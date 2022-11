[株式会社ギフティ]

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉/以下、ギフティ)は、ギフトの保管・加工・発送を管理する機能を開発し、外部の物流パートナーとの連携により構築したギフトに特化したフルフィルメントの仕組みの本格提供を、2022年11月25日(金)より開始いたしました。本機能およびフルフィルメントの仕組みは、Webアプリケーションとして、「Corporate Gift(コーポレートギフト)」(※2)サービス、「giftee for Business」サービス、「eGift System」サービスの顧客に対して提供する予定です。なお、物流フルフィルメントプラットフォーム「オープンロジ」を提供する株式会社オープンロジ(本社:東京都豊島区/代表取締役社長 CEO:伊藤 秀嗣/以下、オープンロジ)と2022年10月に業務提携契約を締結し、初の連携先として協業を開始いたしましたので、あわせてお知らせいたします。



■ 目的・背景

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、個人向けeギフト販売サービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売管理を行うシステムを提供するサービス「eGift System」、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」、個人、法人を対象に広くeギフトサービスを提供しております。また、企業が取引先や顧客、従業員に対して関係性構築・関係性強化を目的として感謝の気持ちを表すために贈る「Corporate Gift」に特化した新サービスの提供を、2022年10月26日(水)より開始しております。



ギフティでは、eギフトプラットフォームの拡大に資する施策として、ギフトの流通チャネルの開拓およびギフトコンテンツの拡充に取り組んでおります。ギフトコンテンツについては、ギフトの贈り主となる法人やギフトを販売するブランドからのニーズを受け、主軸として提供していたeギフトおよび体験ギフトに加えて、配送型のeギフトや良質なモノ、Swag(※3)などの物理的なギフトラインナップの拡充を進めております。一方で、物理的なギフトを贈る際には、ギフトの保管・加工・発送を担う物流のサプライチェーンが必要となります。例えば、従来、企業が従業員にギフトを贈るシーンでは、ギフトを発注すると一括で大量のギフトが企業のオフィスに納品され、自社のバックオフィスで適宜保管、管理する必要がありました。また、ロゴや名入れをギフトに施す、別々のブランドの商品を組み合わせる、メッセージカードを同梱するなどギフトオプションのオーダーに対応できるブランド(ギフト商品を販売する企業)は限られており、発注企業側のギフトニーズが充分に満たされていないという状況も多々見受けられました。さらに、各従業員の自宅に個別にギフトを配送する場合は、発注企業側で宛先を1件ずつ送り状に入力し配送する必要があり、アナログな負荷の高い作業を発注企業が担う必要がありました。

そこで、ギフティは、ギフトコンテンツとあわせ、物理的なギフトを贈る際に必要な一連の物流サプライチェーンを柔軟かつ簡便に顧客に提供すべく、自社で開発したギフトの保管・加工・発送を管理する機能と外部の物流パートナーが有する各種ソリューションを連携することでギフトに特化したフルフィルメントの仕組みを構築し、11月25日(金)より本格提供を開始いたしました。



■ ギフトに特化したフルフィルメントの仕組みについて

ギフティが開発したギフトの保管・加工・発送を管理する機能は、外部の物流パートナーが提供する、入出庫、在庫保管・管理(倉庫スペースのレンタル含む)、加工、発送等、ギフトを贈る際に発生する倉庫業務の各種管理システムと連携し、Webアプリケーション上で一元管理を実現するシステムです。顧客は、本Webアプリケーション上から、保管する商品の登録や入出庫の指示、また、ギフトへのロゴ入れや名入れ、メッセージカードの同梱、包装紙やのしなどの加工指示が行えます。さらに、発送時には、一括発送の指示に加え、個別発送を実現する機能の活用により、発注企業の手間なく複数の宛先に個別発送が可能となります。なお、個別発送機能は、送付したURLにギフトの受取手がアクセスしギフトの贈り先を自ら登録する仕様であるため、住所のわからない相手にもギフトを贈ることができ、さらに、受取手がサイズや色などを選択することも可能です。今後は、受取手が発送の希望日時を設定できる機能なども提供予定です。



この度、業務提携契約を締結したオープンロジは、倉庫をネットワーク化し、固定費ゼロ・従量課金で利用可能な物流フルフィルメントサービスを提供しており、商品管理や配送代行だけでなく、贈るシーンや相手に合わせたラッピングやメッセージカードなどの同封を含むオプションサービスにも強みを持ち、物流を中心とするバックエンド業務を包括的に提供する企業です。この度の連携に際し、オープンロジは、ギフティが開発した保管・加工・発送を管理する機能に対応した倉庫管理システム(WMS)の新規開発、APIの提供を実施しており、これにより、ギフトに特化したフルフィルメントの仕組みをシームレスに構築することが可能となりました。オープンロジとのパートナーシップを皮切りに、今後、様々な倉庫業務やギフトオプションに強みを持つ企業との連携を進め、ギフトに特化したフルフィルメントの拡張を図る予定です。



また、先行して本機能、仕組みの提供を開始した「Corporate Gift」サービスの顧客をはじめ、今後は「giftee for Business」サービスや「eGift System」サービスの顧客に対しても随時提供を開始する予定です。



ギフティは、物流パートナーと連携しギフトに特化したフルフィルメントの仕組みを提供することで、物理的なギフトの贈呈シーンにおいても、顧客の負荷が少なくかつ満足度の高いギフトサービスを提供すべく取り組みます。また、ギフトシーン、ギフトコンテンツ、サービス展開エリアの3軸を拡充し、国内外のギフト流通額の最大化を目指すとともに、より豊かなギフト体験の創出に注力して参ります。



(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組む、eギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) Corporate Giftの登録商標を申請中です

(※3) Swag(スワッグ)とは、ロゴや社名などをプリントした企業のオリジナルグッズです。顧客の企業想起や、従業員のエンゲージメント向上を目的に、諸外国を中心にSwagがCorporate Giftとして利用されています。ボールペンやカレンダーなどの販促用途で製作されることが多いものとは異なり、フラッグシップとなるような有名ブランドの商品や良質なモノに名入れをしたグッズはギフトとして選ばれています。Swagについても登録商標を申請中です



■ 株式会社オープンロジについて

株式会社オープンロジは「テクノロジーを使い、サイロ化された物流をネットワーク化し、データを起点にモノの流れを革新する」をビジョンに掲げ、物流フルフィルメントプラットフォーム「オープンロジ」を提供しております。独自の倉庫管理システムを通じて全国の倉庫をネットワーク化し、標準化した仕様とオペレーションにより物流業務の効率化と一元化を実現、固定費ゼロ・従量課金で利用可能な物流フルフィルメントサービスを提供しており、導入アカウント数は約11,500(2022年9月末時点)となっております。当社はShopifyやYahoo!ショッピング、ネクストエンジン、BASE、eBayなどのECカート・プラットフォーマーとAPI連携を行い、自動出荷を実現しております。また、STORES利用者には商品保管・配送代行を行う「倉庫サービス」を共同で提供しております。

社名:株式会社オープンロジ

所在地:東京都豊島区東池袋1-34-5いちご東池袋ビル9階

設立:2013年12月25日

代表者:代表取締役社長CEO 伊藤秀嗣

事業内容:物流フルフィルメントプラットフォーム (URL : https://service.openlogi.com )



■ 株式会社ギフティについて

社名:株式会社ギフティ

所在地:〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10−2 東五反田スクエア12階

設立:2010年8月10日 (サービス開始:2011年3月)

資本金:3,136百万円 (2022年9月末時点)

代表者:代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容:eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

1. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

2. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

3. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

4. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL:株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform

