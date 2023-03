[CHET Group]

「クリエイティビティ×テクノロジー」の力でIP開発を行う株式会社CHET Group(本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔 以下、CHET)と株式会社ソニー・ミュージックレーベルズが運営するクリエイタープラットフォーム”MECRE”の共同プロジェクト『X Beyond -5055年の世界-』。アートアクアリウム美術館 GINZA 内の『X Beyond』の常設展第四弾のイラストレーター3名が決定、コラボ作品の展示が開始されました。









アートアクアリウム美術館GINZAにて展開している『X Beyond(クロスビヨンド)』の常設展。2022年6月に第一弾、8月に第二弾、10月に第三弾を実施いたしました。

第四弾となる今回は、SNSを中心にネット上で注目を集める新世代シンガー・yamaと、「ともわか」「雪下まゆ」「凪」のイラストレーター3名とのスペシャルコラボ作品を3月20日から新たに展示いたします。

ここでしかご鑑賞いただけない特別な作品をぜひお楽しみください。



また、4月1日からは展示中作品をプリントしたオリジナルコラボTシャツが販売されます。

アートアクアリウム美術館 GINZA ミュージアムショップ(物販コーナー)にて数量限定で発売いたしますので、気になる方はぜひ早めにチェックしてください。





X beyond × yama コラボグッズ











コラボ作品のオンラインくじも期間限定で好評発売中!



〈オンラインくじ販売ページ〉

1.yama × イラストレーター・ともわか

https://chetscratch.online/store/lottery/tomowaka-yama

2.yama × イラストレーター・雪下まゆ

※後日公開予定

3.yama × イラストレーター・凪

※後日公開予定



<販売期間>

1.2023年3月6日 18:00 ~ 2023年3月26日 23:59

2.2023年3月27日 18:00 ~ 2023年4月16日 23:59

3.2023年4月17日 18:00 ~ 2023年5月7日 23:59



<販売価格>

770円(税込)





アーティストについて



■yama

SNSを中心にネット上で注目を集める新世代シンガー「yama」。

2018年よりYoutubeをベースにカバー曲を公開し活動をスタート。

2020年4月に自身初のオリジナルとしてリリースされたボカロPくじらが手掛けた楽曲「春を告げる」はSNSをきっかけに爆速的にリスナーの心を掴み、あらゆるヒットチャートでトップにランクイン。

また2022年に放送されたTVアニメ『SPY×FAMILY』の第2期EDテーマである「色彩」ではボカロPくじらと約3年ぶりのタッグを組んだ。

現在の音楽シーンを象徴するアーティストの1人。

https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/



■ともわか

書籍のカバーイラストや挿絵、広告キービジュアルをはじめ、

キャラクターデザイン、MVイラスト、アパレルブランドとのコラボなど、幅広い分野で活動中。「春を告げる」をはじめ、yamaのMVイラストを複数手掛ける。

https://www.7kwmt24.com/



■雪下まゆ

1995年12月6日生まれ。多摩美術大学デザイン卒。写実的でありながら、デフォルメとラフなタッチを残した個性的な画風で人気を集める作家。装画・音楽業界などからの注目も高く、タイアップ作品も多くてがける。

これまでに、2022年本屋大賞受賞作品「同志少女よ、敵を撃て」、本屋大賞候補作品「6人の嘘つきな大学生」、東京モード学園TVCM、SUMMERSONIC2022オフィシャルグッズ、TOKYO CREATIVE SALON (東急電鉄)、といった広告・装丁などその活動は多岐に渡る。

また、2020年に立ち上げたファッションブランド「Esth.」のデザイナーを務める。

https://www.yukishitamayu.com/



■凪

かわいい屋さん。イラストレーター。秋田県生まれ、東北大学経済学部経営学科卒業。

会社員として働きながらイラストを制作し、2020年9月からフリーランスのイラストレーターとして独立。

装画、CDジャケット、MVアートワーク、広告、コラボレーショングッズなど、幅広くイラストレーションを提供。

https://www.instagram.com/nekokawaii1012/

https://twitter.com/nekokawaii1012





「X Beyond(クロスビヨンド)」とは



「X Beyond -5055年の世界-」とは、ソニー・ミュージックレーベルズが運営するクリエイタープラットフォーム「MECRE」と、CHETが日本のネットクリエイター&アジアクリエイターを基軸に展開する共同プロジェクト。

「50クリエイター・5アーティスト・5アニメーション」を開発・ローンチすることを目標とし、アーティストやクリエイターがコラボレーションをすることで、国を越えたIPのクロスメディア事業を行う。

X Beyond:https://xbeyond.chet.com/





アートアクアリウム美術館 GINZA



アート、デザイン、エンターテインメントとアクアリウムを融合させ、「アートアクアリウム」という唯一無二のアート分野を確立させた新しい展覧会。金魚に特化し日本の伝統美が光る幻想的な和の世界観で構成されています。これまで国内・海外あわせて計40回程展覧会を開催してきました。独自の世界観は高い評価を得ており、現在までに1,080万人以上の累計来場者数を動員しています。



住所:東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 新館8階

公式HP:https://artaquarium.jp/





MECREについて



「MECRE」は、"昨日初めて作品を発表した人も、1,000万回再生動画の主も、フラットに出逢い新しい創作活動ができる場所"をテーマとし、各クリエイター・アーティストは自身のポートフォリオページを制作したうえで、自らの新しい創作にあたって必要なパートナーを自由に募集することができるサービス。また、クリエイター・アーティストにとっての新しいビジネスポイントや、活動の幅を広げる様々な機会を提供・サポートする機能も持つ。

MECRE:https://mecre.net/





CHET Groupについて



会社名:株式会社CHET Group

代表者:代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地:東京都品川区上大崎3-14-35山手ビル2F

設立:2020年5月

URL:https://chet.com

事業内容:株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援



