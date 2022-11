[株式会社未完]

世の男性諸君にファッション、肌ケア、遊び道具などなどクイズを交え、愉快かつロジカルにお届けする新感覚のファッション情報バラエティ番組!

ファッション文化人としてマルチに活動するMBと田村亮(ロンドンブーツ1号2号)と小川暖奈(スパイク)、ディエゴ(ストロベビー)のレギュラー陣に加え、新たに隔週レギュラーとして井上裕介( NON STYLE )と、ナレーターにメイクアップアーティストでライバーのまいぽすが加わりパワーアップしてお届けいたします!





「MBの俺のドラ1」番組公式ページ

http://dra1tv.com









2020年4月22日の番組スタートからお陰様で3年目を向かえました。2022年4月9日から毎週土曜の13:00に放送時間を変えて皆様にお得な情報をお届けしてまいります!



第7回収録からソーシャルディスタンスを保ち、スタジオも開けっ放しにするなど対策を徹底し収録を行っております 。







今週のテーマは「ストリートを攻めろ!HIPHOPスタイル特集」



今週の放送では、ストリートを代表するHIP HOPスタイルを大特集!!



ゲストにはHIP HOP好きのゲスト、

「こりゃめでてーな」の大江健次(おおえけんじ)も登場し

HIP HOPカルチャーについて熱く語ります。



MBも最新トレンドを取り入れたこの冬に決めたいおすすめの

リアルクローズに取り入れやすい小物や流行アイテムをご紹介します。



最新アイテムをチェックして、週末の買い物や

お出かけの参考に是非ご覧ください!



今週も視聴者様からいただいたお悩みをディエゴが解決しますよ!





■弊社運営アパレルブランド「supply the right」

https://supply-the-right.com/



■「supply the right」LINE公式アカウント

https://line.me/R/ti/p/%40760playm#~



<お得な情報を配信>

番組HPでは番組に関する最新情報や見逃してしまった放送をアーカイブとして視聴することができます!さらにアーカイブ限定でMBのアフタートークも視聴する事が出来ます。ぜひご覧ください!







番組概要



タイトル:ファッション情報バラエティ!「MBの俺のドラ1」放送日時:毎週土曜日 13:00

チャンネル:BS12 トゥエルビ

放送地域:全国放送

内容:MBが講師となり、ゆるく楽しくファッションについて学べる唯一のファッション専門バラエティ番組

出演:出演:MB、田村亮(ロンドンブーツ1号2号)、小川暖奈(スパイク)、大江健次(こりゃめでてーな)、ディエゴ(ストロベビー)

ナレーター:まいぽす

番組公式ページ:http://dra1tv.com







MBについて







職業:ファッションアドバイザー、ブロガー、作家連載:週刊SPA!、日刊SPA!、GOETHE(ゲーテ)など他多数出演:「ヒルナンデス!!」「世界一受けたい授業」他オンラインサロン:MB LABO有料会員1,000人(会費¥5,000)Youtube「MBチャンネル」:38,4万チャンネル登録有料メルマガまぐまぐ:有料会員数180,00人関連書籍累計200万部突破。







番組及びMBに関するお問い合わせ



株式会社未完

TEL:03-5309-2415

(新型コロナウィルス感染拡大予防対応によりテレワーク実施中の為、メールもしくはHPよりお願い致します)

Mail:info@mi-can.co.jp

URL:https://mi-can.co.jp







番組スポンサー募集中







「MBの俺のドラ1」では、番組協力してくださるアパレル企業様を募集しております。全国に多数のファンがいるMBが貴社のブランドを番組内で紹介いたします。(コーディネートなどはMB、番組制作にお任せいただきます)ご興味がある企業様はinfo@mi-can.co.jpまでお問い合わせ下さい。







企業プレスリリース詳細へ (2022/11/11-16:16)