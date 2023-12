[株式会社SalesNow]

SalesNowのお客様はSalesforceとの相互連携で新規開拓セールスの成果最大化が実現



株式会社SalesNowは、先日Salesforce AppExchange上で「SalesNow for Salesforce」を発表しました。これにより、お客様が、“SalesNowが持つ企業データ”と“Salesforceが持つ取引先・リード情報”の双方を同時に活用することで、より成果につながる営業活動ができるよう支援します。







株式会社SalesNowが提供する企業データベース「SalesNow」は、国内約520万社のデータを網羅しており、特に、採用情報やプレスリリース、本社移転や資金調達といった企業の「いま」の動きを把えることを可能にします。今回のアプリケーションにより、取引先・リード情報のリッチ化や、より精緻なターゲットリストの抽出、さらには、なぜ「いま」連絡をしたのかという企業の「いま」を捉えた営業活動が実現できます。



Salesforceと直接連携された「SalesNow for Salesforce」は、現在AppExchangeのhttps://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=0ae6e5ae-6bed-4abe-8051-c7e1b4bda254から入手いただけます。



*Salesforce、AppExchangeなどはsalesforce.com, inc.の商標です。



SalesNow for Salesforce





(1)取引先・リードのアクティビティがわかる

求人情報・プレスリリース・資金調達・本社移転・展示会出展等、取引先やリード企業の「いま」の動きに関する情報を分単位で取得しています。各社の注力事業や拡大事業が読み取れるだけでなく、営業担当者が「いま」連絡をする理由を添えたアプローチが可能になります。

Salesforceのリード・取引先情報と連携することで、過去の商談・取引履歴と、直近の企業動向を踏まえた個別化されたコミュニケーションが実現できます。





(2)Salesforceへの企業データを自動連携

企業データの自動連携により、Salesforce内の企業情報を簡単に名寄せすることができます。

また、企業情報の整理だけでなく、SalesNow内のデータをSalesforce内の企業情報に付与することで取引先・リードの情報がよりリッチになります。



(3)より細かいターゲティングリストの抽出

SalesNowとSalesforceの相互連携の実現により、企業情報/アクティビティ情報/商談情報等を用いたターゲティングリストを生成することができます。これにより、新規開拓時だけでなく、失注・休眠顧客への掘り起こしに適したタイミングも捉えることができるようになり、より効率的な営業活動が期待できます。





株式会社SalesNow 代表取締役 村岡功規のコメント





セールスプロセスが非効率・アナログであることにより、セールスが一番時間を費やすべき「顧客対応」に時間を使えず、心身を消耗してしまう営業組織は「あるべき姿」から大きくかけ離れています。私達はできる限り多くの企業が「あるべき姿」に近づくよう、「セールスチームの武器となるデータベース」の提供を続けてまいりました。

この度、同じく営業組織の生産性の向上を支援するSalesforceと連携をすることとなり、さらに強固なセールスインフラを世の中に提供できると考えています。ただ効率化するだけでなく、双方のデータ連携により、これまで見えてこなかったリード・取引先の「いま」の動きをクイックに捉えることができるようになります。

「SalesNow for Salesforce」を通して、「あるべき姿」を目指すお客様の健全な営業組織づくりに貢献してまいります。



Salesforce AppExchangeについて





Salesforce AppExchangeは世界をリードするエンタープライズクラウドマーケットプレイスで、企業、開発者、起業家がまったく新しい方法で構築、販売、成長できるよう支援します。7,000件以上のパートナーのアプリケーションや認定コンサルタントの登録、1,100万件の顧客導入、117,000件のピアレビューを有するAppExchangeは、業界や規模に関わらずビジネス上のあらゆる課題を解決するために、すぐにインストールし、カスタマイズ可能なアプリケーションやSalesforce認定コンサルタントとお客様を結びつけます。



SalesNowについて





株式会社SalesNowは企業データベース「SalesNow」を提供する企業です。「SalesNow」は国内の約520万社の企業データを網羅し、新規開拓の武器となる情報を提供しています。特に、「アクティビティ機能」を活用することにより、採用情報やプレスリリース、本社移転や資金調達といった企業の「いま」の動きを把える情報にアクセスすることができるため、営業担当者が「いま」連絡する理由を添えた個別化された新規開拓を可能にしてきました。データベースの情報は分単位で進化し続けており、営業活動のスピードに合わせた支援も実現しています。



会社名 :株式会社SalesNow

所在地 :東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビルplug and play shibuya

代表者 :代表取締役社長 村岡 功規

設立 :2019年8月

事業内容:SalesNowの企画・開発・運営

会社HP :https://salesnow.jp/

サービス:

-セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

-日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://db.salesnow.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-15:46)