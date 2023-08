[サンエックス株式会社]

―文房具やぬいぐるみなどの新アイテムを発売!―





サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、人気キャラクターセンチメンタルサーカスより『追憶兎と新月ミュージアム』をテーマとした新アイテムを2023年9月上旬より全国の販売店やネットショップにて発売します。



センチメンタルサーカス『追憶兎と新月ミュージアム』テーマ





センチメンタルサーカス第34弾は、月のない夜に現れるミュージアムのお話。

忘れられた想い出に寄り添うモノクロシャッポや、新月をイメージした真っ黒な追憶兎が登場。

飾ってある絵画には、サーカスの仲間たちの過去も忍ばせています。

想い出色の絵具をメインモチーフに、忘れられた想い出がだんだんと色付く様子を

深みのある油彩風タッチで描きました。







●新テーマについてはこちらのサイトからご覧いただけます。

【グッズインフォメーション】https://www.san-x.co.jp/blog/goods/



『追憶兎と新月ミュージアム』テーマ 商品ラインナップ一覧(一部)





・メモパッド(各385円※税込):本文4種丁合







・シール(各198円※税込)







・ポーチセット(3,300円※税込)

フラットなクリアポーチと絵具のダイカットがかわいいポーチのセット♪







・バニティポーチ(3,300円※税込)

高級感のあるベロア生地のバニティポーチ♪











・トートバッグ(3,630円※税込):内ポケット付

金箔プリントと刺繍がおしゃれ♪









・ミラーバッグチャーム(2,200円※税込)

おでかけに便利なミラー付き♪









・フォトキーホルダー(770円※税込)

推し活にも便利なフォトキーホルダーが新登場!

お気に入りの写真を入れてね♪









・刺繍缶バッジコレクション(各880円※税込):全6種

ぷっくりした額縁風の刺繍がかわいい♪ なにが出るかお楽しみに!







・ミュージアムぬいぐるみセット(4,950円※税込)

ミュージアムをイメージしたシャッポと追憶兎のスペシャルなセット♪







・ぬいぐるみ(M)(4,400円※税込)

真夜中色に月の光でおめかししたシャッポ。ふわふわの触り心地に癒される♪







・ねそべりぬいぐるみ(2,750円※税込)









■センチメンタルサーカスとは

主人公は捨てられていたぬいぐるみのシャッポ。

街角や部屋の片隅に忘れられたぬいぐるみたちが、夜にこっそり抜け出して結成した秘密のサーカス団。

今夜も不思議な仲間が集まって、ショータイムのはじまり はじまり。



詳しくは、https://www.san-x.co.jp/character/detail/?code=SEC



●センチメンタルサーカス公式Twitter:https://twitter.com/Senti_official







■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。





(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



