[株式会社KIRINZ]

脚本・演出は小説家の中村 航氏と、VTuber “Peaky Hikers”のメイロー氏



全国で開催する新時代のロールモデルを発掘するライブ配信コンテスト『MODECON』の運営、その他Z世代をターゲットとしたデジタル事業を手がける株式会社KIRINZ(本社:東京都目黒区、代表取締役CEO:鵜池航太)は、所属ライバーの新しいエンターテイメント活動の機会提供として、“劇団KIRINZ”を旗揚げすることとなりました。初の舞台化となる「サンティトル」(一ノ瀬縫 著/ステキブックス)を旗揚げの公演作品とし、MsmileBOX渋谷にて2023年2月2日(木)~2月4日(土)に開催されます。







チケット販売URL:https://t.livepocket.jp/e/kirinzticket







劇団員全員が現役ライバー「劇団KIRINZ」



「劇団KIRINZ」は、ライブ配信プラットフォームで活動する現役ライバーを集めた*史上初の劇団です。当社が掲げる“Hungry For New Heat. ~まだ見ぬ熱狂を追い求める~”というビジョンの下、所属ライバーの活動機会をライブ配信と共に拡張させていくプロジェクトの一貫で旗揚げされました。

今回選出した劇団員は、過去の当社主催ライブ配信コンテスト出場者を中心としたKIRINZライバー登録をしている15,000名以上の中から選ばれたメンバーとなります。舞台経験のあるライバーから新人のライバーまで全ての役者が現役ライバーという、史上初のライバー劇団を誕生させました。



*2022年12月4日時点、自社調べ。現役ライバーを集めた劇団の設立は、業界内外初の試み。



「サンティトル」(一ノ瀬縫 著/ステキブックス)が初の舞台化



旗揚げ公演作品となる「サンティトル」(ステキブックスより11月30日刊行)は、本舞台の他、コミカライズも決定した「第一回ステキブンゲイ大賞」優秀賞受賞作です。本公演の脚本・演出は小説家の中村 航氏と、演劇に特化したVTuber “Peaky Hikers”のメイロー氏が手掛けます。舞台監督は、自身も俳優業で活躍している川瀬 誠氏(P.P.P.)を務めます。



・「サンティトル」あらすじ紹介

進路も決まらないまま大学を卒業し、4月を迎えてしまった高柳芽美。それが気になって身が入らず、ミス続きだったバイトもクビになってしまった。

日比谷のファッションビルの屋上、いよいよ追い詰められた芽美が、ついフラフラと転落防止の柵をまたぎ越えたそのときーー。「タカメ?」と、懐かしいどころか忘れかけていた呼び名を投げかけてきたのは小学校時代の同級生、ナルセだった。



10年前の、飄々とした胡散臭い男子のイメージのまま成長していたナルセにペースを握られ、気づけば芽美は、彼が運営しているというサービス系のアプリで、なんでも屋のようなバイトをすることに。

もう「学生」は終わってしまった。まだ「社会人」とは呼べない。なりゆきで始めた仕事をこなしながら、芽美は自分の将来を模索する。



宙ぶらりんの時間を過ごす女性の、小さな自分探しを描いた、「第一回ステキブンゲイ大賞」優秀賞受賞作。











脚本・演出:中村 航氏について



小説家。2002年『リレキショ』にて第39回文藝賞を受賞しデビュー。続く『夏休み』、『ぐるぐるまわるすべり台』は芥川賞候補となる。ベストセラーとなった『100回泣くこと』ほか、『デビクロくんの恋と魔法』、『トリガール!』等、映像化作品多数。アプリゲームがユーザー数全世界2000万人を突破したメディアミックスプロジェクト『BanG Dream!』のストーリー原案・作詞等、幅広く手掛けており若者への影響力も大きい。





脚本・演出:メイロー氏について



2018年12月バーチャルYouTuberとして活動開始。2020年より現在のコンビ『Peaky Hikers』としての活動を開始。舞台歴は15年。所属する劇団の公演では2公演連続で動員1000人を超える集客を達成。

