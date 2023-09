[アバントグループ]

~クイック・無償・オールインワンで提供~



アバントグループで、デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」)推進事業を展開する株式会社ジール(本社:東京都品川区、代表取締役社長:沼田 善之、以下「ジール」)は、 Snowflake株式会社(本社:東京都渋谷区、社長執行役員:東條 英俊、以下「Snowflake」)が提供するSnowflakeデータクラウドとお客様のお好みのBI製品を使い、お客様が自由自在に分析・レポーティング、活用イメージを体感できる「Snowflakeデータ連携 for BI体感パック」をリリースします。サービス提供まで最短3日とクイックに、Snowflakeデータクラウド環境の準備やデータロード、BI製品との連携はジールにおまかせのオールインワンで、さらに無償提供のサービスです。





■ Snowflake データ連携 for BI 体感パック利用イメージ

Snowflakeデータクラウドへ対象データをCSVでロードします。その後SnowflakeデータクラウドとBI製品を接続します。SnowflakeデータクラウドとBI製品が連携し、BI製品からデータを参照できるようになり、分析・レポーティングを自由自在に体感できるようになります。連携するBI製品は国内外の主要15製品から選択できます。



※Snowflakeデータクラウドを利用した検証環境(トランザクションフ1ファイル、マスター2ファイル)

※BI製品は以下15製品より選択可能です。製品により有償になる場合がございます。

Domo、IBM Cognos Analytics、Infor Birst、Looker、Microsoft Power BI、MicroStrategy、Oracle Analytics Cloud、Qlik Sense、SAP Analytics Cloud、SAS Viya、Sisense、Tableau、ThoughtSpot、MotionBoard、Yellowfin

※検証環境は弊社環境を利用します。お客様環境での実施、上記以外のBI製品をご希望の場合はご相談ください。



「Snowflake データ連携 for BI 体感パック」の詳細は以下URLをご参照ください。

https://www.zdh.co.jp/products-services/dwh/snowflake-dataintegration-for-bi-bodilysensationpack/



■ サービスのお申し込み・お問い合わせ

「Snowflakeデータ連携 for BI体感パック」のお申し込み、お問い合わせは以下のお問い合わせフォームにて承っています。



※詳細に「Snowflakeデータ連携 for BI体感パック」とご記入ください。

https://www.zdh.co.jp/contact/





今後もジールは、お客様のデータ分析・活用やDX推進に関するさまざまな側面において、ご要望を反映したサービスの充実を推進してまいります。



【株式会社ジールについて】

株式会社ジールは、社内外のデータを整理・統合するデータプラットフォームやデータを分析・予測・可視化するAI・BIソリューション等を、コンサルティング・システム開発を通じて提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社開発のクラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援するeラーニングサービス「ZEAL DX-Learning Room」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。



社 名:株式会社ジール

設 立:2012 年 7 月

代表者:代表取締役社長 沼田 善之

URL:https://www.zdh.co.jp/

主要業務:ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス など

本社所在地: 東京都品川区上大崎 2 丁目 13 番 17 号 目黒東急ビル 6 階

大阪支社: 大阪府大阪市中央区伏見町二丁目 1 番 1 号 三井住友銀行高麗橋ビル 7F





【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ(本社:東京都港区、代表取締役社長:森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード:3836)を持株会社として展開するアバントグループは、「企業価値向上に役立つソフトウエア会社になる」とのマテリアリティの実現に向けて、2022年10月1日に新たなガバナンス体制とグループ体制でスタートしました。

アバントグループでは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献してまいります。主要なグループ事業子会社(いずれも100%所有)は以下の通りです。



<アバントグループ>

○株式会社アバント

○株式会社インターネットディスクロージャー

○株式会社ジール

○株式会社ディーバ





以上



