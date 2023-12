[アニヴェルセル株式会社]

全国でゲストハウスウェディングを中心に、様々な記念日プロデュース事業を展開するアニヴェルセル株式会社は、1998年11月3日文化の日に誕生した「アニヴェルセル 表参道」の開業25周年を記念し、2023年9月に全館リニューアルOPENしました。

社名はフランス語で「記念日」を意味し、画家マルク・シャガールの絵画『アニヴェルセル』に由来しています。今回のリニューアルをきっかけに、“TOKI MAKE (トキメイク) -大切な人との時をつくる記念日の館-”をコンセプトに据えました。空間デザインのテーマは『Anniversaire meets Art』。アニヴェルセルに訪れるたびにお客様へ新たな発見と素敵な出会いを創出する場所を目指し、ティファニーランプ(レプリカ)や数多くの作品を展示してアートにあふれた空間をご用意しています。



「アニヴェルセル 表参道」新グランドサイト“人生に、記念日の輝きを。”

https://kinenbi.anniversaire.co.jp/



『Anniversaire meets Art』





「アニヴェルセルカフェ 表参道」でもアートに囲まれてカフェタイムをお過ごしいただけるようになりました。食事が楽しめるダイニング、ゆっくりとお過ごしいただけるアフタヌーンティー、お祝いの記念日利用など、幅広いシーンを彩るカフェに訪れた方々もアートをご自由にお楽しみいただけます。



カフェのご予約はこちらから https://cafe.anniversaire.co.jp/omotesando/



また、アート作品が展示された空間で『フォトウェディング』が可能になりました。表参道の街並み・大階段・チャペルなどの多彩なロケーションに加え、『Anniversaire meets Art』の世界観とともにおふたりのこだわりが叶います。



[ 料金プラン ] フルロケーションプラン 165,000円~ / チャペルプラン 99,000円~ (税込価格)

[ ロケーション ] 表参道の街並み、施設外観、大階段、バンケット、チャペル、アート空間など



フォトウェディングのご予約はこちらから https://www.anniversaire.co.jp/wedding/omotesando/plan/2309_newphoto/



アートコレクション





[ ティファニーランプ ]

ウィリアムモリス工房にて制作された「アニヴェルセル 表参道」チャペルのステンドグラス修復や、「ティファニー表参道」のエントランスステンドグラスを制作された(株)ステンドグラスバロック 主宰 臼井定一氏が手掛けたティファニーランプ(レプリカ)です。ティファニー社の創始者チャールズ・ルイス・ティファニーの長男ルイス・コンフォート・ティファニーは、ウィンドウパネルやランプなど多岐にわたるステンドグラス作品の制作を行ないました。素晴らしい作品の数々への敬意と、美しさを沢山の方々へ知ってもらいたく、臼井氏は長年かけて本物のティファニーガラスを使用し、数々のティファニーランプ(レプリカ)を制作されています。その作品を「アニヴェルセル 表参道」にて期間限定で展示しています。







[ 展示アート ]

アートは常設作品と、シーズナブルで変化する期間限定作品をご用意しています。キュレーションは(株)エーアンドエム(Arts & Meaning)代表 藤田あかね氏・はやしまりこ氏が手掛けています。



HAYASHI MARIKO

自然の流れや空気感を独特の世界観で表現するHAYASHI MARIKOの作品







AK-FUJITA

光がもたらす影が様々な方向から見た時に異なる趣を作り上げるAK-FUJITAの作品







yuji mizuta

「アニヴェルセル 表参道」をコンセプトに「祝い」「街」「出逢い」を描いたyuji mizutaの作品







アート空間概要





[ 展示点数 ]

ティファニーランプ(レプリカ)14点、展示アート25点

[ 展示期間 ]

ティファニーランプ:2024年8月23日(金)まで

展示アート:2024年9月7日(土)まで(期間限定作品のみ)

[ 関連情報 ]

ステンドグラスバロック https://www.baroque-web.com/

A&M https://www.aandm8.co.jp

HAYASHI MARIKO https://www.marikohayashi.net / Instagram @mariko.hayashi.official

AK-FUJITA https://www.aandm8.co.jp/ak-home / Instagram @ak.fujita

yuji mizuta https://www.yujimizuta.com/ / Instagram @hi_yuusan



「アニヴェルセル 表参道」施設概要





“記念日の館”「アニヴェルセル 表参道」は、25周年を記念して9月8日(金)に全館リニューアルOPENしました。なかでも大々的にリニューアルを施した1Fフロア「Galerie(ギャラリー)」は、「表参道に新しく賑わう道をつくる」という想いをもとに、アートにあふれる開放的な空間で和やかな賑わいを感じられる場所を目指しました。ふとした日常が記念日のように感じられるラグジュアリーな時間をお過ごしください。

また、シーズナブルイベント「Anniversaire Holiday Season 2023」も12月25日(月)まで開催中。ホリデーシーズン期間限定メニューの提供、象徴的なクリスマスツリーやイルミネーションの点灯など、表参道の街に賑わいを創出する新スポットをお楽しみいただけます。



■住所 〒107-0061 東京都港区北青山三丁目5番30号 (表参道駅A2番出口より徒歩1分)

■電話番号 03-5410-8988

■営業時間 [ウェディング]平日12:00~19:00/土日祝9:00~19:00、[CAFE LOUNGE]11:00~21:00(L.O.20:00)、[COFFEE]11:00~20:00、[CAKE]11:00~19:00、[CQ Decoration by Hanahiro]平日11:00~20:00/土日祝11:00~19:00

■定休日 [ウェディング]火・水曜日、[カフェ]不定休、[CQ Decoration by Hanahiro]火曜日

■URL

ウェディング https://www.anniversaire.co.jp/wedding/omotesando/

カフェ https://cafe.anniversaire.co.jp/omotesando/

ルーフトップレストラン https://terrasse.anniversaire.co.jp/





アニヴェルセル株式会社について





アニヴェルセルは「幸せは、祝福されると記念日になる。」をコンセプトに、お客様の幸せの瞬間を人生最高の記念日にするお手伝いをしています。日本で初めて「ゲストハウス」を採用し、最先端のトレンド発信地・表参道店や、国内最大規模のウェディング施設・みなとみらい横浜店をはじめ、全国に結婚式場を展開しています。アニヴェルセルはフランス語で“記念日”を意味し、結婚式だけでなく、プロポーズやカフェ・レストランなど記念日を軸とした商品ならびにサービスをご提供しています。



■アニヴェルセルの式場一覧 https://www.anniversaire.co.jp/halls/

■アニヴェルセルの記念日事業 https://corp.anniversaire.co.jp/service/











■アニヴェルセル公式YouTube

結婚式をするから、家族が生まれる。 https://youtu.be/AgEBpROvQyA

「最高の記念日を」感動のサプライズプロポーズ https://youtu.be/DfKqzcvMj_c







