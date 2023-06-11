［株式会社フォーティーズ］

全国旅行支援を適用。旅行代金20％割引！＋地域クーポン付2,000円付き



株式会社フォーティーズ（本社：大阪市鶴見区、代表取締役 岡武史）はツアー催行決定！2コース増席しました。《全国旅行支援》割引後旅行代金7,600円〈添乗員付き〉あなたはどちらのツアーに行かれますか？「6/26出発メナード青山ラベンダー」「6/21出発和歌山桃狩り」日帰りバスツアーのオンライン販売を開始しました。



全国旅行支援割引後実質支払額

6月26日(月)限定《全国旅行支援対象》〈添乗員付き〉ラベンダー畑＋オススメランチ＋農産物のお買い物 【三重にメナード青山にラベンダーを見に行こう！】

おひとり様 ￥7,600-

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/9583



全国旅行支援割引後実質支払額

6月21日(水)限定《全国旅行支援》 〈添乗員付き〉桃狩り＋釜揚げしらす御膳＋漁協直営市場でお買い物 バスで行く 『みんなで桃狩りに行こう』

おひとり様 ￥7,600-

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/9574



上記商品以外のお得な情報をお届けする公式LINE追加はこちら

https://lin.ee/JAOTwl0







6月26日(月)限定《全国旅行支援対象》割引後旅行代金7,600円〈添乗員付き〉ラベンダー畑＋オススメランチ＋農産物のお買い物 【三重にメナード青山にラベンダーを見に行こう！】







6月26日(月)限定《全国旅行支援対象》割引後旅行代金7,600円〈添乗員付き〉ラベンダー畑＋オススメランチ＋農産物のお買い物 【三重にメナード青山にラベンダーを見に行こう！】



三重県の全国旅行支援「おいでよ！みえ旅」を適用可能。

旅行代金20％割引！＋三重県地域クーポン付2,000円付き



旅行行程







大阪駅 集合場所 JR大阪駅桜橋口 専門学校HAL大阪前(8：30発) ＝＝メナード青山 ラベンダー11：00頃着 11：40頃発 ＝＝ とろろ庵 ・伊賀路(昼食)12：40頃着 14：00頃発＝＝ JAいがふるさと とれたて市 ひぞっこ (お買い物)14：10頃着 14：40発 ＝＝大阪駅周辺16：30～17：00着





添乗員「岡たけし」の今回の「ツアーおすすめポイントは3つ」です











１.メナード青山で数万株のラベンダー畑を散策！







高原の丘陵にゆったりと広がる雄大なハーブガーデン。

その広さは8ヘクタールにも及び、その中では年間300種類を超えるハーブが彩りと香りを競い合っています。



ハーブは花や香りを楽しんだり、料理に使ったり、生活に役立つ自然の恵み。

だから見て楽しむだけではなく触れてみてほしい。

メナード青山リゾートでは収穫用のハーブの畑を持ち、花やハーブの摘み取り体験も開催しています。



２.お食事処「とろろ庵・伊賀路」にて天ぷら付き牛タン豚トロ盛合せ石焼御膳！







伊賀路 和食処では、山の芋を使った栄養豊富でヘルシーなとろろ料理を食べることができます。

天ぷら付き牛タン豚トロ盛合せ石焼御膳(イメージ)



