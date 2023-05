[株式会社デイトナ・インターナショナル]

アパレルに加え、アートの展示・販売も!ポップアップストアは6/3(土)~11(日)の期間で開催!







スウェーデン・ストックホルムの出身で、オーストラリア在住のアーティスト「ジョナス・クレアッソン」。幼い頃に北欧で慣れ親しんだ自然や動物たちと、現在のシドニーでのサーフィン&キャンプ・ライフ… そのありのままのライフスタイルを凝縮した作品は、美しい自然と動物、そして人間が調和の基に融合したユニークな世界が描かれています。





この度、フリークス ストアでは、ジョナス・クレアッソンとのコラボレーションアイテム「The Sunshine Collection」を展開します。 ”外遊び服”をテーマに製作されたウェアは、大容量のポケットに加え、夜間活動をサポートするためにリフレクター糸をステッチに採用した半袖シャツやショートパンツ、最小限の荷物で旅に出られるよう、裏表で着用できるようデザインされたTシャツなど、手ぶらや身軽に外遊びできるよう考案されたアイテムがラインナップ。また、JONASの代表作のひとつ、"8 Arms 1 Fin"や"Ocean Day"の刺繍ワッペンがアクセントになったTシャツも展開します。



さらに、ジョナス・クレアッソンのこれまでのアートに加え、新作「十牛図」、FREAK'S STOREの為に書き下ろしたスペシャルデザインのアートも展示・販売します。



これらのアイテムは、6/3(土)~11(日)の期間中、フリークス ストア渋谷に併設されたギャラリー「OPEN STUDIO(オープンスタジオ)」にて開催されるポップアップストアにて展開され、ポップアップストア開催前日の2日には、ジョナス・クレアッソン本人を迎えたローンチパーティも開催します。



ジョナス・クレアッソンが表現する特別な世界観をお楽しみください。









アイテムラインナップ







■JONAS CLAESSON / TRIP SHIRT





プライス:¥7,997(tax in)

カラー:キャメル・オフホワイト・ブラック

サイズ:M,L

https://www.daytona-park.com/item/1005393900001.html



■JONAS CLAESSON / TRIP SHORTS





プライス:¥7,997(tax in)

カラー:キャメル・オフホワイト・ブラック

サイズ:M,L

https://www.daytona-park.com/item/1044393900001.html





■JONAS CLAESSON / INSIDE-OUT TEE







プライス:¥6,996(tax in)

カラー:オレンジ、ブラック、ホワイト、ボーダー

サイズ:M,L

https://www.daytona-park.com/item/1026393900016.html





■JONAS CLAESSON / Octpus Wappen Tee



プライス:¥5,995(tax in)

カラー:ボーダー、ブラック、ホワイト

サイズ:M,L

https://www.daytona-park.com/item/1026393900017.html



■JONAS CLAESSON / Ocean Day Wappen Tee





プライス:¥5,995(tax in)

カラー:ブラック、ホワイト、ボーダー

サイズ:M,L

https://www.daytona-park.com/item/1026393900018.html







INFORMATION



【LAUNCH PARTY】

6/2(金) 18:00~20:00



【POP UP STORE】

6/3(土)~6/11(日)

営業時間12:00~20:00(土日祝~20:30)

※3日はジョナス・クレアッソンも在店予定

※スケジュールが変更になる場合もございます。予めご了承ください。



■会場:OPEN STUDIO(FREAK'S STORE渋谷併設ギャラリー)

〒150-0041東京都渋谷区神南1-13-1

TEL 03-6415-7728

https://daytonajp.com/openstudio/

https://www.instagram.com/openstudio_gallery/







JONAS CLAESSON / ジョナス・クレアッソン



オーストラリア在住のアーティスト「ジョナス・クレアッソン」は、スウェーデン・ストックホルムの出身。幼い頃に北欧で慣れ親しんだ自然や動物たちと、現在のシドニーでのサーフィン&キャンプ・ライフ… そのありのままのライフスタイルを凝縮した作品には、ヘラジカ、シロクマ、トナカイ、アザラシと人々が共生し、美しい自然と動物、そして人間が調和の基に融合したユニークな世界が描かれている。

https://www.instagram.com/jonasc.jp/







FREAK'S STORE/フリークス ストア



「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。 1986年の創業以来、洋服、雑貨、インテリアなど自 分たちが本気でカッコ良いと思うものをセレクト。 積極的に楽しむ生活体験者=フリークとして 、アメリカンライフスタイルの楽しみ方を提案するセレクトショップです。

https://www.daytona-park.com/

Instagram:@freaksstore_officialhttps:/

/www.instagram.com/freare_official/



