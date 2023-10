[アソビシステム株式会社]

会期:2023年10月19日(木)~22日(日)/ 26日(木)~31日(火)



原宿発ブランド「KAWAII MONSTER CAFE(カワイイモンスターカフェ)」による巡業型ショップ「KAWAII MONSTER SHOP(カワイイモンスターショップ)」がオープンします。第1弾として、ブランド発祥の地・原宿にて10月19日(木)より10日間、ハロウィンPOP UP SHOP『KAWAII MONSTER SHOP ~カラフルハロウィン~』の開催が決定しました。







「KAWAII MONSTER CAFE」は、世界中のファッションやカルチャーを飲み込み、オリジナル文化を生み出す街・TOKYO, HARAJUKUを体現したエンターテインメントレストラン。2015年にアーティスト・増田セバスチャンプロデュースのもと原宿に誕生し、カラフルでクレイジーな空間とフォトジェニックなフード&ドリンク、未来の原宿ファッションをテーマにしたアイコン・モンスターガールのコンテンツで「東京の新名所」として話題となり、オープン以降国内外から70万人以上が来店しました。2021年1月の店舗クローズ後もオンリーワンのブランドを活かし、POP UP SHOPやイベントの開催、さまざまなブランドやクリエイターとのコラボレーションなど、幅広く展開しています。



10月19日(木)より原宿に期間限定オープンする『KAWAII MONSTER SHOP ~カラフルハロウィン~』では、ハロウィンシーズンを色とりどりに盛り上げる「フード&ドリンク」、「グッズ」、「体験」、「フォトスポット」をご用意。また、会期前半の19日(木)~22日(日)は原宿KAWAIIファッションを象徴する人気ショップ「6%DOKIDOKI(ロクパーセントドキドキ)」とコラボレーションし、カラフルなヘアアクセサリーを身につけるデコレーションや、ショップガールによる原宿モンスターメイク体験でカラフルに変身できるサービスも提供します。



このシーズンならでは楽しみが詰まった空間で、原宿らしい個性的なアイテムを手に入れて、素敵な思い出を作ってみてはいかがでしょうか。



■FOOD & DRINK フードとドリンク

10月19日(木)~22日(日)は、ホットドッグ専門店「HOTDOG CAFE STAND STATION TOKYO(ホットドッグカフェスタンド ステーション東京)」とコラボレーションしたフードを提供。モンスターがソーセージをくわえたクレイジーな「モンスタードッグ」、ジューシーなテンダーロイン牛とチーズをたっぷり挟み込んだモンスター級ボリュームの「フィリチーズステーキ」などの限定メニューが登場します。

10月26日(木)~31日(火)は、KAWAII MONSTER CAFEの人気メニューから「カラフルポップバーガー ブルーモンスター(照り焼きチキン)」、カラフルな5種類のソースで楽しめる「フレンチフライ with Monsetr Dip」を提供。また、会期中はちょっぴり不気味な「モンスターフロート」でハロウィン気分を味わえます。



<10/19~22限定メニュー>

モンスタードッグ ¥880(税込) *HOTDOG CAFE STAND STATION TOKYOコラボ

フィリチーズステーキ ¥1,350(税込) *HOTDOG CAFE STAND STATION TOKYOコラボ



<10/26~31限定メニュー>

カラフルポップバーガー ブルーモンスター(照り焼きチキン) ¥1,200(税込)

フレンチフライ with Monsetr Dip ¥700(税込)



モンスターフロート ¥800 [ローズ/パッションフルーツ/巨峰]



■GOODS グッズとおみやげ

KAWAII MONSTER CAFEのグッズの新商品として、ふわふわの「チョッピーBIGぬいぐるみキーホルダー」、スパンコール仕様になった「きらきらチョッピーカチューシャ」などが今回のPOP UP SHOPで初登場。お好きな容器に色も形もさまざまなチョコレートやグミなどのお菓子を詰め込んで自分だけアソートを作れる「スイーツファクトリー」、ケーキショップを手掛ける「SHONPY(しょんぴぃ)」とコラボレーションした「原宿アイシングクッキー」など、お土産にぴったりのスイーツも取り揃えます。

さらに、これまでに登場したKAWAII MONSTER CAFEの人気コラボアイテムや、世界中で愛されるぬいぐるみブランド「Ty(タイ)」、長いジッパーからできたユニークなポーチ「zipit(ジップイット)」、自由自在なカラフルなブロック「PLUS PLUS(プラスプラス)」(26日~)のアイテムも販売されます。









【KAWAII MONSTER CAFE オリジナルグッズ新商品】









■EXPERIENCE 体験

会期中は、KAWAII MONSTER CAFEのアイコンガール・モンスターガールとアイコンキャラクター・チョッピーが毎日ゲストをお出迎えし、写真やハロウィンにちなんだかわいい動画を一緒に撮影することができます。さらに、「6%DOKIDOKI」とコラボレーション中の10月19日(木)~22日(日)は、デコラファッションに身を包んだ「6%DOKIDOKI」のショップガールも店頭に立ち、オリジナルのタトゥーシール購入でPOPな原宿モンスターメイクをしてもらえるほか、ヘアアクセサリーなどの原宿デコラアイテム購入で変身のお手伝いをしてもらうことができます。







