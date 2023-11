[株式会社PAPABUBBLE JAPAN]

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、2024年2月22日「ネコの日」へ向けた企画として、ネコミックスキャンディのモデルとなるネコを、11月27日(月)より募集いたします。







愛くるしいネコちゃんの顔を、パパブブレの職人がキャンディで再現





「ネコちゃんの可愛いらしい表情が小さなキャンディになる」という、ネコ好きにはたまらない企画を、2月22日の猫の日に向けてパパブブレが展開いたします。愛猫の表情がわかる写真と、特徴・アピールポイントを添えて、XまたはInstagramフィードにて「♯パパブブレ2024ネコの日」をつけて投稿いただくだけで応募は完了。最大10匹のネコちゃんの顔をキャンディで再現し、ネコミックスキャンディとして展開いたします。採用された方には、「ネコミックスキャンディ」5BAGと、その他ネコ商品一式をプレゼントいたします。



【応募要項】

応募期間:

2023年11月27日(月)~2023年12月6日(水)

応募方法:

・愛猫の表情がわかる写真

・特徴・アピールポイント

X(旧Twitter)又はInstagramフィードにて【♯パパブブレ2024ネコの日】をつけて投稿してください。

※採用者10名様のみにDMでご連絡差し上げます。



【注意事項】

・キャンディ決定後の著作権、商標権など、法律上の一切の権限はパパブブレに帰属いたします。

・賞品のお届け先は、日本国内に限らせていただきます。

・採用結果のお問い合わせにはお答えできません。

・採用で獲得された権利は、他者に譲渡することはできません。

・実際の賞品のデザイン・仕様等は飴づくりの関係上一部変更となる場合があります。

・採用賞品の交換、換金、返品はできませんので予めご了承ください。

・頂戴したお写真をもとに再現しますが、アートキャンディは職人手作りのため一部デフォルメをさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。



PAPABUBBLEについて





ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。



パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。



2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。



PAPABUBBLE Official Site:https://papabubble.co.jp/

PAPABUBBLE Official X(旧Twitter):https://twitter.com/PapabubbleJ

PAPABUBBLE Official Instagram:https://www.instagram.com/papabubblejapan/

PAPABUBBLE Official Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100064534276448

PAPABUBBLE Official YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCsqriKoeg6fyvHxo5_r95rw



