[株式会社アイデミー]

~ 文部科学省の高等専門学校スタートアップ教育環境整備事業の一環としてイノベーション人材を育成 ~



デジタル変革に伴走する株式会社アイデミー(本社:東京都千代田区、代表取締役 執行役員 社長 石川聡彦、以下「アイデミー」)は、文部科学省の高等専門学校スタートアップ教育環境整備事業(※1)の一環として、沼津工業高等専門学校が進めるイノベーション人材育成に向け、AIやデータサイエンス領域の教育機関向けオンライン学習サービス「Aidemy for School」の提供を2023年9月より開始いたしました。







沼津工業高等専門学校は、1962年3月の設立以来「人がらのよい優秀な技術者となって世の期待にこたえよ」を教育理念に掲げ、時代の要請に応えながら、地域の文化と産業に貢献する人材の輩出に貢献し続けています。近年では、AIやデータサイエンスをはじめとする先端技術への生徒の興味や関心を尊重し、日頃から学習や実践機会の支援を行っており、特に、自ら課題を発見し、AIやデータサイエンスの知見を通して社会実装に繋げる、イノベーション人材の創出に力を入れています。昨年度参加した、高専生によるディープラーニングを用いた事業創出コンテスト「DCON(※2)2023」では、一次・二次審査を経て本選出場の10チームに選出され、本選では企業評価額4位、DMG森精機賞受賞を果たしています。2019年に開催されたプレ大会本選に出場し3位入賞を果たして以来、2021年から2023年まで3年連続で本選出場を果たしており、「課題発見⇒ソリューション探索⇒プロトタイプ作成」を通じた、AI・データサイエンス人材育成を進めてきています。



沼津工業高等専門学校が「高等専門学校スタートアップ教育環境整備事業」の一環として、AIやデータサイエンス分野の学習環境を向上させるにあたり、2023年9月より、アイデミーがAIやデータサイエンス領域の教育機関向けオンライン学習サービス「Aidemy for School」の提供を開始いたしました。画像認識、自然言語処理、機械学習など、AI分野の学習カリキュラムを重点的に準備し、沼津工業高等専門学校の学生の自己学習を支援してまいります。



アイデミーは、今後もAIやデータサイエンス領域のオンライン学習サービスの拡充・提供を通じて、未来の産業・経済を担う人材の育成に貢献してまいります。





※1:高等専門学校スタートアップ教育環境整備事業

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kosen_koudoka/00001.htm

高専をスタートアップの教育拠点として、高専間で連携を図り、各地域から「ものづくり」×「AI」×「課題解決」によるイノベーションの推進を目指す。アントレプレナーシップ教育に取り組む全ての国公私立高専に対して、スタートアップ人材育成に資する各高専の戦略的な取り組みを支援する事業。



※2:DCON(ディーコン)

https://dcon.ai/about/

高等専門学校生が日頃培った「ものづくりの技術」と「ディープラーニング」を活用した作品を制作し、その作品によって生み出される「事業性」を企業評価額で競うコンテスト。





【Aidemy for School 概要】

Aidemy for Schoolは、AIなどの先端領域の知識を学習できる、教育機関に向けたデジタル人材育成プラットフォームです。法人向けサービス「Aidemy Business」から得た知見をもとに、初学者でも学びやすい仕組みを取り入れ、基礎的な知識の習得から実践的な応用技術まで幅広いコンテンツの受講ができるため、社会と結びつく探求的な学びが期待できます。将来のビジネスパーソンである学生が最先端の知識を習得することで、技術進歩への適応力や競争力の向上へとつなげることができます。



〈特徴〉

豊富な学習コンテンツ

基礎的な知識から実践・応用領域まで、AI/DXなど最先端テクノロジーに関する180以上のコンテンツを取り揃えており、制限なく受講いただくことが可能です。



受講生が学びやすい仕組みづくり

プログラミングを学ぶための環境構築が不要で、マルチデバイス対応の動画視聴など、初学者でも学びやすい仕組みを取り入れています。また24時間質問を受け入れる体制を整えているため、「分からない」を先延ばしせず、学びを深めることができます。



成果を最大化する管理者向けサポート体制

受講生の学習進捗の可視化、理解度チェックテスト、データ出力など、学習を促進するための機能が充実。また、専任のカスタマーサクセスが学習を強力にサポートします。





【沼津工業高等専門学校 概要】

沼津工業高等専門学校は、本科(機械工学科、電気電子工学科、電子制御工学科、制御情報工学科、物資工学科、教養化)と専攻科(総合システム工学専攻)からなり、1000名以上の学生が在籍する工業高等専門学校です。1962年3月の設立以来「人がらのよい優秀な技術者となって世の期待にこたえよ」を教育理念に掲げ、社会から信頼される、指導力ある実践的技術者の育成を通して、地域の文化と産業に寄与し続けています。

学校名:独立行政法人 国立高等専門学校機構 沼津工業高等専門学校

所在地:静岡県沼津市大岡3600

代表者:校長 岡田 哲男

設立:1962年3月

URL:https://www.numazu-ct.ac.jp/





【株式会社アイデミー 概要】

「先端技術を、経済実装する。」を企業理念とする、2014年創業のベンチャー企業です。現在では法人向けを中心にサービスを展開しており、企業のAI/DXプロジェクト、GXプロジェクトの内製化に向け、DX/GX研修からテーマ選定・PoC開発・システム開発・運用まで一気通貫で支援しており、事業を通じて「先端技術が社会実装されるまでの壁」を取り除くべく尽力しています。



会社名:株式会社アイデミー(東証グロース5577)

所在地:東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワー6F

代表者:代表取締役 執行役員 社長 石川聡彦

設立:2014年6月

URL:https://aidemy.co.jp

株主:経営陣, 東京大学エッジキャピタルパートナーズ(UTEC), Skyland Ventures,大和企業投資, ダイキン工業, テクノプロ,古河電気工業,日本ゼオン,東京大学協創プラットフォーム開発(東大IPC), 個人投資家(2023/5/31時点)

事業内容:AI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業を展開しております。法人向けには、デジタル人材育成支援のためのオンラインDXラーニングや研修を行う「AI/DXプロダクト」、デジタル変革をコンサルティング型で伴走支援する「AI/DXソリューション」、また、個人領域におけるデジタル人材育成支援として「AI/DXリスキリング」を提供しております。



<提供サービスURL>

Aidemy Free( https://aidemy.net/ )

Aidemy Premium( https://aidemy.net/grit/premium )

Aidemy Business ( https://business.aidemy.net )

Aidemy Practice( https://business.aidemy.net/practice )

Aidemy GX( https://gx.aidemy.net )

Modeloy( https://modeloy.ai )

Lab Bank( https://labbank.jp )





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/30-22:40)