全国誰でも参加OK!ごみ拾いで当選確率アップ「みやぎStep For The Blue」2月17日より開催



凸版印刷株式会社のグループ会社 株式会社ONE COMPATH(ワン・コンパス)が運営するウォーキングアプリ「aruku&(あるくと)」は、「宮城海ごみなくし隊」(宮城海ごみプロジェクト実行委員会)が、「脱メタボ×健康増進×ごみ拾い」をテーマに開催するキャンペーン「みやぎStep For The Blue」に採用されました。開催期間は2月17日(金)から3月12日(日)です。





「みやぎStep For The Blue」HP https://www.khb-tv.co.jp/s001/010/umi-gomi/walk/





■「みやぎStep for the Blue」開催の背景について

「みやぎStep For The Blue」は、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催されるものです。主催者である宮城海ごみなくし隊(海ごみプロジェクト実行委員会)は、宮城県の海洋ごみ削減を目指して活動を行う団体で、これまでにも積極的に活動内容や活動の重要性について情報発信をしています。

一方、宮城県民は、「メタボリックシンドローム及びその予備群の割合」「平均歩数」の双方おいて全国でワーストに近い位置に居続けているという問題があります。

今回、これら2つの事情を背景に、宮城海ごみなくし隊の「いつまでも健康な身体でマリンアクティビティを楽しんでほしい。そして、楽しく遊べるきれいな海であってほしい」という想いから、脱メタボ・健康増進を意識しながら海洋ごみ問題にも関心を持ってもらうことを目的とした本キャンペーンが企画されました。



■「みやぎStep for the Blue」概要

今回のイベントではaruku&を利用した2つの企画を実施します。

1つ目は全体目標「参加者全員の総歩数1億歩」の達成状況に応じた金額を、海浜環境整備活動を行う団体「公益社団法人 宮城県緑化推進委員会」に寄付する企画です。全員の総歩数が増えると寄付金額が増え、最終的な総歩数に応じて寄付金額を決定します。キャンペーン期間内は随時進捗状況を確認することができ、参加者同士が楽しみながら全体目標達成を目指すことができます。

2つ目は、「ごみ拾いウォーキング」を促進するプレゼント企画です。本イベントの参加登録者のうち、抽選で100名様にプレゼントが贈られますが、ごみを拾いながらウォーキングし、これをキャンペーン特設ページ内の専用フォームから報告すると、当選確率が上がるというものです。



キャンペーン名: みやぎStep For The Blue

主催: 宮城海ごみなくし隊(宮城海ごみプロジェクト実行委員会)

後援: 河北新報社

開催期間: 2023年2月17日(金)~3月12日(日)

参加方法: aruku&をインストールし、本イベントの専用団体に登録して参加

※詳細は、aruku&アプリ内のお知らせにて随時ご案内します

※本イベントに関心がある方は誰でも参加が可能です

キャンペーン目標:

・個人目標:1日「8,500歩」の達成

・全体目標:参加者総歩数「1億歩」の達成

寄付について:

全体目標「参加者の総歩数:1億歩」の達成度合に応じた金額が、ごみ拾いをはじめとする宮城県の海浜環境整備のため、「宮城県緑化推進委員会」に寄付されます。

プレゼントについて: 参加者のうち抽選で100名に素敵なプレゼントをご用意しています。

★「ごみ拾いウォーキング」を報告して当選確率を上げよう!

ごみ拾いをしながらウォーキングすると当選確率が「+1倍」に!

(例) ごみ拾い報告×1日分=1+1=当選確率2倍

ごみ拾い報告×10日分=1+10=当選確率11倍

※キャンペーン特設ページへの投稿(報告)が必要です。



■ウォーキングアプリ「aruku&(あるくと)」「aruku& forキャンペーン」について

「aruku&」は、「あなたの一歩が宝にかわる」がコンセプトの、お得で楽しいウォーキングアプリ。アプリ内の住民から依頼された内容をクリアするなどでプレゼント応募に必要なカードを集めると、抽選で当たるプレゼントに応募することができます。家族や友達とのチーム参加も可能。日常の「歩き」を楽しみに変えることで、健康意識を高めることができます。

「aruku& forキャンペーン」では、aruku&(あるくと)を利用する個人・市民・企業に対して、自社のサービスをプロモーションすることができます。健康意識が高い層にリーチできる特徴があります。

・「aruku& for キャンペーン」詳細・資料DL

https://www.arukuto.jp/biz/promotion/



■株式会社ONE COMPATH(ワン・コンパス)について

所在地: 東京都港区芝浦 3-19-26 トッパン芝浦ビル

設立: 1997 年 1 月 20 日

資本金: 600 百万円

代表者: 代表取締役社長 CEO 早川 礼

従業員: 141 名(2022 年 4 月時点/出向者を含む)

URL: https://onecompath.com

主なサービス:地図検索サービス「Mapion」、電子チラシサービス「Shufoo!」、ウォーキングアプリ「aruku&(あるくと)」、家事代行事業者の比較サービス「カジドレ」、サイクルコンパスアプリ「U-ROUTE」、店舗情報プラットフォーム「LocalONE(ローカルワン)」



