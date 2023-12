[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]



開運 招福プレート(ザ・プリンス パークタワー東京 中国料理 陽明殿)

ザ・プリンス パークタワー東京(所在地:東京都港区芝公園4‐8‐1 総支配人:神田泰寿)と東京プリンスホテル(所在地:東京都港区芝公園 3-3-1 総支配人:石川学)の10のレストラン、バーなどで2024年1月13日(土)から2月7日(水)まで「新春開運フェア2024」を開催いたします。



2024年は新たなことへチャレンジするのに最適な甲辰の年。縁起の良いとされる食材をふんだんに使い、ホテル近くの芝大神宮が毎年発表する各年のラッキーカラー“強運(ごううん)カラー”をメニューやお皿に取り入れ、輝かしい新しい年の幕開けをホテルでお過ごしいただけます。





芝大神宮が発表した2024年強運カラー



ザ・プリンス パークタワー東京は、出世魚の鰤や小肌、不老長寿の象徴とされる海老など縁起物の海の幸をふんだんに使った寿司ランチや二親健在を願う数の子、天に向かって真っすぐに伸びる様子から立身出世を願う筍など縁起が良いとされる7つの食材を花籠に盛り込んだ花籠点心などをご用意いたしました。2024年の強運カラー全色を詰め合せたボンボンショコラは、運気アップとしてプレゼントやお土産にもお喜びいただけます。





開運寿司ランチ 海宝(ザ・プリンス パークタワー東京 寿司 濱芝)



東京プリンスホテルは、ブッフェダイニング ポルトで子孫繁栄を願う豚の香草焼きや串揚げなどをランチ、ディナーともにご提供いたします。ティーサロン ピカケは、強運カラーのパールホワイトのミルクセーキフロートをご用意。アデリアレトロのグラスに注ぎ、昔懐かしい見た目や味をお楽しみいただけます。







新春開運ブッフェ (東京プリンスホテル ブッフェダイニング ポルト)

ミルクセーキフロート(東京プリンスホテル ティーサロン ピカケ)





ホテル周辺の芝公園エリアは、神社や寺院が集まったパワースポットが点在しており、ホテルでのお食事後は、初詣巡りや東京タワーの絶景もお楽しみいただけます。







「新春開運フェア2024」概要



【期間】 2024年1月13日(土)~2月7日(水)

【実施店舗】 ザ・プリンス パークタワー東京:日本料理 芝桜、天ぷら 天芝、寿司 濱芝、

中国料理 陽明殿、THE SHOP at the Park

東京プリンスホテル:ブッフェダイニング ポルト、和食 清水、中国料理 満楼日園、ティーサロン ピカケ、メインバー ウインザー

【Web】 https://www.princehotels.co.jp/shiba-area/fair/kaiun/

【お問合せ】 ザ・プリンス パークタワー東京 TEL:03-5400-1170(10:00A.M.~6:00P.M.)

東京プリンスホテル TEL: 03-3432-1140(10:00A.M.~6:00P.M.)





・ザ・プリンス パークタワー東京



◆日本料理 芝桜

一の膳は、縁起が良いとされる鯛、筍、いくらなどさまざまな食材を彩りよく盛り込みました。運気がうなぎ上りになるよう願いを込めたうなぎ小丼を締めでお楽しみいただけます。

【メニュー名】 開運 花籠点心

【料金】 1名さま ¥6,000

【時間】 平日11:30A.M.~3:00P.M. (L.O.2:30P.M.)土休日11:30A.M.~5:00P.M. (L.O.4:30P.M.)









◆寿司 濱芝

鮑、海老は健康長寿、出世魚の鰤は立身出世、いくらの軍艦は子孫繁栄、蛤は夫婦円満を願って縁起が良いとされる食材をふんだんに使ったお寿司ランチをご堪能ください。

【メニュー名】 開運寿司ランチ 海宝

【料金】 1名さま ¥6,000

【時間】 11:30A.M.~3:00P.M. (L.O.2:30P.M.)※土・休日のみ営業









◆天ぷら 天芝

長寿の象徴の海老、将来有望の蓮根をはじめ、鯛、筍などの食材をごま油と綿実油を調合した油で仕上げる職人の熟練の技の天ぷらコースをご堪能ください。

【メニュー名】 開運 天ぷらコース 鶴寿

【料金】 1名さま ¥6,000

【時間】 11:30A.M.~3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)









◆中国料理 陽明殿

大海老のチリソース、真鯛の中華風刺身などを盛り込んだプレートと強運カラーの黄金色の玉子チャーハンをご用意いたしました。

【メニュー名】 開運 招福プレート

【料金】 1名さま ¥5,000

【時間】 11:30A.M.~3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)









◆THE SHOP at the Park

2024年の強運カラー6色を使って詰め合わせたチョコレートBOXは、プレゼントやお土産にもおすすめです。

【メニュー名】 ボンボンショコラ「強運」

【料金】 6個入り ¥3,000

【時間】 11:00A.M.~7:00P.M.











・東京プリンスホテル



◆ブッフェダイニング ポルト

子孫繁栄を願う豚は香草焼きや串揚げに、将来の見通しが良いとされる蓮根のはさみ揚げなど、縁起の良いメニューをブッフェスタイルでご提供いたします。

【メニュー名】 新春開運ブッフェ

【料金】 1名さま ランチ¥4,500より、ディナー¥7,000より

【時間】 ランチ 11:30A.M.~3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)

ディナー5:30P.M.~9:30P.M.(L.O.9:00P.M.)







◆和食 清水

天に向かってまっすぐと伸びていく筍やクワイ、出世魚の鰤、子孫繁栄の数の子などの縁起を担いだ食材を使用した和食ランチで、新年をお過ごしください。

【メニュー名】 吉祥ランチ

【料金】 1名さま ¥5,000

【時間】 11:30A.M.~3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)







◆ティーサロン ピカケ

強運カラーのパールホワイトをイメージしたミルクセーキフロートは、甘くて優しい風味でお子さまから大人までお楽しみいただける味わいです。

【メニュー名】 ミルクセーキフロート

【料金】 ¥1,200

【時間】 11:00A.M.~6:00P.M.(L.O.5:30P.M.)









◆メインバー ウインザー

強運カラーの天色とパールホワイトをイメージした「フォーチュンカラー」は、シャンパンにブルーリキュールの甘みを加えた飲みやすいカクテル。シャンパンゴールドとパールホワイトをミックスした「ラッキーゴールド」は、栗のリキュールと生クリームを合わせ、金粉を飾り華やかに仕上げました。

【メニュー名】 開運カクテル「フォーチュンカラー」(写真左)「ラッキーゴールド」(写真右)

【料金】 各¥2,000

【時間】 5:00P.M.~11:00P.M.(L.O.10:30P.M.)※日曜定休















初詣Map



ザ・プリンス パークタワー東京と東京プリンスホテル周辺の芝公園エリアは、神社、寺院などのパワースポットが点在します。

2024年の御利益を願って、初詣でパワースポット巡りをお楽しみいただけます。



1. 幸稲荷神社

2. 芝大神宮

3. 芝東照宮

4. 大本山 増上寺

5. タワー大神宮









※上記内容はリリース時点(12月20日)の情報であり変更になる場合がございます。※料金には消費税が含まれております。別途サービス料を加算させていただきます。(テイクアウト商品を除く)※当社のレストランにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。※写真はイメージです。



