2023年9月13日に発売した1st シングルCD「わたしの一番かわいいところ」がBillboard JAPAN Top Singles Salesで3位、オリコン週間シングルランキングで初登場4位を獲得するなど話題のアイドルFRUITS ZIPPERのメンバー・櫻井優衣が、本日2023年10月20日(金)にアイドルデビュー10周年を迎えることを記念し、本日から1年間限定のプロジェクト「櫻井優衣 10th Anniversary -IDOL OF IDOLS- 」が始動する。







FRUITS ZIPPERの楽曲「ハピチョコ」で櫻井が歌うパート“なぁになぁに”から派生した“なぁぜなぁぜ”が「SNS流行語ランキング」の1位に選ばれ、フジテレビ系「ねる、取材行ってきます~TOKYO アイドルタイムズ~」にて現役アイドルに聞いた「とにかくカワイイと思うアイドル」で1位に選出されるなど、今年多くの話題を集めてきた櫻井優衣。

FRUITS ZIPPERは2022年4月に結成されたグループだが、櫻井優衣はFRUITS ZIPPERに加入する前からアイドル活動をしており、アイドルデビュー10年目となる本日から1年間を“10周年アニバーサリーイヤー”として、様々な企画やイベントを開催する。



本日公開されたプロジェクト公式サイトでは、記念グッズの販売や、FRUITS ZIPPERメンバーからのコメントなどを掲載。櫻井優衣に向けて“10周年でやって欲しい事”などの要望を送ることができるリクエストページも設置されており、ファンと一緒に企画し、楽しんでもらえるプロジェクトを目指していく。



また、12月24日(日)にはライブイベントが決定。最新情報はFRUITS ZIPPER Official SNSをチェックしよう。





<本人コメント>

櫻井優衣 10周年を迎えました。



いつも応援本当にありがとうございます!



皆さんからいただいた大切なたっっっっっっっっっっくさんの思い出、辛い時も嬉しい時も、全部全部宝物で、その宝物達がずっと“過去の私”も“今の私”も支えてくれています。



全ての皆様への感謝をこめて、“10周年イヤー”陰ながら始動させていただいておりました!



皆様にたくさんの恩返しができますよう、これからの私をより楽しみにしていただけるよう、心を込めて。



事務所の皆さんと共に沢山考えさせていただいてるのでぜひ楽しみに待っていてください!(ハート)



「櫻井優衣 10th Anniversary -IDOL OF IDOLS- 」公式サイト

URL:https://yuisakurai-10th-anniversary.com/



<ライブイベント概要>

「櫻井優衣 10th Anniversary -IDOL OF IDOLS- 」記念イベント

日程:2023年12月24日(日)

会場:Spotify O-WEST

時間:開場11:30 / 開演12:30



【チケット】

一般スタンディング 5,500円(税込・ドリンク代別)



FRUITS ZIPPER OFFICIAL FANCLUB先行受付

受付期間:10/28(土)12:00~10/30(月)23:59

https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/17398



<櫻井優衣 Profile>

2013年よりアイドル活動を開始。その後もアイドルやアーティスト、モデルなど、豊富な活動経験でFRUITS ZIPPERを支えている。

フジテレビ系「ねる、取材行ってきます~TOKYO アイドルタイムズ~」にて現役アイドルに聞いた「とにかくカワイイと思うアイドル」で1位に選出されるなど、女性からも支持を集める。



X(Twitter):https://twitter.com/yui_fz0221

Instagram:https://www.instagram.com/yui.sakurai_7/

TikTok:https://www.tiktok.com/@sakuraiyui2



<FRUITS ZIPPER Profile>

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生した新アイドルグループ。

グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する木村ミサ。グループ名は、「実を結ぶ」という意味を持つFRUITに、「元気を与える」という意味のZIPを組み合わせ、FRUITS ZIPPERと命名された。

「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。



FRUITS ZIPPER OFFICIAL SITE:https://fruitszipper.asobisystem.com/

KAWAII LAB. OFFICIAL FANCLUB:https://kawaiilab.asobisystem.com/

X(Twitter):https://twitter.com/fruits_zipper

Instagram:https://instagram.com/fruits_zipper

YouTube:https://www.youtube.com/@fruitszipper3040

TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSen7dJAT/

Facebook:https://www.facebook.com/FRUITSZIPPER/



