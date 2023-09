[NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd]

8月31日リリース後App Store & Google Playの無料ゲームランキング首位獲得!







NetEase開発・販売のスマホゲーム、予想を裏切るおとぎ話RPG「ネバーアフター~逆転メルヘン~」は2023年9月21日(木)~9月24日(日)の期間中、幕張メッセで開催される東京ゲームショウ(TGS)2023に出展しました。今回のテーマは「おとぎ話のような出会い」です。ブースのレイアウトやゲーム内のキャラの一人「赤ずきん」に扮したコスプレイヤーがファンタジックで美しい童話の世界を演出します。ブース内では自由に写真撮影や、ブースで試遊を参加するとノベルティをもらえるイベントも開催しました。





全世界DL数1,500万回を突破した「ネバーアフター~逆転メルヘン~」は、8月31日に日本で正式にリリースされました。本作は、逆転した童話の世界――オズ大陸を舞台に、主人公が「お城のクリスタル」を探す旅の途中で様々な童話の人物たちと出会って仲間となり、一緒に黒魔法の真相を解き明かす物語です。ゲームの世界を自由に探索、フレンズとパーティーを組んで遊び心あふれるダンジョンに挑戦、栽培や家具の制作、華やかな舞踏会への参加などサブコンテンツも楽しめます。リリース後はMMOプレイヤーの間で話題となり、第1週目でApp Store(iPhone)およびGoogle Play(Android)のDLランキングで首位を獲得しました。





「ネバーアフター~逆転メルヘン~」TGSブースの主なポイントは以下のとおりです。



1.その場でお試しプレイイベント&赤ずきんコスプレイヤーが常駐

ブースではお試しプレイができます。ご来場いただくと、ゲーム内の「縁結び」(ガチャ)でいろんな童話のキャラと出会えます。また、コスプレイヤーのw百合欧皇子wさん(https://twitter.com/Lilium725)が赤ずきんコスプレで登場し、来場者の皆様と自由に写真撮影行いました。





2.イベント参加で来場者特典ゲットのチャンス

お試しプレイイベントまたはコスプレイヤーとの記念撮影に参加された来場者の皆様にTGS限定特典を配布しました。



3.バージョンアップデートコンテンツを公開、新たな仲間と専属武器が登場



2023年9月26日以降、1回目のメジャーアップデートが行われ、10人の覚醒可能な仲間とその専属武器が実装されます。また、新イベント「満月カーニバル」も開催予定、ボーナス盛りだくさんのニューバージョンとなっております。詳細は公式サイト・公式X(旧Twitter)で発表いたします。





『ネバーアフター~逆転メルヘン~』概要

▼概要

タイトル:ネバーアフター~逆転メルヘン~

ジャンル:予想を裏切るおとぎ話RPG

配信:配信中

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金制)

対応OS:iOS/Android(機種によりご利用いただけない場合があります)

権利表記:(C) 2023 NetEase Inc.

▼URL

『ネバーアフター~逆転メルヘン~』公式サイト:

https://www.neveraftergame.com/jp/

『ネバーアフター~逆転メルヘン~』公式X(旧Twitter):

https://twitter.com/NeverAfterJP(@NeverAfterJP)

『ネバーアフター~逆転メルヘン~』公式YouTube:

https://www.youtube.com/@NeverAfter_JP





■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門であるNetEase Gamesは、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲームIPを提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB(マイクロソフトの子会社)など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。



NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本のグラスホッパー・マニファクチュア、名越スタジオ、GPTRACK50、ピンクル 、米国のJar of Sparks、 Jackalyptic Games、カナダのBad Brain、フランスのQuantic Dreamなどのトップ開発チームとコラボレーションしています。



詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。

ソーシャルメディアでフォローする:

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/NetEaseGames_JP





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/25-14:16)