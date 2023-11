[株式会社HYBE JAPAN]



11月11日、「HYBE INSIGHT(ハイブ インサイト)」の日本初上陸企画となる写真展’[HYBE INSIGHT] The Daydream Believers: as꿈,마침내’(日本語訳:夢、ついに)がオープンし、それに先駆けて11月15日に1stアルバム『First Howling : NOW』をリリース予定の&TEAMが会場を訪問しました。





’[HYBE INSIGHT] The Daydream Believers: as꿈,마침내’は、「Daydream Believers」をテーマに、スターになるという大きな夢を信じてたゆまぬ努力を重ね、それを叶えてきたHYBE LABELSアーティストたちの姿を捉えたポートレートを展示した写真展で、BTS、SEVENTEEN、fromis_9、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIM、&TEAMの計7組総勢54名のコンテンツを楽しむことができます。



オープン前に写真展を訪れた&TEAMのメンバーたちは、テーマが体現された展示空間を進みながら、体験コンテンツを楽しんだり、自身が参加した作品や先輩アーティストの作品を鑑賞したりして、特別な空間を堪能しました。







’[HYBE INSIGHT] The Daydream Believers: as꿈,마침내’は、12月17日まで品川グランドセントラルタワーで開催。オンラインでの先着予約販売に加えて、会場で購入可能な当日券とリピート券の発売や、オリジナルフォトカードに加わった新たな入場特典として、好きなアーティストグループのフレームを選んで撮影ができるセルフ写真館「Photomatic」も発表されています。



