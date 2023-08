[サンエックス株式会社]

―今年はリラックマ20周年―





サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、今年20周年を迎える人気キャラクター「リラックマ」より「あなたとまどろむリラックマ」テーマの新アイテムを2023年9月上旬ごろより全国の販売店やネットショップにて発売します。



~『あなたとまどろむリラックマ』テーマ~





もしリラックマたちと夜をすごすなら?

ほっとできるごゆるり時間を、リラックマたちといっしょにまどろみませんか?

優しい世界の中にシティポップ風のカラーリングとグラデーションを取り入れたデザインシリーズです。







リラックマ新テーマ『あなたとまどろむリラックマ』については下記からご覧いただけます。

リラックマごゆるりサイト(オフィシャルサイト)

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/





●サンエックスネットショップはこちら

https://shop.san-x.co.jp/?netfooter



●ショップリストはこちら

https://www.san-x.co.jp/shoplist/index.html



ーーーーーーーーーーーーーーー

■「#おやすみリラックマ」キャンペーン実施決定!

いつも応援してくれる皆様に感謝の気持ちを込めて、20周年記念の特別な

プレゼントをご用意するキャンペーンを実施します。

さらに8/7からは 巨大広告も予定しています…!



「#おやすみリラックマ」キャンペーン サイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/20th_anniversary/eyemask/

ーーーーーーーーーーーーーーー



商品ラインナップ(一部)





・メモパッド(各385円※税込)

キラキラホログラム箔押し☆







・B6SPノート(各495円※税込)

カラフル本文♪







・クリップスタンド付メモ(各770円※税込)

クリップはメモを挟んで立てられるよ♪







・シール(各198円※税込)

キラキラ箔押し♪







・ポーチ(2,200円※税込)

クマ型のキルティングがかわいい縫製品ができました!









・ミニトートバッグ(2,640円※税込)

金属チャーム付♪







・セットショルダーバッグ(3,520円※税込):スマホショルダー収納目安サイズ147×90×8cm







・マグカップ(各1,760円※税込):陶器製

電子レンジ対応









・アクリルキーホルダー(各990円※税込)

ぶらんこが揺れるよ♪









・ピンバッジコレクション(各770円※税込):全6種

ほわほわなフロッキー素材がかわいい☆ どれが出るかは買ってからのお楽しみ♪







・アクセサリートレイ(2,860円※税込)

アクセサリーをコンパクトに収納♪







・まどろみぬいぐるみ(各1,650円※税込):もーちもち素材









・スーパーもーちもちピロー(各4,620円※税込):発泡ビーズ入り!

包み込まれる様な触り心地がクセになるピローができました♪







■リラックマとは ~リラックマは今年で20周年!~

着ぐるみのクマ。

コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。

中に入っているのが誰かは不明。

リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。

好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。

チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。



▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/







■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。



●リラックマの最新情報は各種SNSにて発信中

グッズやイベント情報を随時更新中!

▼リラックマごゆるりサイト(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

▼リラックマ公式Twitter

https://twitter.com/rilakkuma_gyr



リラックマ20周年アニバーサリーサイトもお見逃しなく!~20周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイト~





リラックマ20周年アニバーサリーサイトでは、感謝の気持ちを伝える「スペシャルムービー」や、ごゆるり更新される「リラックマヒストリー」などを紹介しています。リラックマ20周年イヤーに行われる、様々なイベント情報も掲載していく予定です。

そしてこのあとも、ワクワクなコンテンツが更新されていく予定です。ぜひご覧ください!



▽リラックマ20周年アニバーサリーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/20th_anniversary/





(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



