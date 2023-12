[ブッキングリゾート]

1日4組限定のウェルカムドッグなコテージ



株式会社ブッキングリゾートが運営する、愛犬と泊まれる宿泊施設の予約サイト『いぬやど』では、株式会社エムディ企画(本社:千葉県香取市)が2023年12月に開業する、全4棟のプライベートドッグラン・サウナ付きのドッグコテージ「ZUKKU NO MORI」の掲載を開始したことをお知らせ致します。











愛犬と過ごす心和むリラックス滞在

都心から車で約90分の関東エリア千葉県香取市に1日4組限定のプライベートドッグラン・サウナ付きドッグコテージ「ZUKKU NO MORI(ズックノモリ)」が誕生。

人里から離れた穏やかなエリアで愛犬と心安らぐひとときを楽しむ。

天然芝のプライベートドッグランでワンちゃんも安心して遊び放題。

すべてのお部屋にバレルサウナも完備しており、快適なご滞在をお届けいたします。



◆「ZUKKU NO MORI」施設概要

1.天然芝のプライベートドッグラン

2.わんちゃん喜ぶ ペットフレンドリーなご滞在

3.選べる4タイプのお部屋

4.全てのお部屋にバレルサウナ完備

5.オーナーシェフこだわり本格窯焼きピザ







天然芝のプライベートドッグラン

天然芝のプライベートドッグランを併設しており、ワンちゃんも周りを気にせず心置きなく大はしゃぎ!

最大約320平方メートル の広々空間。思い切り駆け抜けるワンちゃんを見守りながら、併設カフェのコーヒーなどをお楽しみください。





わんちゃん喜ぶ ペットフレンドリーなご滞在

愛犬家の皆様にも安心してお過ごしいただけるサービスをご用意しておりますので、快適な滞在をお楽しみください。





選べる4タイプのお部屋

「ZUKKU NO MORI」は、全てワンちゃんとお泊りいただけるお部屋となっております。

海外のお洒落な地下室の様なお部屋や、コンパクトな可愛らしいお部屋など、4タイプのお部屋からお好みやご利用シーンに合わせてお選びいただけます。

全てのお部屋に寝室・食事スペース・浴室・サウナが付いておりますので快適な滞在をお過ごしください











全てのお部屋にバレルサウナ完備

サウナー必見!全てのお部屋にバレルサウナを完備しております。

自分だけのプライベートな空間で最高の“ととのい体験”をお楽しみください。







オーナーシェフこだわり本格窯焼きピザ

こだわりのイタリア直輸入の窯で焼いたアツアツとろーりピザをご用意。

野菜は地元産を使用し、チーズも併設しているチーズ工房で作ったフレッシュなものをご用意しておりますので、ぜひご賞味ください。

一味も二味も違ったここでしか味わえない特別なBBQやお部屋食で贅沢なひとときを満喫。

まるで海外のバルに来たかのようなお食事をご堪能ください。





ペットと泊まれる宿予約サイト『いぬやど』限定特典のお知らせ

<いぬやど会員限定特典>

・全プラン宿泊料金10%OFF

※ご予約には「いぬやど」内の会員登録が必要です。



~いぬやどとは~

全国の厳選された愛犬同伴宿泊施設の予約サイト。

高級旅館、ホテル、バケーションレンタル、グランピングなど、愛犬家と愛犬が泊まってうれしいワンランク上の宿泊施設を掲載。

https://www.pet-inu-yado.com/



いぬやど参画検討企業様はこちら

https://www.pet-inu-yado.com/participation

