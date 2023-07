[京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社]

京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人:櫻井 美和)は、2023年7月15日(土)から8月27日(日)までの間、館内のカフェ&バー「TEA AND BAR(ティー アンド バー)」で、夏季限定スイーツ「桃の花冠(はなかんむり)パルフェ」を提供します。







詳細:https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/restaurant/peach-parfait.html



旬を迎える桃を丸ごと使用した夏季限定のパルフェ。

トップには、ジュレをまとった桃を大胆に乗せ、華やかなエディブルフラワーを花冠のように飾りました。

ジューシーな桃の内側にはひんやりとしたアールグレイソルベを忍ばせます。

断面が美しいグラスには、酸味がアクセントのフランボワーズ、パイナップルのコンフィ、桃のシャンティクリーム、くるみのキャラメリゼなどさまざまな美味しさを重ね、底にはパルフェの締めくくりにふさわしく優しい甘さの桃のブランマンジェを配しました。



緑とやわらかな光あふれる「TEA AND BAR」で楽しむ季節限定の桃パルフェ。桃の美味しさをぎゅっと凝縮したアートのようなパルフェで、夏の暑さに疲れた心を癒すひと時をお過ごしください。



夏季限定「桃の花冠パルフェ」概要





【提供期間】2023年7月15日(土)~8月27日(日) ※前日13:00までに要予約

【店舗名】カフェ&バー「TEA AND BAR」(THE THOUSAND KYOTO 2階)

【提供時間】12:00~17:00(L.O.)

【料金】単品2,000円 ドリンクセット3,000円 ※1名様よりご利用いただけます。

【お問い合わせ】TEL 075-351-0700 (レストラン総合受付10:00~19:00)

(詳細) https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/restaurant/peach-parfait.html

(予約) https://www.tablecheck.com/shops/the-thousand-kyoto-teaandbar/reserve?menu_lists[]=6495789a16608d01fb3e996d



■メニュー詳細



1.チョコレートとエディブルフラワーで仕立てた花冠

2.フレッシュな桃。中をくり抜き、アールグレイソルベを忍ばせました。

3.レモンゼストを生地に練りこんだサブレ

4.フランボワーズ。その内側には、濃厚な口どけの美山牛乳のアイスクリーム、カットした桃の果肉、ゲラルドの塩をアクセントにキャラメリゼしたくるみを閉じ込めました。

5.パイナップルのピューレを使用したコンフィ

6.軽やかな口溶けの桃のシャンティクリーム

7.甘酸っぱいフランボワーズのジュレをアクセントに。

8.グラスの底には桃のブランマンジェを。上品な甘さでパルフェを締めくくります。



※表示価格には、サービス料13%と消費税が含まれております。

※写真はイメージです。

※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合により変更になることがございます。

※提供時間、営業時間等は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式HPをご確認ください。



■カフェ&バー「TEA AND BAR」(THE THOUSAND KYOTO 2階)



【営業時間】10:00~21:00(L.O.20:30)

※2023年8月1日(火)より10:00~22:00(フードL.O.21:00、ドリンクL.O.21:30)

【席数】58 席

【お問い合わせ】075-351-0700(レストラン総合受付10:00~19:00)

【URL】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/teabar/



■THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)



【所在地】〒600-8216京都市下京区東塩小路町570番

【アクセス】JR京都駅より東へ徒歩約2分

【開業日】2019(平成31)年1月29日

【階数】地下1階~地上9階(客室:3階~9階/ 222室)

【HP】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/11-13:46)