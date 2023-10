[学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学]

三菱地所レジデンスの高品質賃貸マンション「ザ・パークハビオ 渋谷クロス」のコンセプトルーム「The Womb of the City」が国際デザインアワード「MUSE Design Award」を受賞



デザイン・ブランディング事業を手がける株式会社セイタロウデザイン(代表取締役:山崎晴太郎、本社:東京都目黒区)の代表・アートディレクターであり、アーティストとしても活動を広げる山崎晴太郎(京都芸術大学大学院芸術修士)が企画・制作・設計施工を手がけ、三菱地所レジデンス株式会社の高品質賃貸マンション「ザ・パークハビオ 渋谷クロス」内に設置した、コンセプトルーム「The Womb of the City / 都市の胎内」が、国際的なデザインアワード「MUSE Design Awards」のインテリアデザインカテゴリーのインスタレーション部門で銀賞を受賞しました。





【コンセプトルーム「The Womb of the City / 都市の胎内」について】







「ザ・パークハビオ 渋谷クロス」の一室(27平米)の中に、そこに有機的な植物の影を落とした障子と床から少し浮き上がった金属風の天板。微量な光で天板を照らす二つのダウンライト。そして、天板の上には座布団が一つ置かれています。来場者は天板の上に上がり、実際に座ることができます。空間全体はスモークで靄がかった空間で、正面の障子の色や輝度は日付や時間によって移り変わっていきます。壁面には長い時を感じさせる古木。薄く流れるアンビエント音楽も相まって、都会の喧騒を忘れる空間作品となっています。

【動画はこちら】https://youtu.be/xM933-3ppAc



【アートディレクター・アーティスト:山崎晴太郎のコメント】







この作品は、都市空間において違和感をつくる来場者参加型のインスタレーションです。マンションのコンセプトルームでこのような実験的な取り組みを実施したことが評価をされ、とても嬉しく思います。渋谷・神泉町の交差点、レクサスのショールームの真上という都会の喧騒の中にありながら、作品自体は、かなり土着的な日本の精神性を体現した空間になっていますが、それにもかかわらず、海外のデザイン賞で評価いただいたことはとても励みになりました。これからもいい作品を作っていきたいと思います。



【山崎晴太郎プロフィール】

立教大学卒。京都芸術大学大学院芸術修士。2008 年にセイタロウデザインを設立。企業のデザインブランディングを中心に、グラフィック・WEB・空間・プロダクトと多様なチャネルのアートディレクション・デザインを手がける。各種団体主催のデザイン賞審査委員や省庁の有識者会議検討委員を歴任。デザイン・水墨画・いけばななどの経験を生かし、2018年よりコンセプチュアルアーティストとしての活動を開始。中近世の日本で発達した極度に抑制的で簡略化された具象表現を追求し、現代の産業文明が切り刻んだ世界と世界の境界にある儚い美を掬い上げている。国外を中心に作品を発表、2023年5月27日よりBlue Line Arts (California)にて個展「Time spilled over」を開催。



【「MUSE Design Awards」について】









米国ニューヨークを拠点とするIAAが主催し、クリエイティブとデザインのプロフェッショナルを顕彰するために世界中から約40名の審査員による審査が行われる、2015年に設立された世界でも知名度、認知度の高いアワードです。2022年は世界中から6,000件を超える応募があり、厳選なる審査によってプラチナ賞・金賞・銀賞が決定しました。

IAAは、各業界の新たなベンチマークとなるような優れた才能を持つ企業や個人を探し出すことを審査員の唯一の使命として、業界のプロフェショナルで構成される審査委員会を設置することで、公平性を保ち、業界標準に基づいた評価基準を設けています。





【受賞内容について】







■賞名:MUSE Design Awards 2023 SILVER WINNER

Interior Design - Installation

■会社名:Seitaro design, Inc.(株式会社セイタロウデザイン)

■クライアント名:菱地所レジデンス株式会社

■アーティスト、デザイナー:山崎 晴太郎

■デザイナー:宮川 智志(株式会社セイタロウデザイン金沢)

■プロジェクトマネージャー:佐藤 恵(株式会社S pro)

■作品名:The Womb of the City

■URL:https://design.museaward.com/winner-info.php?id=16815







京都芸術大学 https://www.kyoto-art.ac.jp/







12学科22コースからなる国内最大規模の総合芸術大学です。芸術を通して社会で必要な力を育成しています。 芸術を学んだ学生が社会を変える「藝術立国」を教育目標に掲げ、通学課程では特に “社会と芸術”の関わりを重視した芸術教育を推進。企業や自治体などが抱える課題を、学生たちがアート・デザインの力で解決する「社会実装プロジェクト」が年間100件以上あります。学科を超えたグループワークや実際の仕事を通して、社会性を備えた表現者を育成しています。

住所:〒606-8271 京都府京都市左京区北白川瓜生山町2-116

学科編成:12学科22コース(美術工芸学科、キャラクターデザイン学科、情報デザイン学科、プロダクトデザイン学科、空間演出デザイン学科、環境デザイン学科、映画学科、舞台芸術学科、文芸表現学科、アートプロデュース学科、こども芸術学科、歴史遺産学科)

在籍者数:3,976名(芸術学部 正科生、2023年5月現在)