■PHOTO SPOT フォトスポット

店内には、KAWAII MONSTER CAFEのシンボルであった「スイーツゴーランドケーキ」をモチーフにした約3mの「スイーツケーキバルーン」が登場。カラフルなデコレーションとモンスターたちに囲まれて、特別な思い出を残すことができます。





POP UP SHOP開催概要







『KAWAII MONSTER SHOP ~カラフルハロウィン~』

開催期間:2023年10月19日(木)~22日(日)、26日(木)~31日(火)

営業時間:12:00~19:00

会場:ASOBIFACTORY(東京都渋谷区神宮前3丁目21-8)

アクセス:JR原宿駅より徒歩7分、東京メトロ明治神宮前駅より徒歩5分



<関連イベント>



『スナックカワイイ』

日程:2023年10月26日(木)

時間:20:00~23:00

会場:渋谷 or MIYASHITA PARK

料金: 2,000円(1D)

チケット販売URL:https://experiences.travel.rakuten.com/experiences/25588





『KAWAII MONSTER PARTY × ASOBIZA』

日程:2023年10月27日(金)

時間:23:00~4:30

場所:新宿 ZEROTOKYO

料金:前売り 3,000円

チケット販売URL:https://zerotokyo.zaiko.io/e/ASOBIZA1027



<6%DOKIDOKIについて>

コンセプトは「Sensational Kawaii」(センセーショナル・カワイイ)!

1995年・原宿に誕生!

原宿kawaii文化を牽引する代表ショップ

6%DOKIDOKIは、1995年に増田セバスチャンが表現の場として原宿にオープンしたショップ/ブランドです。

ショップコンセプトである「センセーショナル・カワイイ」とは、「衝撃的なカワイイ」「度をこえたカワイイ」「可愛すぎるモノ・コト」を意味しており、このコンセプトに沿ったオリジナル商品、セレクト、企画を展開しています。

また、「ファッション」という枠を飛び越えて、6%DOKIDOKIから「世界の垣根を超えて文化を発信する」ということも、このショップの重要な役割と捉えており、ジャパニーズ・ポップ・カルチャーの最前衛として、イベントや舞台など独自の表現を続けています。



公式サイト:https://6dokidoki.com/

Instagram:https://www.instagram.com/6doki_official/

X:https://twitter.com/6dokidoki

facebook:https://www.facebook.com/6doki.fan/



<KAWAII MONSTER CAFEについて>

「KAWAII MONSTER CAFE」は、世界中のファッションやカルチャーを飲みこみ、オリジナル文化を生み出す街・TOKYO、HARAJUKUを体現したエンターテインメントレストラン。

2015年8月にアーティスト・増田セバスチャン氏のプロデュースにより「誰も見たことがない新しいTOKYO」というコンセプトで誕生しました。

KAWAIIのイメージを詰め込んだカラフルでクレイジーなアート空間、フォトジェニックでユニークなカラフルフード&ドリンク、未来の原宿ファッションをテーマにしたアイコン・モンスターガールなど、その唯一無二の存在は「世界一フォトジェニックなレストラン」とも呼ばれました。さらに、巨大なケーキのメリーゴーラウンドをステージに繰り広げられるバーレスク、花魁、ドラァグクイーンイベントなどのナイトショーも人気となり、国内はもちろん世界中のセレブや著名人もお忍びで来店する「東京の新名所」としてのポジションを確立。

オープン以降70万人以上が来場した原宿店は、2021年1月世界中に惜しまれつつクローズしましたが、東京発のブランドとしてポップアップショップ、コラボレーション、イベント、オリジナルアイテムのリリースなど幅広く展開しています。

また、原宿、渋谷、新宿2丁目のミックスカルチャーイベント「KAWAII MONSTER PARTY」を定期開催。原宿体験を全国にお届けする巡業型ショップ「KAWAII MONSTER SHOP」をスタートしました。



OFFICIAL STORE:https://kawaiimonstercafe.shop

Instagram:https://www.instagram.com/kawaiimonstercafe

X:https://twitter.com/KAWAIIMONSTERCA

TikTok:https://www.tiktok.com/@kawaiimonstercafe



◼︎ライセンス展開内容

・ポップアップカフェ・アパレルグッズなどのコラボレーション

・オリジナルメニューの開発・プロデュース

・フードケータリングサービス

・モンスターガール、モンスター「チョッピー」のイベント出演

・オリジナルグッズ、フードの販売

・KAWAII MONSTER PARTYのイベントプロデュース

・KAWAII MONSTER SHOPのポップアップショップのプロデュース



◼︎KAWAII MONSTER CAFEに関するお問い合わせ

E-MAIL:kawaiimonstercafe@asobisystem.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/19-17:46)