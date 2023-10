[アイレット株式会社]

~Cyber Security Cloud Managed Rules for AWS WAF - High Security OWASP Set - により、簡易的にサイバー攻撃の脅威を保護~



システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩永充正、以下 アイレット)は、「AWS WAF 運用サービス lite」の提供を開始しました。





「AWS WAF 運用サービス lite」サービスページ:

https://cloudpack.jp/service/cloud-service/waf_lite.html



「AWS WAF 運用サービス lite」は、株式会社サイバーセキュリティクラウド(本社:東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO:小池敏弘、以下 サイバーセキュリティクラウド)が提供する AWS WAF 向けの Managed Rules 『Cyber Security Cloud Managed Rules for AWS WAF - High Security OWASP Set -』を活用して、 WAF の初期設定や運用保守を代行する、小規模環境向けサービスとなります。



アイレットは2018年にサイバーセキュリティクラウドと『WafCharm』の販売代理店契約を締結し、サービス提供をしてまいりました。

この度アイレットは、フルマネージドサービスである「cloudpack」において、WAF および『Cyber Security Cloud Managed Rules for AWS WAF - High Security OWASP Set -』の運用保守を行なうオプションプランを提供する運びとなりました。



■『Cyber Security Cloud Managed Rules for AWS WAF - High Security OWASP Set -』とは

『Cyber Security Cloud Managed Rules for AWS WAF - High Security OWASP Set -』は、株式会社サイバーセキュリティクラウドが独自に作成する、厳選された AWS WAF 用のルールセットです。OWASP Top 10 Web アプリケーションの脅威リストに含まれる脆弱性を軽減させる包括的なルールセットで、Web アプリケーションや API などを簡易的にサイバー攻撃の脅威から保護することが可能です。



■ 「AWS WAF 運用サービス lite」 概要





※ 価格はすべて税抜です。

※1 WAF を関連づけるロードバランサ等のリソース構築費用は含まれません。

※2 リクエスト数1億件未満の場合の金額です。

※3 所定のマネージドルールのみご利用いただけます。

※4 所定のカスタムルールのみご利用いただけます。

※5 弊社指定の方法でのお問い合わせとなります。平日日勤帯で対応いたします。



【アイレット株式会社 会社概要】

会社名:アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立:2003年10月

所在地:東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階(7階受付)

代表者:代表取締役社長 岩永充正

資本金:7,000万円

主要株主:KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容:Webシステム開発、スマホアプリ(iOS/Android)開発・運用、クラウドを活用したインフラ設計・構築・運用のフルマネージドサービス「cloudpack」の提供、UI/UX デザイン制作





※WafCharm および Cyber Security Cloud Managed Rules for AWS WAF - High Security OWASP Set - は、株式会社サイバーセキュリティクラウドの商標です。

※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。