３.JAいがふるさと 『とれたて市ひぞっこ』にて農産物などのお買い物







三重県下最大級の農産物直売所。伊賀特産品など生産者こだわりの農産物の販売



ご旅行代金

全国旅行支援割引後実質支払額

6月26日(月)限定《全国旅行支援対象》〈添乗員付き〉ラベンダー畑＋オススメランチ＋農産物のお買い物 【三重にメナード青山にラベンダーを見に行こう！】

おひとり様 ￥7,600-

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/9583





旅行条件





【集合場所】

集合場所 JR大阪駅桜橋口 専門学校HAL大阪前 9：15集合



【ご旅行のご案内】

最少催行人員：30名

添乗員：同行いたします。

【利用バス会社】



【ご旅行のご案内】

最少催行人員：30名

添乗員：同行いたします。

【利用バス会社】



オオキタ観光バス・千博キャリーネット他



【旅行代金に含まれるもの】

貸切バス運賃、有料道路代、各プラン企画費、消費税等諸税など。



【お支払いについて】

ご予約後1週間以内にご予約金を銀行振込にてお願いいたします。



旅行代金の20%相当となります。



■取消料■

申込受付後からご出発11日前…無料

ご出発日10日前から出発前日より8日前までの解除…ご旅行代金の20％

出発日の前日から起算して7日目にあたる日から2日目の解除…ご旅行代金の30％

出発日の前日の解除（※17時まで）…ご旅行代金の40％

出発日当日（出発時間まで）の解除…ご旅行代金の50％

無連絡不参加または出発後の解除…ご旅行代金の100％【旅行代金に含まれるもの】



旅行企画・実施

株式会社フォーティーズ

大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F



《全国旅行支援対象》6月21日(水) 〈添乗員付き〉桃狩り＋釜揚げしらす御膳＋漁協直営市場でお買い物 バスで行く 『みんなで桃狩りに行こう』







《全国旅行支援対象》6月21日(水) 〈添乗員付き〉桃狩り＋釜揚げしらす御膳＋漁協直営市場でお買い物 バスで行く 『みんなで桃狩りに行こう』



和歌山県の全国旅行支援「わかやまリフレッシュプランＳワイド」を適用可能。

旅行代金20％割引！＋和歌山県地域クーポン付2,000円付き



旅行行程





大阪駅 集合場所 JR大阪駅桜橋口 専門学校HAL大阪前(9：00発) ＝＝もも狩り かつらぎ町10：30頃着 11：30頃発 ＝＝ 湯浅温泉 ・ 湯浅城(昼食)12：30頃着 13：30頃発＝＝ 湯浅醤油・丸新本家 (工場見学・お買い物)13：40頃着 14：20発 ＝＝ 有田箕島漁協直営 浜のうたせ(お買い物)15：00頃着 15：40発 ＝＝大阪駅周辺17：30～18：00着



添乗員「岡たけし」の今回の「ツアーおすすめポイントは４つ」です









１.和歌山の桃 かつらぎ町にてもも狩り。※１人２個お持ち帰り（お土産付き ）







体験で1人1個の桃狩り ＋ 朝収穫した桃1個 ← 1人2個 お持ち帰り （ お土産付き ） です。

桃食べ放題： 取り置きの桃を食べ放題 ← 糖度の高い桃です。



２.湯浅城にて釜揚げしらす御膳で昼食とお買い物をお楽しみください。







「一度はお城に泊まってみたい…」そんな願いが叶うお宿！極上のお料理と天然温泉が自慢です



釜揚げしらす御膳

付出、珍味（金山寺味噌）、造り2点、

小鍋、釜揚げしらす丼、漬物



３.湯浅醤油 丸新本家での工場見学







醤油・湯浅醤油・金山寺味噌・麹・ポン酢・紀州の梅干の事なら 丸新本家へ



４.テレビなどでも紹介。『黒潮市場』でお買い物。







ご旅行代金

全国旅行支援割引後実質支払額

6月21日(水)限定《全国旅行支援》 〈添乗員付き〉桃狩り＋釜揚げしらす御膳＋漁協直営市場でお買い物 バスで行く 『みんなで桃狩りに行こう』

おひとり様 ￥7,600-

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/9574



注意事項

・強風、悪天候等により運航を中止する事がございます。

・添乗員・現地係員は同行しません。お客様自身で移動お願いします。



旅行条件







【集合場所】

集合場所 JR大阪駅桜橋口 専門学校HAL大阪前 8：45集合



【ご旅行のご案内】

最少催行人員：30名

添乗員：同行いたします。

【利用バス会社】



【ご旅行のご案内】

最少催行人員：30名

添乗員：同行いたします。

【利用バス会社】



オオキタ観光バス・千博キャリーネット他



【旅行代金に含まれるもの】

貸切バス運賃、有料道路代、各プラン企画費、消費税等諸税など。



【お支払いについて】

ご予約後1週間以内にご予約金を銀行振込にてお願いいたします。



旅行代金の20%相当となります。



■取消料■

申込受付後からご出発11日前…無料

ご出発日10日前から出発前日より8日前までの解除…ご旅行代金の20％

出発日の前日から起算して7日目にあたる日から2日目の解除…ご旅行代金の30％

出発日の前日の解除（※17時まで）…ご旅行代金の40％

出発日当日（出発時間まで）の解除…ご旅行代金の50％

無連絡不参加または出発後の解除…ご旅行代金の100％【旅行代金に含まれるもの】



旅行企画・実施

株式会社フォーティーズ

大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F





会社名

株式会社フォーティーズ



ツアーブランド

FOUR TRIP



所在地

〒538-0044

大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F



電話番号

06-6167-7600



旅行業登録番号

大阪府知事登録旅行業 第2-3030号



営業日時

月～金曜10:00～18:00



全国旅行支援割引後実質支払額

6月26日(月)限定《全国旅行支援対象》〈添乗員付き〉ラベンダー畑＋オススメランチ＋農産物のお買い物 【三重にメナード青山にラベンダーを見に行こう！】

おひとり様 ￥7,600-

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/9583



全国旅行支援割引後実質支払額

6月21日(水)限定《全国旅行支援》 〈添乗員付き〉桃狩り＋釜揚げしらす御膳＋漁協直営市場でお買い物 バスで行く 『みんなで桃狩りに行こう』

おひとり様 ￥7,600-

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/9574



上記商品以外のお得な情報をお届けする公式LINE追加はこちら

https://lin.ee/JAOTwl0



企業プレスリリース詳細へ （2023/06/11-09:46）