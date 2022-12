[株式会社 トゥモローランド]

12月8日(木)~12月25日(日)



デ・プレ 丸の内店では、

12月8日(木)から12月25日(日)までの期間限定で、〈 uka ( ウカ ) 〉のプロダクトを一同に体感できるPOP UPを開催いたします。

また、12月17日(土) 13:00~18:00に〈 uka ( ウカ ) 〉のサロンスタッフが来店。サロンさながらのハンドケアを中心に〈 uka ( ウカ ) 〉のプロダクトをご紹介いたします。





〈 uka ( ウカ )〉POP UP STORE

「忙しくてめんどくさがりでよくばりな大人へ」



ヘア・ネイル・ヘッドスパ・エステティック・アイラッシュを提供しているトータルビューティカンパニー

〈 uka ( ウカ )〉。きれいになるとうれしい、ほめられるとうれしい、そんなポジティブな気持ちにさせてくれる〈 uka( ウカ )〉のPOP UPをデ・プレ 丸の内店にて開催いたします。





〈 uka ( ウカ ) 〉とは、さなぎが蝶になる「羽化」のこと。女性も男性も、ひとりの大人としてより美しく輝き、蝶たちが花から花へと受粉の手伝いをするように世の中に美を広める存在になっていけたら、そんな願いが込められています。





身に纏えば、気分があがるような不思議な魅力を持つ色「赤」。あなたの心にとって、素敵な力をもたらしますように。最高の1本が見つかりますように、という想いが込められた〈 uka ( ウカ ) 〉のネイルポリッシュです。"uka red study one"ラインから手元を華やかにしてくれる4カラーをピックアップしました。



uka red study one ¥2,420 (tax in) /

(26-09-10-09104)





〈 uka ( ウカ ) 〉初めてとなるパフュームは、オーガニックの小麦を原料とするエタノールをベースとした、自然由来指数90%以上のヴィ―ガン処方。「忙しくて、めんどくさがりで、よくばりな大人たちへ」をプロダクトコンセプトに、香水の種類の中で持続時間と香料の割合が一番高いと考えているパフュームをセレクト。天然由来の香料を高配合することで、身に着ける人の肌のpH値や体温によって香り方が変化します。最初に感じるトップノートからラストノートまで、pH値や体温の変化と相まって自分だけの香りを時間の経過とともにお楽しみいただけます。



uka perfume 7:15 ¥8,800 (tax in) /

(43-22-22-22023)

uka perfume 24:45 ¥9,350 (tax in) /

(43-22-22-22024)

uka perfume ma/jo ¥9,350 (tax in) /

(43-22-22-22025)

uka perfume Japanese Night ¥8,250 (tax in) /

(43-22-22-22026)









シーンレスで手元を美しく魅せてくれるベージュ。延べ数十万人の女性の手元を見続けてきた〈 uka ( ウカ ) 〉が贈る、誰の肌も美しく昇華させる特別なベージュです。



uka beige study two ¥2,420 (tax in) /

(26-09-10-09105)

uka beige study two ¥2,420 (tax in) /

(26-09-10-09106)









左側のボトルは、頭皮の汚れを洗うためのプロダクト。指の腹を使って頭皮を引き上げるようにマッサージをしながら洗うのがポイントです。頭皮に優しいケアブラシを使用することでより効果的に。シンプルなデザインで、インテリアとしてもバスルームに自然に溶け込みます。



uka Scalp Cleaning Deep&Light Skinny Bottle ¥1,650 (tax in) /

(26-09-32-09210)>>デ・プレ 丸の内店

uka scalp brush kenzan barikata ¥2,200 (tax in) /

(26-09-32-09201)>>デ・プレ 丸の内店









「髪と頭皮の健康こそ究極のアンチエイジング」

約28日周期の頭皮のターンオーバーに着目し、そのターンオーバーを正常に保つためのメソッドの一環としてのヘアケアプロダクト。15種類ものアミノ酸を配合し、髪の補修力に優れているのも魅力のひとつです。シャンプーやトリートメントほか、天然由来香料100%のスタイリグ剤まで幅広く展開しています。



uka multi daily serum ¥3,300 (tax in) /

(26-09-32-09202)>>デ・プレ 丸の内店

uka hair wax glossy nuance ¥2,860 (tax in) /

(26-09-32-09212)>>デ・プレ 丸の内店

uka hair wax playful move ¥2,860 (tax in) /

(26-09-32-09213)>>デ・プレ 丸の内店

uka Shampoo Wake up! Skinny Bottle ¥1,320 (tax in) /

(26-09-32-09206)>>デ・プレ 丸の内店

uka Hair Treatment Wake up! Skinny Tube ¥1,540 (tax in) /

(26-09-32-09202)>>デ・プレ 丸の内店

uka Shampoo Nighty night Skinny Bottle ¥1,320 (tax in) /

(26-09-32-09208)>>デ・プレ 丸の内店

uka Hair Treatment Nighty night Skinny Tube ¥1,540 (tax in) /

(26-09-32-09209)>>デ・プレ 丸の内店





ABOUT|〈 uka ( ウカ ) 〉





〈 uka 〉のビジョンは、うれしいことが世界でいちばん多いお店。

きれいになるとうれしい、ほめられるとうれしい。

ヘア、ネイル、お肌、カラダ、ココロ、家族、仲間、地球・・・あなたと私と地球が、もっときれいに、うれしくなることをふやしていきたい。

そんな想いから生まれるのが〈uka〉のトータルビューティーです。

名前の由来は、さなぎが蝶になる「羽化」のこと。

女性も男性も一人の大人としてより美しく輝くために、蝶が花から花へと受粉をする手伝いをするように、世の中に美を広めていきたいという願いが込められている。

「忙しくて、めんどくさがりで、よくばりな大人たちへ」をプロダクトコンセプトに、朝~深夜まで時間帯ごとに違う香りを楽しめるネイルオイルなど斬新な提案が受け、多くの方々に愛されています。





開催店舗





デ・プレ 丸の内店

@tomorrowland_marunouchi

東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング1F

TEL : 03-5220-4485





開催期間



2022年12月8日(木)~12月25日(日)





