[香川ファイブアローズ]

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。



このたび、香川ファイブアローズでは、アーロン・ファルゾン選手との2023-24シーズンの選手契約が決まりましたので、お知らせいたします。





アーロン・ファルゾン(AARON FALZON)



■プロフィール

ポジション:PF

身長:203cm

体重:102kg

生年月日:1996年5月19日

出身地:アメリカ/マルタ

出身校:Quinnipiac University



■経歴

2020-2021 Etoile Angers Basket(France-NM1)

2020.12- Jelson Homes DMU Leicester Riders (United Kingdom-BBL)

2021-2022 Arkadia Traiskirchen Lions (Austria-BSL)

2022 YGC (The Basketball Tournament)

2022-2023 Mulhouse Basket Agglomeration (France-NM1)

2023- 香川ファイブアローズ



■本人コメント

Hi Everyone ! I’m excited to be joining Kagawa this season. I can’t wait to get to work and meet everyone. I’m grateful for the opportunity and I’m looking forward to having a great season.



皆さん、こんにちは !今シーズンから香川に加入できることに興奮しています。皆さんに会えるのが待ちきれません。この機会に感謝するとともに、素晴らしいシーズンを過ごせることを楽しみにしています。



■生岡直人 代表取締役社長 兼 ゼネラルマネージャー コメント

アーロン・ファルゾン選手の試合映像を拝見したとき、ハードで献身的なディフェンスを常に行い、良いリズムをチームにもたらしてくれるプレースタイルは必ずファイブアローズに必要だと感じました。

そして、彼の持ち味はなんと言っても高確率で、シュートレンジが非常に広い3Pです。

攻守ともに全てのチームにとっての驚異となってくれると確信しています。





企業プレスリリース詳細へ (2023/07/01-19:16)