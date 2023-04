[ISARIBI株式会社]

ISARIBI株式会社(代表取締役:榊原敬太/本社所在地:東京都千代田区)の運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、所属コスプレイヤー・グラビアアイドルの「来栖うさこ」が、ポーカー界でその年に最も優れた成績を収めたプレイヤーに与えられる賞、『プレイヤーオブザイヤー(POY 2023)』にて、現在日本ランキング1位にランクしていることを発表する。















プレイヤーオブザイヤー(POY 2023)とは





プレイヤーオブザイヤー(Player of the Year、POY)は、ポーカー界でその年に最も優れた成績を収めたプレイヤーに与えられる賞。2023年のPOYは、世界中のポーカートーナメントで活躍したプレイヤーたちが競い合い、その年の最も成功したプレイヤーが選ばれます。各トーナメントでの成績や総獲得賞金、GPIランキングなどの要素が考慮され、総合的な評価が行われる。この賞は、ポーカープレイヤーにとって非常に名誉なものであり、その年のトッププレイヤーが誰であるかを明確に示す指標となる。また、プレイヤーオブザイヤーに選ばれることは、将来的なスポンサーやエンドースメントの獲得につながり、プレイヤーのキャリアに大きな影響を与えることがある。



2023年のプレイヤーオブザイヤーは、世界各地で開催されるトーナメントに参加し、その中で最も高い成績を収めたプレイヤーが受賞。これには、ワールドシリーズオブポーカー(WSOP)、ヨーロピアンポーカーツアー(EPT)、ワールドポーカーツアー(WPT)などの一流のトーナメントが含まれます。



受賞者は、激戦を勝ち抜いた経験と技術力を持ち、他のプレイヤーから一目置かれる存在となる。プレイヤーオブザイヤーが決まることで、その年のトレンドやポーカー界の発展がより明確になり、ファンや他のプレイヤーにも新たな刺激を与える。





GPIとは





Global Poker Index (GPI)は、ポーカー界の権威あるランキングシステム。GPIは、世界中のポーカープレイヤーの成績を追跡し、トーナメントの結果に基づいて総合的なランキングを提供している。このランキングシステムは、プロ・アマチュア問わず、あらゆるレベルのポーカープレイヤーに対応しており、彼らの競争力を測るための客観的な指標となっている。



GPIランキングは、過去3年間のトーナメントの結果をもとに算出され、年間を通じて定期的に更新される。また、GPIはポーカーのトーナメントイベントや賞金情報、最新ニュースなどの情報も提供しており、プレイヤーが予定を立てたり、ライバルの動向をチェックするために役立っている。



Global Poker Index (GPI) では、世界のトッププレイヤーがランクインしているGPIランキングを閲覧できるほか、国別ランキングやカテゴリー別のランキングも提供されています。また、プレイヤープロフィール検索機能もあり、選手の詳細な成績やプロフィール情報を調べること可能。

ポーカー界における最も信頼性のある情報源の1つであり、プレイヤーやファンにとって、常に最新かつ正確な情報を提供することを目指している。



The Official Global Poker Index - GPI Rankings - The Poker Ranking Authority

https://www.globalpokerindex.com/





『来栖うさこ1st写真集 オトナのスク水&競泳水着』

スク水や競泳水着が大好きなグラドル&コスプレイヤー来栖うさこ。

本書は来栖うさこが自ら選び抜いた様々なスク水や競泳水着20着以上に身を包み、セクシーで大胆なフェチショットに挑んだ、待望の1st写真集です。



撮影は、フェティシズムと言えばこの人・青山裕企。

ベッドルーム、シャワールーム、和室、屋外、プール、川など様々なシチュエーションで撮り下ろし、スク水&競泳水着がもっとも似合うオトナ、来栖うさこの魅力をたっぷり詰め込んだ一冊になっています。







Amazon商品リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/4768317561



出版社‎:玄光社

発売日:2023年3月31日(金)

書籍サイズ:A4判(単行本)128ページ

定価:2,500円+税

ISBN-10:4768317561

ISBN-13:978-4768317563





来栖うさこ プロフィール







「齧り付きたいお尻」をキャッチコピーにグラビア、ユーチューバー、コスプレイヤーとしてマルチに活動している。写真集も自ら監修しこだわりのある作品作りをする。フェチズムな撮影が好きで、特に競泳水着を好む。グラビアDVDを多数リリースし、Amazonランキング1位獲得。



〈代表作〉

〇写真集:「来栖うさこ1st写真集 オトナのスク水&競泳水着」出版社‎:玄光社

〇DVD :大手メーカーより11本

〇出演 :キックボクシング「KNOCK OUT」ラウンドガール2021-2023



METEORA st. INFORMATION







『METEORA st.』

読み:メテオラストリート



<WHATS?METEORA st>

『METEORA st.』 とは、ISARIBI株式会社の設立したインフルエンス能力を有するクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html



『今までの「私」をぶち壊す。』をテーマに、世界で活躍できるありとあらゆるジャンルのオタクが所属し、ダンスを中心に、ミュージック&アート領域においてインフルエンス能力を持ったクリエイター達の事務所及びエージェント、育成機構を目的として事業を展開します。



