ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:戸部田 馬準)が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、RELAX WORLDの最新作『Sleep Deeply- Gentle Mind』の配信が2023年3月31日よりApple Music、Spotifyほか、各配信サイトからスタートしました。



ヒーリングアーティスト”RELAX WORLD”の人気シリーズ作品【Sleep Deeply】の最新作『Sleep Deeply- Glass Moon (Sound Bath)』は、シリーズ共通となる優しく響き渡るアンビエントサウンドが疲れた心と身体を優しく包み込み、そして深い眠りへと誘う至福の音世界が広がる作品です。



身体の細胞を振動させ身体のバランスを整え、穏やかで美しく聴くことで心がリラックスしストレスや不安感を軽減する効果があるとされているクリスタルボウルと自然音が融合した耳心地のよい美しいサウンドは、心洗うように究極の癒やしを求める人たちへお届けします。



クリスタルボウルの波動は、とても美しく、幻想的な世界に浸ることでしょう。

神秘的な雰囲気が溢れている音楽です。



作品詳細



▶https://www.croixhealing.com/release/RELAX-WORLD/CHDD-1643

配信サービス一覧▶https://lnk.to/ub7OVuWz21

タイトル:Sleep Deeply- Gentle Mind

アーティスト:RELAX WORLD

配信日:2023年3月31日(金)

レーベル:CROIX HEALING







<RELAX WORLD>プロフィール







ヒーリングアーティスト

世界各地から採取した様々な自然音や民族楽器を取り込んだアンビエント音楽が特徴的。大手配信サイトでは常に上位にランクインし、100万ダウンロードの配信ヒットを連発し星野リゾートの館内BGMにも使用されるほか、USENでは専門チャンネルも複数開設している。また国連の国際環境会議(COP10/MOP5/2010年)の開会式の楽曲や国土交通省のミズベリングJAPANの楽曲も手掛けている。



YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/channel/UCVamocPkQPG-MSTKUQpsDgg

Twitter

▶https://twitter.com/CroixRelaxWorld

Instagram

▶https://www.instagram.com/croix_relaxworld/

Facebook

▶https://www.facebook.com/relaxworld.jp



CROIX HEALING ホームページ

https://www.croixhealing.com/





株式会社クロアについて



2009 年6 月29 日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業13年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。日本音楽療法学会、日本レコード協会(RIAJ)、新経済連盟などに加盟。





会社概要



社名 : 株式会社クロア

所在地 : 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 : 2009年6月29日

代表者 : 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク: https://croix.asia/





RELAX WORLD BRAND



極上の眠りをお届け。眠りのスペシャリティストア

ECサイト「RELAX WORLD」

▶https://relaxworld.shop/



“おはよう”から“おやすみ”まで、あなたの1日をトータルサポート

音楽アプリ「RELAX WORLD MUSIC」

▶https://relaxworldmusic.app/



地図には載っていない癒しの国「RELAX WORLD」

今日も癒しを求めてこの国にやってくる旅行客(ゲスト様)。

そんなゲストを案内人の浜崎美保がおもてなし

癒やしに関するトークを展開する30分のリラクゼーションプログラム

TOKYO FM「RELAX WORLD~presented by クロア~」

▶https://tfm.co.jp/relaxworld/





