[グローバル・ブレイン株式会社]

グローバル・ブレイン株式会社(以下、グローバル・ブレイン)が運営する、KDDI Open Innovation Fund3号(以下、KOIF3号)は、グローバルでGameFiプラットフォーム事業を展開するDigital Entertainment Asset Pte. Ltd.(本社:シンガポール / 以下、DEA)へ出資を実行したことをお知らせいたします。







DEAは「エンターテイメントと技術の力で新たな文化・未来の経済を」というビジョンのもと、GameFiプラットフォーム『PlayMining』を運営しています。2020年5月26日にサービスを開始以来、2023年7月現在で全世界100カ国以上、270万人を超えるユーザーを有する大きなプラットフォームとなっています。また、DEAPcoin は日本で初めて流通するPlay to Earnトークンであり、『PlayMining』も世界初のPlay to Earnトークンエコノミーとして、世界のGameFi領域をリードする存在となっています。



グローバル・ブレインは、バランスの取れたマネジメントチームとそのビジョンを高く評価し、出資を決定いたしました。本出資を通じてKDDIと連携し、DEAが目指すGameFiのマスアダプションおよびWeb3.0の社会実装をさらに進めるための多面的な支援を行ってまいります。



■DEAについて

会社名 Digital Entertainment Asset Pte. Ltd.

所在地 シンガポール

代表者 吉田 直人 / 山田 耕三

設立日 2018年8月

事業内容 GameFiプラットフォーム事業

URL https://dea.sg/jp/



■KOIF3号について

登記上の名称 KDDI新規事業育成3号投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 200億円



■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町10-11

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/05-12:46)