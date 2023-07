[香川ファイブアローズ]

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。



このたび、香川ファイブアローズでは、イバン・ラべネル選手との2023-24シーズンの選手契約が決まりましたので、お知らせいたします。





イバン・ラべネル(EVAN RAVENEL)



■プロフィール

ポジション:C

身長:203cm

体重:113kg

生年月日:1989年11月24日

出身地:アメリカ

出身校:オハイオ州立大学



■経歴

2013-14 BC Rilski Sportist (ブルガリア / NBL)

2014-15 Polpharma Starogard Gdanski (ポーランド / TBL)

2015-16 琉球ゴールデンキングス (bjリーグ)

2016-17 秋田ノーザンハピネッツ→Liege Basket (ベルギー / Scooore league)

2017-18 BC Rilski Sportist (ブルガリア / NBL)

2018-19 福島ファイヤーボンズ

2019-20 Carmen’s Crew (The Basketball Tournament)→Quimsa Santiago del Estero (アルゼンチン / LNB)

2020-21 熊本ヴォルターズ

2021-23 アルティーリ千葉

2023- 香川ファイブアローズ



■本人コメント

Its a great honor that a organization such as this allows me an opportunity to play here and compete for the fans.

I look forward to the challenge of helping Kagawa return to glory and get back to B2.

I’m ready to get there and meet my teammates and the fans!!



このようなクラブで私がプレーし、ファンの皆さんのために闘う機会を与えてくれたことを大変光栄に思っています。

香川が栄光を取り戻し、B2に戻るための挑戦を楽しみにしています。

チームメイトやファンの皆さんに会う準備はできています!!



■生岡直人 代表取締役社長 兼 ゼネラルマネージャー コメント

中ではパワーで圧倒し、外からは柔らかい3Pを高確率で射抜くオフェンス、縦横問わずクイックネスとパワーを兼ね備えた巧みなディフェンス、そしてメンバー全員をまとめることができるリーダーシップと人間性。

どれを取ってもプロフェッショナルとして全幅の信頼がおける選手です。

最高の結果を残しながらチームの文化を構築するという目標を実現する上で、必要な選手が加入してくれたことを非常に嬉しく思っています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/02-13:16)