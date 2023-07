[一般社団法人日本フットサルトップリーグ]

今シーズンもSPOTV NOWにて全試合ライブ配信!



7月30日(日)に日本女子フットサルリーグ2023-2024 第4節を開催いたします。今シーズンもSPOTV NOW(登録・視聴無料)にて全試合をライブ配信いたしますので、ぜひご視聴ください!







<今週末のみどころ>

現在、8位の流経大と10位の丸岡による上位リーグ進出に向けて負けられない一戦。流経大は、現在2連敗中と調子を落としていますが、前節2得点を挙げた折原詩音選手が今節も得点を挙げることができるか注目です。一方、直近3試合を1分2敗とこちらも調子を落としている丸岡。キャプテンの池内天紀選手には、チームを勝利に導くプレーに期待がかかります。今週末も「SPOTV NOW」でぜひご視聴ください!



<SPOTV NOWとは>

スマートフォン、タブレット、パソコンからMLB/プレミアリーグ/FAカップ/セリエA /

スコティッシュ・プレミアシップをはじめ、3x3. EXE Premire/ ホッケー女子リーグ /

Fリーグ女子など国内女子トップリーグの試合をライブ配信にて視聴することができます。なお3x3.EXE

Premireと国内女子トップリーグ各種コンテンツは、無料会員登録をしていただければどなたでも無料でご視聴いただけます。

MLB/プレミアリーグ/FAカップ/セリエA/スコティッシュ・プレミアシップのライブ配信を視聴するには無料会員登録後に有料会員への登録が必要となります。(月額¥1,300(税込)、年額¥9,900(税込))



