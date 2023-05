[IGG]

スマートフォン向けゲームアプリのグローバルメーカーIGG(グループCEO: Zongjian Cai 香港証券取引所上場 日本所在地:東京都新宿区)は、世界同時対戦RPG『ロードモバイル』にて、『ヒックとドラゴン』とのコラボを開催中です。





『ロードモバイル』×『ヒックとドラゴン』コラボ概要







世界同時対戦RPG『ロードモバイル』と『ヒックとドラゴン』の全世界コラボが開催中!

バーク島よりバイキング達がアテナ王国にやってきた!

ヒックをレベルアップするために「ドラゴンマニュアル」を集め、領地をコラボ限定仕様に彩ろう。デイリーログイン、ソロイベント、地獄イベントや、魔獣討伐から「ドラゴンマニュアル」を集め、毎日最大10個のチェストを獲得できる「ヴァイキングの宝箱」を魔獣討伐で集めて、「ヴァイキングコンパス」で宝探しをして、限定アイテムをゲットしよう!





■コラボ特設サイト

https://lordsmobile.igg.com/event/httydcollab/



■領地の様子





■限定外装・エモーティコン





■コラボ期間

2023年5月1日 ~ 2023年6月30日







DreamWorks How to Train Your Dragon The Hidden World (C) 2023 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

(C) IGG



『ロードモバイル』概要





タイトル:ロードモバイル (Lords Mobile)

ジャンル:世界同時対戦RPG

価格:基本無料(アイテム課金あり)

対応OS:iOS/Android/Amazon/Steam

iOS: https://apps.apple.com/jp/app/id1071976327

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igg.android.lordsmobile&hl=ja

Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B01J99PW3M/

Steam: https://store.steampowered.com/app/1041320/

IGG





IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在は米国、カナダ、日本、韓国、イタリア、スペイン、ベラルーシ、トルコ、ドバイ、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジルに支社を置き、香港証券取引所に上場(HongKong Stock:0799)。40タイトル以上のモバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「タイムプリンセス」「モバイル・ロワイヤル」「ミシックヒーローズ」「ドゥームズデイ:ラストサバイバー」「Castle Clash」などが人気タイトル。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/08-17:46)