[ピクシブ株式会社]

~初画集をサイン入りで先行販売&10月21日にはサイン会を実施~



ピクシブ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:國枝 信吾、以下ピクシブ)と株式会社ツインプラネット(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:矢嶋 健二)は、両社で運営するギャラリー「pixiv WAEN GALLERY by TWIN PLANET × pixiv」にて2023年10月9日(月・祝)より、イラストレーターがわこ氏の初個展「emergence」を開催します。







展示情報:https://pixiv-waengallery.com/exhibition/gawako_emergence/



がわこ氏は、大胆な明暗とコントラストで、物語性溢れる世界観を描くイラストレーターです。数々のMVイラストやゲームの衣装デザイン、キャラクターデザインを手掛け、2023年には「絵師100人展13」への参加で注目を浴びました。



本個展は、10月16日(月)発売予定の初画集『emergence』(玄光社 刊)の発売を記念し、画集に収録の「emergence」をテーマとした描き下ろし作品を含む49点を展示します。

本個展限定の販売商品として、アクリルフレーム付きの高精細なキャンバスアートや、日常使いできるスタイリッシュなアクリルカラビナなど、作品の魅力をさらに引き立てるグッズをご用意しました。また、10月21日(土)にはがわこ氏が来場し、色紙をご購入いただいた方限定でサイン会も実施予定です。



会場は個展タイトルである「emergence」にちなみ、病室を連想させるシックな雰囲気となっております。作品の世界観をより一層お楽しみいただける展示空間を予定しておりますので、この機会にぜひ足をお運びください。





ピクシブでは「創作活動を、もっと楽しくする」というミッションの実現に向けて、今後もクリエイターの皆さまを支援するさまざまな企画に取り組んでまいります。



※開催にあたり、新型コロナウイルス感染症予防のための対策を行っております。詳細は下部「新型コロナウイルス感染症の予防のための対策について」をご確認ください。



がわこ初個展「emergence」概要







開催日時:2023年10月9日(月・祝)~10月29日(日)12:00~19:00 ※期間中無休

開催場所:pixiv WAEN GALLERY by TWIN PLANET × pixiv

所在地 : 東京都渋谷区神宮前5-46-1 TWIN PLANET

pixiv WAEN GALLERY

(東京メトロ「表参道駅」A1出口より徒歩約5分)

入場:無料

販売グッズ:キャンバスアート、鏡面加工アート、アクリルボード、ロングTシャツ、缶バッチなど



※一部商品はpixiv WAEN GALLERY公式BOOTHショップでもお買い求めいただけます。

pixiv WAEN GALLERY公式BOOTHショップ:https://pixivwaengallery.booth.pm/



会場限定キャンペーン





【がわこ初画集『emergence』をサイン入りで限定先行販売】



10月9日(月・祝)の個展初日より、会場でサイン入りのがわこ初画集『emergence』(玄光社 刊)を数量限定で先行販売いたします。

※なくなり次第、予告なく終了となります。あらかじめご了承ください。



がわこ画集『emergence』

出版社‏:‎玄光社

発売日:2023年10月16日(月)

仕様:単行本(297mmx22mmx14mm/144ページ)

価格:2,970円(税込)

ISBN-10:4768318436

ISBN-13:978-4768318430

商品詳細:amzn.to/45xmfD9



【SNSへの投稿で「アクリルカード」をプレゼント!】

会場内を撮影し、ハッシュタグ「#emergence」をつけてX(旧witter)やInstagramなどのSNSに投稿いただいた方に、本個展のキービジュアルを用いた「アクリルカード」をおひとり様につき1点プレゼントします。



配布期間:2023年10月9日(月・祝)12:00 ~ 無くなり次第終了

配布場所:pixiv WAEN GALLERY 会場レジ

※ 数に限りがございます。予定数量に達し次第、予告なく終了となります。

※ 周りのお客様がお写真に映り込んでしまわぬよう、ご配慮をお願いいたします。



がわこ氏 プロフィール







【プロフィール】

イラストレーター。1998年生まれ。猫が好き。 ソーシャルゲーム系の記念イラスト、ジャケット、MVイラスト、ゲーム内衣装デザインなど



pixiv:https://www.pixiv.net/users/3981719

X(旧Twitter):https://twitter.com/gigzagu123



※新型コロナウイルス感染症の予防のための対策について

pixiv WAEN GALLERYでは厚生労働省のガイドライン等を参考にした新型コロナウイルス感染症の予防対策を行い、ギャラリーにご来場されるお客様の安全に配慮した上で営業しています。 対策について詳しくは、展示情報( https://pixiv-waengallery.com/exhibition/gawako_emergence/)をご覧ください。感染拡大の状況を鑑み、営業について変更が生じる場合は、pixiv WAEN GALLERY公式WEB(https://pixiv-waengallery.com/)、公式X(旧Twitter)(https://twitter.com/pixivwaen)にてお知らせします。





■ギャラリー名「WAEN」に込めた想い https://pixiv-waengallery.com/

「WAEN」という名前は、ギャラリーで生まれた縁を活かし、次の新しいコンテンツや企画を生み出し、クリエイティブの輪が広がっていく場所にしたいという意図でネーミングしました。また日本を拠点に創作文化をグローバルに発信していきたいという想いから、“和”の響きも意識しました。「pixiv WAEN GALLERY by TWIN PLANET × pixiv」をきっかけとして、クリエイターさんの新しいチャレンジに貢献したい、そしてファンの方により多くの作品に出会ってほしいと考えております。



■株式会社ツインプラネット https://twinplanet.co.jp

所在地:東京都渋谷区神宮前5-46-1

代表取締役:矢嶋健二

事業内容:Intellectual Property(知的財産権)を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開する“IPエージェンシー”です。キャラクターはもちろん「ヒト・コト・モノ」あらゆるコンテンツをIPとして捉え、独自IP・共同IP・有力IPの価値を“企画力” “クリエイティブ力”を活かし、最大化させ話題を醸成。プロダクト化、プロモーション、メディア/イベント展開等、さまざまな形でサービスを実施しています。

設立日:2006年11月1日



■ピクシブ株式会社 https://www.pixiv.co.jp

所在地 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 JPR千駄ヶ谷ビル6F

代表取締役:國枝 信吾

事業内容:インターネットサービス事業

設立日:2005年7月25日

お問い合わせ:高橋・西土井

メールアドレス:info@pixiv.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-16:40)