またYouTube上で行うオンライン演劇として、全国各地のリアル劇団とVTuberが同一空間で演じることをテーマとした『カオスネット演劇祭』を自ら主催。演劇の新たなるステージへの開拓、発展に貢献している。



YouTube:https://www.youtube.com/@Peaky_Hikers

Twitter:https://twitter.com/meiro_channel





株式会社KIRINZ 代表取締役CEO 鵜池 航太のコメント



「今回、ライブ配信事務所としては初の劇団の立ち上げになります。

これまでは、オンライン上でライブ配信を通したファンの方々との交流が多かったですが、今後はライブ配信から様々な業界、分野で活躍する人を増やすために「劇団KIRINZ」を立ち上げるに至りました。

オンラインでは味わうことのできない臨場感ももちろんですが、舞台のプロの制作陣と触れ合い、カタチにすることでライバーの次の成長に繋げていきたいと考えています。

引き続き、「劇団KIRINZ」の応援の程何卒よろしくお願い致します!」





公演・作品概要



公演タイトル:サンティトル

原作:サンティトル(一ノ瀬縫 著/ステキブックス)

日程:2023年2月2日(木)~2月4日(土)

会場:MsmileBOX渋谷(渋谷区渋谷2-12-8 中村ビルB1)

公演回数:各日2回公演 / 合計6回公演

公演時間:・2月2日 1.14:00~ / 2.19:00~・2月3日1.14:00~ / 2.19:00~・2月4日1.12:00~ / 2.17:00~



・チケット販売情報

販売開始日:2022年12月4日より

チケット料金(税込):・一般(オフライン) 前売/当日 6,000円(自由席・当日先着順)・オンライン販売 前売/当日 5,000円(自由席・当日先着順)

チケット取扱い:ライブポケットチケット(https://t.livepocket.jp/e/kirinzticket)

チケット問い合わせ:株式会社KIRINZ 担当:オビ / 小川 liver@kirinz.tokyo

※未就学児童のご入場はご遠慮頂いております。

※車椅子をご利用のお客様は、事前に問合せ先へご連絡をいただけますようお願いいたします。また、座席数の都合上、鑑賞日のご変更を依頼差し上げる恐れがございますので予めご了承ください。

※その他注意事項につきましては、チケット販売ページを必ずご参照ください。



・スタッフ(敬称略)

脚本・演出:中村 航 / メイロー

舞台監督:川瀬 誠

照明:奥田 悟史

音響:高澤 太樹

スタイリスト:上杉 麻美

メイク:ベル・エポック専門学校

アドバイザー:龍野 文範(株式会社スターダストプロモーション)

制作プロデューサー:清水 有史(株式会社RUF)

協力:東京スクールオブミュージック専門学校

協賛:コンドルタクシー株式会社

制作:株式会社KIRINZ



・公演に関する問い合わせ

株式会社RUF 担当:清水 ruf@jap.co.jp





株式会社KIRINZ(キリンジ)とは



「女子大生のマーケティング会社」として創業。「女子大生の生の声」をマーケットに届けるために、オンライン配信ミスコン『MODECON』運営事業を中心に、イベントプロモーション、ライバープロモーション、女子大生マーケティングなどの新しいPRのカタチをソリューションとして提供しています。“Hungry For New Heat. ~まだ見ぬ熱狂を追い求める~”というビジョンを掲げ、「新しく生み出す熱狂で世界を広げ、全ての人を夢中と出会わせる活動」を事業として推進していきます。





会社概要



名称:株式会社KIRINZ

代表:代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地:東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立:2016年4月27日

URL: https://kirinz.tokyo/

KIRINZライバー:https://kirinz.tokyo/liver/

MODECON : https://modecon.jp/

JOSHIME!! : https://joshime.com/



<当プレスリリースに関するお問い合わせ先>

株式会社KIRINZ:担当 オビ / 小川

TEL:03-6432-9675 MAIL:liver@kirinz.tokyo



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/07-17:16)