[株式会社HIKE]

株式会社HIKEが展開するブランド「TRYSTAR(トライスター)」は、2023年6月3日(土)にオリジナル朗読劇『<Time [never] comes back!?>』(以下「ネバカム」)のドラマCD「Time [never] comes back!? voice drama album Chapter.01」初のリリースイベント(会場:Space emo池袋)を開催いたします。本イベントではネバカムのドラマCD発売を記念して、石井孝英さん、菊池勇成さん、山口智広さんのトークショーとお渡し会の実施を予定しています。







トークショーでは桃山涼太役の石井さん、一樹あまね役の菊池さん、橘誠一郎役の山口さんと4月に開催した『-ネバカム出張版-in TIAT SKY HALL ~目指せ登録者数1000万人』を振り返りながら、8月の『<Time [never] comes back!?>PART2』についても紹介予定です。

さらにネバカム史上初めてのお渡し会では出演者からドラマCDとリリースイベント限定の非売品グッズのお渡し会を実施致します。



※お渡し会は「Time [never] comes back!? voice drama album Chapter.01 豪華特典盤」をご購入いただいた方が対象です。





リリースイベント概要















参加方法



Live-pocketにて入場整理券をお申し込みいただき、

入場時に対象商品をご購入いただいた方がイベントに参加いただけます。



お申込みはこちらより(Livepocket)

価格:500円(ドリンク代)

URL:

昼の部 https://t.livepocket.jp/e/kyhh9

夜の部 https://t.livepocket.jp/e/pefit



入場整理券受付期間:5月12日18:00~5月21日23:59まで

※販売方法:抽選



当選発表:5月22日15時~



・入場整理券購入時に先にドリンク代500円いただきます。ドリンクは入場時にお渡しいたします。ご入金後、入場されなかった場合でもドリンク代の返金は致しません。予めご了承ください。

・入場時に検温・手指の消毒・対象CD1枚以上のご購入をお願いします。

・入場~退館まではマスクの着用をお願いいたします。マスクをお持ちでない方の入場はできません。



・入場整理券の販売は、最大で各部お一人様1枚までとなります。

・入場整理券はお申込みいただいたご本人様のみ有効です。

・イベントが開催されるかぎり、出演メンバーに変更があっても入場整理券の返金・キャンセル対応はお受けいたしかねます。予めご了承ください。

・ご購入後のキャンセル、返金は一切お受けできませんのでご了承ください。また、不良品は良品交換とさせていただきます。





入場方法



入場整理券に記載されているチケット番号順でのご入場となります。以下の時間帯で番号を呼ばれた方から入場とさせて頂きます。

※状況により時間が前後する場合がございます。



(集合時間)

それぞれの入場時間の5分前にご集合ください。

※ご入場時間にいらっしゃらない場合は最後尾からのご案内となります。予めご了承ください。



・昼の部

13:50~ 整理番号A1~A35

14:10~ 整理番号A36~

14:30 開演



・夜の部

16:20~ 整理番号A1~A35

16:40~ 整理番号A36~

17:00 開演



・入場時に検温・手指の消毒・対象商品のご購入をお願い致します。

・チケットの番号によって入場時間が異なりますのでご注意ください。

お時間までにお越しいただけない場合は最後尾からのご入場となります。





対象商品



入場・お渡し会対象

・Time [never] comes back!? voice drama album Chapter.01 豪華特典盤 価格 13,000円(税込)



入場のみ対象(お渡し会は対象外です)

・Time [never] comes back!? voice drama album Chapter.01 通常盤 価格 2,800円(税込)



※対象商品の購入は現金、クレジットカード(Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discover対応)、交通系IC、iD、QUICPay、PayPay、ApplePayにてお支払い可能です。



ドラマCD概要

・Time [never] comes back!? voice drama album Chapter.01

・脚本:山崎もえ

・監修:関根アユミ

・ジャケットイラスト:宮谷里沙











特典会内容



ドラマCD + 特典グッズのお渡し会



※Time [never] comes back!? voice drama album Chapter.01 豪華特典盤 1枚お買い上げごとに特典券1枚お渡しします。

※特典会対象商品は1会計あたり1人3枚を上限とさせて頂きます。





Time [never] comes back!?とは



朗読劇<Time [never] comes back!?>は、関根アユミが脚本を、宮谷里沙がキャラクターデザインを務めるメディアミックスコンテンツ。



あらすじ

とあるきっかけから炎上し、所属事務所に呼び出された4人の動画配信者たち。

待ち受ける勧告は、クビかはたまた……社会的×××!?️!?️!?️

「うあー!炎上前に戻りてえー!」

4人が強く願ったとき時間は大きく巻き戻され、気が付けばそこはネットも配信もない時代でーー!?️

動画配信者たちによる、己の意地と、見栄と、時をかけたクリエイティブストーリーが始まる……!



詳細はTRYSTAR公式HP(https://trystar.work/)をご確認ください。

公式HPと併せて、TRYSTAR公式ツイッター( @TRY_STAR_info )をフォローの上、随時情報をチェックしてお楽しみください!





株式会社HIKEについて







アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。



株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

公式サイト:https://hike.inc/

代表者:代表取締役 三上 政高

:代表取締役 梁 俊模



※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc. / TRYSTAR

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



