[株式会社CRAZY BUMP]

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは9月7日(木)~10月3日(火)の期間で墓場の画廊中野店とONLINE STOREにて開催する【「ROAD TO TSUBURAYA CONVENTION」POP UP STORE in墓場の画廊】のグッズ情報第3弾の情報を公開致します。







円谷ファン最大級の祭典『TSUBURAYA CONVENTION』通称『ツブコン』が、4年ぶりにリアルイベントとして帰ってくる!

東京ドームシティで2日間に渡って開催される今年の『ツブコン2023』に先駆け、これまで数多くの円谷プロ作品を取り上げてきた「墓場の画廊」では、開催直前の9月7日(木)~10月3日(火)にかけ、ツブコン2023へ向かう日々を盛り上げるための共通コンセプト「ROAD TO TSUBURAYA CONVENTION」のもと『ウルトラマン POP UP STORE』を開催。

今年で放映25周年を迎える『ウルトラマンガイア』を中心に、これまで墓場の画廊で取り上げてきた「ニュージェネレーションウルトラマン」『ウルトラセブン』「ダークネスヒールズ」『ULTRAMAN』などの作品群が一挙に集結を果たす。

過去の人気商品の復刻や、今回のイベントに合わせた新作商品も続々登場。

アパレル・グッズはもちろん、人気のアクリルスタンドやキーホルダー、文房具や生活雑貨など、墓場の画廊ならではのオリジナルアイテムが勢揃いだ。

会場内には名場面のパネル展示や作品にまつわる貴重なアイテムをショーケース展示。

毎回恒例の撮影スポットやメッセージボードなど、ファン同士が交流を図れる企画も盛りだくさんとなっている。

「ツブコン」開催まで待ちきれない円谷ファンの心をより熱く焦がす、POP UP STORE!

Tシャツやキャップなど、本イベントのアイテムで身も心も盛り上げて、「ツブコン2023」参加に向けて準備を整えよう。

告知第3弾の今回は、商品情報&展示情報、そして、追加の購入特典情報をリリース!



■今回の展示も見逃せない!



今回は会期全日程の9月7日(木)~10月3日(火)までXIG隊員服を展示。

前半となる9月7日(木)~9月21日(木)にはウルトラマンガイアV2の勇姿。

後半期間の9月22日(金)~10月3日(火)はウルトラマンアグルV2の展示が実施される。

そのほか、ウルトラマンガイアにちなんだ展示を多数展開予定。お見逃しなく!



ウルトラマンガイアの名場面が壁面展示として蘇る!

■新商品を見逃すな!



ジャグラス ジャグラー Tシャツ 墓場のメタルシャツシリーズ/5,500円(税込)

サイズ:S~XXL

蛇心剣を構える魔人が墓場の画廊の人気&定番Tシャツのシリーズに堂々の登場を果たす……! 圧倒的な存在感と誰しもがシビれるカッコ良さ。身につけられる喜びに心も身体も震えが止まらないッッッ。





ウルトラマンガイア ポストカード 5枚セット/各1,100円(税込)

サイズ:100mm×148mm

5枚全てがカッコイイ! そんな声があまた聞こえるポストカードをセットにしてリリースだ。お手紙を書いてもよし、飾ってもよしなオススメアイテム。





ウルトラマンガイア シールシート/550円(税込)

サイズ:A4

お馴染みのシールシートがウルトラマンガイア編として登場。定番の宇宙人や怪獣はもちろんマニアックなものまでズラリ。好きな場所に思う存分貼って貼って貼りまくろう!



■数量限定の受注販売を開始! 見逃せないスカジャンをチェックだ。





























































快獣ブースカ/リバーシブルスカジャン/35,200円(税込)

サイズ:M~XXL

定番のスカジャンに、快獣ブースカが仲間入り。

大好物のラーメンを持ってご満悦のブースカを中華風テイストで仕上げたブラックと、墓場の画廊人気アイテム「招きブースカ」をあしらったデザインが華やかなグリーンとのリバーシブル仕様で着るのが楽しくなる一着だ!



■商品一覧をチェックしよう!



■SSSS.DYNAZENONからデフォルメのカワイイアクリルスタンドが登場!



SSSS.DYNAZENON/アクリルスタンド デフォルメ ジュウガ・オニジャ・ムジナ・シズム・ガウマ・麻中 蓬 ver.2・南 夢芽 ver.2・山中 暦・飛鳥川ちせ・ナイト・2代目・ダイナゼノン・ダイナレックス/各935円(税込)

サイズ:H99mm×W56mm

※こちらは墓場の画廊中野店のみでのお取り扱いとなります。ONLINE STOREでのお取り扱いはございません。

かわいいデフォルメデザインはお気に入りの場所できっと存在感を示してくれる! 推しのキャラクターを手に入れよう。



そのほか、過去に墓場の画廊で販売した商品の一部も展開予定!

ウルトラセブン・帰ってきたウルトラマン・ウルトラマンダイナ・ウルトラマンマックス・ウルトラマンコスモス・ダークネスヒールズ・電光超人グリッドマンなど……!

さまざまなアイテムをチェックしよう。



■特典情報





特別なクリアファイルを数量限定で店舗にて配布することが決定!

入手条件を満たしてゲットしよう。



今回のSP特典は、ウルトラマンガイアで高山我夢役を演じた吉岡毅志さんのサイン入りブロマイド。

イベント商品を中野のお店とONLINE STOREで購入したすべての人が抽選の対象!

応募条件のチェックをお忘れなく。



【「ROAD TO TSUBURAYA CONVENTION」POP UP STORE in墓場の画廊】

期間2023年9月7日(木) ~ 10月3日(火)

前期2023年9月7日(木) ~ 9月21日(木)

後期2023年9月22日(金) ~ 10月3日(火)

時間平日12:00~20:00(土日祝11:00~20:00)

会場墓場の画廊(中野店)/墓場の画廊ONLINE STORE

所在地東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ3階

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct881

入場料無料

主催株式会社CRAZY BUMP

(C)️円谷プロ



