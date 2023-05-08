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『ロードモバイル』×『ヒックとドラゴン』全世界コラボ開催中！

『ロードモバイル』×『ヒックとドラゴン』全世界コラボ開催中！

［IGG］

スマートフォン向けゲームアプリのグローバルメーカーIGG（グループCEO: Zongjian Cai 香港証券取引所上場　日本所在地：東京都新宿区）は、世界同時対戦RPG『ロードモバイル』にて、『ヒックとドラゴン』とのコラボを開催中です。


『ロードモバイル』×『ヒックとドラゴン』コラボ概要



世界同時対戦RPG『ロードモバイル』と『ヒックとドラゴン』の全世界コラボが開催中！
バーク島よりバイキング達がアテナ王国にやってきた！
ヒックをレベルアップするために「ドラゴンマニュアル」を集め、領地をコラボ限定仕様に彩ろう。デイリーログイン、ソロイベント、地獄イベントや、魔獣討伐から「ドラゴンマニュアル」を集め、毎日最大10個のチェストを獲得できる「ヴァイキングの宝箱」を魔獣討伐で集めて、「ヴァイキングコンパス」で宝探しをして、限定アイテムをゲットしよう！


■コラボ特設サイト
https://lordsmobile.igg.com/event/httydcollab/

■領地の様子


■限定外装・エモーティコン


■コラボ期間
2023年5月1日 ～ 2023年6月30日



DreamWorks How to Train Your Dragon The Hidden World (C) 2023 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.
(C) IGG

『ロードモバイル』概要


タイトル：ロードモバイル (Lords Mobile)
ジャンル：世界同時対戦RPG
価格：基本無料（アイテム課金あり）
対応OS：iOS/Android/Amazon/Steam
iOS: https://apps.apple.com/jp/app/id1071976327
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igg.android.lordsmobile&hl=ja
Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B01J99PW3M/
Steam: https://store.steampowered.com/app/1041320/
IGG


IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在は米国、カナダ、日本、韓国、イタリア、スペイン、ベラルーシ、トルコ、ドバイ、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジルに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。40タイトル以上のモバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「タイムプリンセス」「モバイル・ロワイヤル」「ミシックヒーローズ」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「Castle Clash」などが人気タイトル。

企業プレスリリース詳細へ （2023/05/08-17:46）

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