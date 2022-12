[バンダイナムコフィルムワークス]

株式会社バンダイナムコフィルムワークス[代表取締役社長:浅沼 誠、本店所在地:東京都渋谷区]は、TVアニメ『ACCA13区監察課』全12話とOVA『ACCA13区監察課 Regards』全1話をそれぞれBlu-ray1枚に収録した「ACCA13区監察課 & Regards COMPACT Blu-ray」(16,500円/税込)を、12月23日に発売します。







▲ACCA13区監察課 & Regards COMPACT Blu-ray

(C)オノ・ナツメ/SQUARE ENIX・ACCA製作委員会 (C)オノ・ナツメ/SQUARE ENIX・バンダイナムコアーツ



■「ACCA13区監察課 & Regards COMPACT Blu-ray」商品特長

本商品は、TVアニメ『ACCA13区監察課』全12話とOVA『ACCA13区監察課 Regards』全1話をそれぞれBlu-ray1枚に収録した2枚組Blu-rayのコンパクトな仕様となっています。

また、2017年に発売のBlu-ray BOX&DVD BOXに収録された特典OVA全6話を映像特典として再収録するほか、ノンクレジットオープニング・ノンクレジットエンディングを収録しています。

さらに、キャラクターデザイン久貝典史による描き下ろしスリーブケース仕様となります。



■『ACCA13区監察課』について

本作品は、オノ・ナツメによる人気コミックを原作とした全12話のTVアニメーション作品で、2017年1月から3月まで放送されました。監督は夏目真悟、シリーズ構成・脚本は鈴木智尋、音楽は高橋 諒、アニメーション制作はマッドハウスが担当しており、食わせ者揃いの巨大統一組織“ACCA”を舞台に、組織に生きる、男たちの粋様(いきざま)を描き、好評を博しました。

2017年8月には、朗読音楽劇「『ACCA13区監察課』 -Piece of Mind-」が、同年11月には「舞台『ACCA13区監察課』」が上演されました。

OVA『ACCA13区監察課 Regards』は、TVアニメ『ACCA13区監察課』の後日談を、アニメスタッフ&キャストが再結集しアニメオリジナルストーリーで描いています。OVA『ACCA13区監察課 Regards』と朗読音楽劇『ACCA13区監察課 Regards』を収録した『ACCA13区監察課 Regards』Blu-ray(14,300円)&DVD(12,100円)は2020年3月27日より発売中です。



【『ACCA13区監察課』ストーリー】

13の自治区に分かれた王国にある、巨大統一組織“ACCA(アッカ)”。かつてクーデターの危機により結成されたACCAは、国民の平和を守り続け100年が経とうとしていた。

ACCA本部の監察課副課長 ジーン・オータスは、「もらいタバコのジーン」の異名をもつ、組織きっての食えない男。飄々とタバコを燻らせながら、13区を廻り不正がないか視察を行っている。そんなジーンを見つめる視線、不穏な噂と――おやつの時間。ジーンの平和な日常は、ゆっくりと世界の陰謀に巻き込まれていく!



【OVA『ACCA13区監察課 Regards』ストーリー】

クーデター騒ぎを経て5長官制度が廃止されてから1年後。ACCAの新体制1周年を記念する祝祭を間近に控え、ジーンは監察課の新人局員パロットと共にその準備にあたっていた。一癖ある若手の扱いに戸惑いつつ多忙な日々を過ごすジーン。また各区では、お祭りムードに沸く一方で、5長官にまつわる不穏な噂も囁かれていた。そんな最中、ジーンは年頃を迎えた妹、ロッタの様子がおかしいと彼女の担任教師から告げられてしまう。一抹の不安を抱えたまま、出張先のビッラに向かったジーンはそこで旧友ニーノと久々の再会を果たす。



【TVアニメ『ACCA13区監察課』公式サイト http://acca-anime.com/】





■購入特典は「A4サイズイラストシート」







対象店舗にて「ACCA13区監察課& Regards COMPACT Blu-ray」を購入いただいた方に、先着で「A4サイズイラストシート」がプレゼントされます。

※プレゼント品は商品購入時にお渡しいたします。

※特典はなくなり次第終了となります。

※対象店舗等はTVアニメ『ACCA13区監察課』公式サイト

商品情報ページ

(http://acca-anime.com/goods/bd/regards_compactbd/)を

ご覧ください。

※購入特典の有無についてはお近くの店舗へご確認ください。





■商品概要

商品名 :ACCA13区監察課 & Regards COMPACT Blu-ray

価 格:16,500円(税込)

発売日 :2022年12月23日

収録時間:TVシリース゛テ゛ィスク:373分(293分(本編290分+特典3分)+OVAテ゛ィスク:80分(本編47分+特典33分))

スペック:TVシリース゛テ゛ィスク:リニアPCM(ステレオ)/AVC/BD50G/16:9<1080p High Definition>

OVAテ゛ィスク:リニアPCM(ステレオ)/AVC/BD25G/16:9<1080p High Definition>

映像特典:●特典OVA ※OVAディスクに収録

第1話「物忘れのジーン。見守るロッタに、時々ニーノ」

第2話「ニ―ノの思い出し怒り。『学生の頃からお前はずっとそう』」

第3話「食パンラプソディー。バードンからドーワーへと漂うほんのりと焦げた香り」

第4話「会議は踊る、されど進まず。その時、グロッシュラーは云った」

第5話「冷たい雨煙るバードン。タートルネックが脱げなくて」

第6話「ゆずれない想い!ジーンとニーノはたまに仲良く喧嘩する」

※過去に発売したBlu-ray BOX&DVD BOX(BCXA-1225~1227/BCBA-4830~4832)に

収録されていた新作アニメーションを再収録

●ノンクレジットオープニング

※TVシリーズディスクに収録 ※エンドレスリピート再生機能付き

●ノンクレジットエンディング

※TVシリーズディスクに収録 ※エンドレスリピート再生機能付き

他、仕様:●キャラクターデザイン久貝典史描き下ろしスリーブケース

発売元・販売元:バンダイナムコフィルムワークス



エモーション&バンダイビジュアルレーベルサイト「V-STORAGE」:https://v-storage.bnarts.jp/



