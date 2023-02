[and factory株式会社]

マンガアプリ「サンデーうぇぶり」にて3月22日まで



and factory株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:青木倫治、以下and factory)は、株式会社 小学館(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:相賀信宏、以下小学館)と共同運営するマンガアプリ「サンデーうぇぶり」において、『め組の大吾』の全話無料キャンペーンを2月23日より実施します。





マンガアプリ 「サンデーうぇぶり」:

https://app.sunday-webry.com/app/web_share/



期間:2023年2月23日(木)~3月22日(水)





『め組の大吾』あらすじ



新人消防官。その名は「大吾」!火事、災害、人命危機。人類の憎むべき敵に立ち向かえ!曽田正人が再び描く、熱き消防官の物語。”救助”という究極の戦場へ。若き三人の消防士たち!地獄の”特別救助技術研修”に臨む斧田 駿。そこで十朱 大吾、中村 雪と仲間になる。ある計画のため東京消防庁に招かれた歴戦の勇者・甘粕 士郎が彼らを”現場”へと送り出す

(作者:曽田正人)



【アプリ概要】

《アプリ名》 サンデーうぇぶり

《ジャンル》 公式マンガアプリ

《内容》

・「少年サンデー」「ゲッサン」「サンデーGX」各誌掲載作品の話配信

・『サンデーうぇぶり』オリジナル作品の話配信

《価格》基本無料(一部アプリ内課金有り)

《対応プラットフォーム》 iOS / Android

▸DLリンク https://sundaywebry.page.link/eBxr

《公式サイト》https://www.sunday-webry.com/

《公式Twitter》https://twitter.com/SundayWebry





and factoryについて





and factoryは「日常に&を届ける」こと、つまり人々の生活を豊かにするサービスを提供することをミッションとしており、エンターテイメントに留まらない様々な領域で事業可能性に真摯に向き合っています。





【会社概要】

代表者 代表取締役社長 青木倫治

所在地 〒153-0042

東京都目黒区青葉台3-6-28

住友不動産青葉台タワー9F

設立 2014年9月16日

資本金 801百万円(2022年 11月末現在)

従業員数 118名(2022年 11月末現在)

証券コード 7035



