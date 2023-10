[アソビシステム株式会社]

7月15日(土)に東京・日比谷公園大音楽堂で開催されたワンマンライブ、「祝・日比谷野音100周年 きゃりーぱみゅぱみゅ Special Live 2023 - Midnight Sun -」が、YouTubeで2週に分けて公開されることが決定した。







この公演は、日比谷野音の開設100周年を記念する事業の一環として開催されたもの。

8月にデビュー12周年を記念して、ノーカット映像が1度だけYouTubeでプレミア公開されたが、その後もアーカイブ化を望む声が多く寄せられたため、この度ライブ本編のパフォーマンス部分のみを抜粋し、改めてYouTubeでアーカイブ公開をすることとなった。前編は10月13日(金)19:00、後編は10月20日(金)19:00にそれぞれ公開予定となっている。



この一夜限りで行われたライブは、演出家・きゃりーぱみゅぱみゅによって創り上げられた<白夜の中で行われる楽しくて恐ろしいお祭り>をイメージし、<人生最大のお祝い>をテーマにしたライブ公演でありながらも、映画の世界に迷い込んだかのような演出で観客を魅了していた。

さらに、エンターテイメントとSDGsの両立を目指したというステージ装飾では、同じ日比谷公園に本店を構える日比谷花壇とのコラボレーションが実現。サステナブルな背景をもつ花やみどりを含む生花や、色鮮やかなアーティフィシャルフラワーを用いてこの日だけの特別な空間を演出し、SNSでも大きな話題となった。



■きゃりーぱみゅぱみゅ OFFICIAL YouTube(前編10/13 19:00公開予定)

https://www.youtube.com/channel/UCMMEwnArQWFNU1VrRlbIDtg







そしてこのライブをきっかけに、日比谷花壇ときゃりーのさらなる花のコラボレーションが実現した。

「HIBIYA KADAN WEDDING」では、日比谷花壇が誇るトップフローリスト集団「FLOWER CREATION ROOM(フラワークリエーションルーム)」の精鋭たちと共に、きゃりーが企画から商品化までを共同で開発。日本では珍しいフラワーアンブレラなど、他の人と違った結婚式にしたいトレンドに敏感な新郎新婦にぴったりなウエディングアイテム『Kyary Pamyu Pamyu × HIBIYA KADAN WEDDING “I DO.”』が誕生した。







さらに、お届け型の花のサブスク「ハナノヒ365days」では、普段から「花のある丁寧な暮らし」を大切にしているきゃりー自らがセレクトした季節の花々を、手書きの花言葉メッセージカードと共に毎月お届けする『きゃりーぱみゅぱみゅ フラワーセレクション』の展開がスタートした。メッセージカードは12ヶ月分、全12枚を並べると1つの絵柄が完成するという仕掛けも。カードのコンプリートができる、初回からの参加申し込みは10月31日(火)まで。ぜひお見逃しなく。





■『Kyary Pamu Pamu × HIBIYA KADAN WEDDING “I DO.”』

https://www.hk-wedding-kyary.com



■『きゃりーぱみゅぱみゅ フラワーセレクション』

https://hananohi.jp/campaign/kpp2310/



■プレイリスト

Kyary Pamyu Pamyu Special Live 2023 - Midnight Sun -

https://lnk.to/KPP_Midnight_Sun



公演概要





「祝・日比谷野音100周年 きゃりーぱみゅぱみゅ Special Live 2023 - Midnight Sun -」

日程:2023年7月15日(土)

会場:日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)

アーカイブ配信先:きゃりーぱみゅぱみゅ OFFICIAL YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCMMEwnArQWFNU1VrRlbIDtg)



【前編:10/13 19:00公開予定】

M1. 良すた

M2. チェリーボンボン

M3. スキすぎてキレそう

M4. キミに100パーセント

M5. きみのみかた

M6. もんだいガール

M7. ファッションモンスター

M8. すんごいオーラ

M9. Unite Unite

M10. 夏色フラワー



【後編:10/20 19:00公開予定】

M11. CANDY CANDY -remix-

M12. どどんぱ

M13. にんじゃりばんばん

M14. きらきらキラー

M15. きゃりーANAN

M16. Super Scooter Happy

M17. 一心同体

M18. ゆめのはじまりんりん -album mix-

M19. 原宿いやほい

M20. 最&高



※アンコール曲の配信の予定はございません。



きゃりーぱみゅぱみゅ プロフィール





きゃりーぱみゅぱみゅ

1993年1月29日生まれ

東京都出身 / アーティスト

2011年8月、中田ヤスタカプロデュースによるミニアルバム「もしもし原宿」でメジャーデビュー。2013年からこれまでに、5度のワールドツアーを成功させている。2020年には、レディー・ガガが国際女性デーを祝してセレクトしたプレイリスト「ウーマン・オブ・チョイス」に、世界中の力強い女性の一人として選出。世間の常識にとらわれず、思いのままに表現するクリエイティビティや自身の発言は、国内外から注目を集めている。

2022年4月、世界最大規模の音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」に出演し、GOBIステージのトリを2週に渡って飾った。ライブの模様はYouTubeでも生配信され、世界中がそのパフォーマンスに熱狂した。同年11月にはTRUE COLORS FESTIVAL~超ダイバーシティ芸術祭~にてケイティ・ペーリーとも共演。2023年にはヨーロッパ・アメリカにて7都市を回るワールドツアーも開催。

何にも縛られることのない表現に挑戦し続ける、『HARAJUKU』そして『JAPANESE POP』のアイコン。



◆きゃりーぱみゅぱみゅ 公式サイト http://kyary.asobisystem.com

◆きゃりーぱみゅぱみゅ10周年特設サイト http://kpp10.jp

◆きゃりーぱみゅぱみゅ OFFICIAL X(Twitter) https://twitter.com/pamyurin

◆きゃりーぱみゅぱみゅ STAFF X(Twitter) https://twitter.com/kyarystaff

◆きゃりーぱみゅぱみゅ Instagram https://www.instagram.com/kyarypappa/

◆きゃりーぱみゅぱみゅ STAFF Instagram https://instagram.com/kyarystaff/

◆きゃりーぱみゅぱみゅ公式ファンクラブ「KPP CLUB」https://kyary.net/



他、最新情報はこちらから:https://lit.link/kpp



