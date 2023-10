[N-ONE]

セール期間:10/14-10/15





セール期間:10月14日 00:00から10月15日 23:59まで



Npad Air





最後にたったの10,900円!!この価格は当日のセール時間内のみ有効です!(ハート)

通常価格:¥18,900円

秋のセール割引:25.4%(4810円引き)

追加のクーポン:3,190円

リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BGWQDDLL



タブレット アンドロイド Android 12、N-one NPad Air タブレット 10インチ wi-fiモデル、RAM 8GB (4+4拡張)/ROM 64GB、2.0GHz T310CPU、1280*800解像度 HD IPSディスプレイ、4G LTE モデルタブレットPC、GMS認証+Type-C+Bluetooth 5.0+GPS+2.4G/5G WiFi+6600mAh+最大1TB TF拡張、日本語取扱説明書付き



リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BGWQDDLL



【高性能CPU+10インチ HD】NPad AirのUNISOC T310は、TSMCの12nmプロセスで製造され、DynamIQアーキテクチャを採用しています。3つの高効率「A55」コアと複数のCPUコアが連携して動作し、パフォーマンスと消費電力のバランスを実現しています。さらに、学習、エンターテイメント、仕事の効率を大幅に向上する超省電力機能も搭載しています。Antutuベンチマークのスコアは16万点と非常に高く、9863aと比べて性能向上率が高いです。また、10.1インチの1280x800のHD解像度のディスプレイを備えており、より繊細で滑らかな表示で、優れた視覚効果を提供します。



【デュアルバンドWiFi+デュアル4G】NPad Airは2.4GHz/5GHzのデュアルバンドWi-FiとBluetooth5.0をサポートしており、安定した通信と高速なデータ転送が可能です。TDD + FDDの4G LTE機能を搭載し、VoLTE HD通話もサポートしています。いつでもどこでもインターネットを快適に利用できます。また、VoLTEとスマート分割画面のサポートにより、作業効率も驚くほど向上します。



【新システム+内蔵デュアルスピーカー】N-one android12 タブレットはユーザーのプライバシーとセキュリティを考慮しており、携帯電話の各種ソフトウェアの権限を包括的に管理します。AIの機能は最大限に活用され、対応に役立ちます。さまざまなコンテンツに対応し、携帯電話をよりスマートに使えます。2つのスピーカーを搭載し、臨場感あるサウンドとエンターテイメントの楽しみをお楽しみください。



リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BGWQDDLL



セール期間:10月14日 00:00から10月15日 23:59まで



Npad Plus





最後にたったの15,900円!!この価格は当日のセール時間内のみ有効です!(ハート)

通常価格:¥25,900円

秋のセール割引:25.2%(6500円引き)

追加のクーポン:1850円

リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C1WFTCPV



タブレット 10.4インチ wi-fiモデル Andorid 12 タブレット PC N-one NPad Plus MTK 8183 8コアCPU 2.0GHz 8GB+128GB+1TB拡張可能 10インチ 2K FHD IPSディスプレイ 2000x1200解像度 13MP/5MP + Bluetooth 5.0+GPS+2.4G/5G WiFi+OTG+6600mha+GMS 日本語取扱説明書付き



【Android 12 10.4" タブレット + GMS 認証取得 】最新のGoogle Android 12スマートオペレーティングシステムを搭載し、高速で安全かつ簡単な操作のシステム体験を提供することができます。 また、このシステムはGoogle GMSの認定を受けているため、安定したスムーズなGoogleサービスを体験できるほか、LINE/Netflix/YouTube/Facebook/Twitter/ZOOM/PUBGなど、人気のサードパーティアプリをインストールすることも可能です。



リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C1WFTCPV





【MTK 8183 8コアCPU+8GB+128GB】MediaTek 8183は8コアCPU MT8183とMali-G72グラフィックプロセッサを搭載し、低消費電力の12nmプロセスで構築されています。Antutuスコアは最大23万点で、6GB LPDDR4Xメモリを備え、さまざまなアプリや大型ゲームを快適に楽しむことができます。さらに、128GBの高速ストレージ容量により、お気に入りのコンテンツをたっぷり保存できます。容量の心配はありません。



【2K 10.4インチUltra HDスクリーン+Incellウルトラスリム構成 7.8mm+13MPカメラ】2000×1200のフルHD解像度、輝度300nitsの2KフルHD IPSスクリーンは、色鮮やかで詳細まで鮮明な表示が可能です。アスペクト比16:10の画面は、日常のあらゆる瞬間を美しく映し出します。フルハイビジョンの映像を楽しむため、タッチパネルは左右を狭くして画面占有率を高めました。金属一体型のボディは、洗練された感覚を提供します。最薄部はわずか7mmで、約500gの軽さです。持ち運びに便利で、13MPリアカメラと5MPフロントカメラを搭載しているため、鮮明な写真やビデオ通話も可能です。オンラインミーティングや授業、エンターテイメント、写真撮影など、様々なニーズに応えます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/14-16:46)