施~



ピクシブ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:國枝 信吾、以下ピクシブ)と株式会社TWIN PLANET(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:矢嶋 健二)は、両社で運営するギャラリー「pixiv WAEN GALLERY by TWIN PLANET × pixiv」にて2023年11月2日(木)より、イラストレーターRosuuri氏の初個展「Looking Glass」を開催します。







展示情報:https://pixiv-waengallery.com/exhibition/rosuuri_lookingglass/



Rosuuri氏は、繊細で温かな色使いが特徴のイラストレーターです。SNSでの作品発表のほか、ライトノベル「高嶺の花の今カノは、絶対元カノに負けたくないようです」「天才少女、桜小路シエルは異世界が描けない」「見た目に反して(僕だけに)甘えたがりの幼なじみを、僕は毎日論破しなければならない。」のキャラクターデザインやカバーイラスト、「ホロライブ」「原神」「アークナイツ」「アズールレーン」「崩壊:スターレイル」「バンドリ!ガールズバンドパーティ!」など数多くのキービジュアルを担当しています。また、バーチャルYoutuber「Ironmouse」「ハル・レヨン・ベール」「琴藤みりゅう」「星乃シャロ」のキャラクターデザイン・モデリング監修を手掛け、さらに自身もバーチャルYouTuber「ROSU」としてTwitchで配信を行うなど、幅広く活躍中です。



Rosuuri氏の記念すべき初個展である本展では、オリジナルキャラクター「白いうさぎ」と「チェシャ猫」など「鏡の国のアリス」をモチーフにした作品や描き下ろしのキービジュアルに加え、バーチャルYoutuber「ROSU」や、過去に手掛けた版権作品も加えた約80点の作品を展示します。



本展限定の販売商品として、複製原画やキャンバスアートなどのアート作品はもちろん、普段使いしやすいTシャツやアクリルキーホルダーなど、Rosuuri氏のイラストをお楽しみいただけるバリエーション豊かなグッズをご用意しました。

さらに、11月18日(土)にはRosuuri氏が来場し、色紙をご購入いただいた方限定でサイン会も実施予定です。



「鏡の国のアリス」をモチーフとした非日常が味わえる展示空間で、Rosuuri氏が描く繊細で温かなイラストの世界観に浸りながら、作品鑑賞並びにお買い物をお楽しみいただける本個展に、ぜひ足をお運びください。



ピクシブでは「創作活動を、もっと楽しくする。」というミッションの実現に向けて、今後もクリエイターの皆さまを支援するさまざまな企画に取り組んでまいります。





Rosuuri初個展「Looking Glass」概要







開催日時:2023年11月2日(木)~11月23日(木)12:00~19:00 ※期間中無休

開催場所:pixiv WAEN GALLERY by TWIN PLANET × pixiv

所在地 : 東京都渋谷区神宮前5-46-1 TWIN PLANET South BLDG.1F

pixiv WAEN GALLERY

(東京メトロ「表参道駅」A1出口より徒歩約5分)

入場料:無料

販売グッズ:オリジナル複製原画、レンチキュラーアート、タペストリー、ポストカードセット、ビッグアクリルスタンド、バストアップアクリルスタンド、アクリルキーホルダー、アクリルキーホルダーガチャ(会場限定)など



※一部商品はpixiv WAEN GALLERY公式BOOTHショップでもお買い求めいただけます。

pixiv WAEN GALLERY公式BOOTHショップ:https://pixivwaengallery.booth.pm/



個展会場限定キャンペーン





【グッズ購入特典でオリジナルステッカープレゼント!】

本個展にご来場のうえ限定オリジナルグッズを税込3,000円以上ご購入いただいた方に、先着200名限定で、トランプ風ステッカー(全4種)をおひとり様につき1枚プレゼントいたします。



配布期間:2023年11月2日(木) 12:00 ~ 無くなり次第終了

配布場所:pixiv WAEN GALLERY 会場レジ

※ 先着順での配布になります。

※ 予定数量に達し次第、予告なく終了となりますので予めご了承ください。



Rosuuri氏 プロフィール・コメント







【プロフィール】

イラストレーター。

ゲーム、ライトノベル、画集などのキャラクターデザインやイラストを得意としている。

繊細で温かみのある表現が持ち味。



pixiv:https://www.pixiv.net/users/2993192

FANBOX:https://rosuuri.fanbox.cc/

X(旧Twitter):https://twitter.com/rosuuri

HP:https://www.rosuuri.com/



【コメント】

Hello I'm Rosuuri - welcome to my first solo exhibition: "Looking Glass"! I'm very excited and honored to showcase my work in pixiv WAEN GALLERY!



We've created an exhibition with an "Alice in Wonderland" theme that matches my original characters. Join White Rabbit and Cheshire on a walk through my Wonderland for a new perspective of my illustrations!



A making video is on display at the exhibit for those who are interested in my process. Making videos encouraged me to fall in love with drawing so I hope you like it!



I hope you enjoy stepping through the looking glass to visit this small, lovely world I have created!



こんにちは、Rosuuriです。

初個展『Looking Glass』にお越しくださり、ありがとうございます!

pixiv WAEN GALLERYで自分の作品を展示できることをとても楽しみにしており、光栄に思っています。



今回は『不思議の国のアリス』をテーマに、私のオリジナルキャラクターのモチーフに合った展覧会を作りました。

白いうさぎとチェシャ猫と一緒に私の不思議の国を散策し、私のイラストレーションを新たな視点でご覧ください!



私のイラスト制作過程に興味がある方々に向けて、メイキング動画も展示しています。メイキング動画のおかげで、私は絵を描くことがもっと好きになりました。ぜひお楽しみいただければと思います!



私が創り出したこの小さくて素敵な世界を、Looking Glassを覗いて楽しむことを願っています!





※新型コロナウイルス感染症の予防のための対策について

pixiv WAEN GALLERYでは厚生労働省のガイドライン等を参考にした新型コロナウイルス感染症の予防対策を行い、ギャラリーにご来場されるお客様の安全に配慮した上で営業しています。ギャラリーにご来場されるお客様におかれましては、感染防止の徹底にご理解とご協力を賜りますようお願いします。 対策について詳しくは、展示情報( https://pixiv-waengallery.com/exhibition/rosuuri_lookingglass/ )をご覧ください。感染拡大の状況を鑑み、営業について変更が生じる場合は、pixiv WAEN GALLERY公式WEB(https://pixiv-waengallery.com/)、公式X(旧Twitter)(https://twitter.com/pixivwaen)にてお知らせします。



■ギャラリー名「WAEN」に込めた想い https://pixiv-waengallery.com/

「WAEN」という名前は、ギャラリーで生まれた縁を活かし、次の新しいコンテンツや企画を生み出し、クリエイティブの輪が広がっていく場所にしたいという意図でネーミングしました。また日本を拠点に創作文化をグローバルに発信していきたいという想いから、“和”の響きも意識しました。「pixiv WAEN GALLERY by TWIN PLANET × pixiv」をきっかけとして、クリエイターさんの新しいチャレンジに貢献したい、そしてファンの方により多くの作品に出会ってほしいと考えております。





■株式会社TWIN PLANET https://twinplanet.co.jp

所在地:東京都渋谷区神宮前5-46-1

代表取締役:矢嶋健二

事業内容:Intellectual Property(知的財産権)を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開する“IPエージェンシー”です。キャラクターはもちろん「ヒト・コト・モノ」あらゆるコンテンツをIPとして捉え、独自IP・共同IP・有力IPの価値を“企画力” “クリエイティブ力”を活かし、最大化させ話題を醸成。プロダクト化、プロモーション、メディア/イベント展開等、さまざまな形でサービスを実施しています。

設立日:2006年11月1日



■ピクシブ株式会社 https://www.pixiv.co.jp

所在地 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 JPR千駄ヶ谷ビル6F

代表取締役:國枝 信吾

事業内容:インターネットサービス事業

設立日:2005年7月25日

お問い合わせ:info@pixiv.co.jp(高橋・西土井)



