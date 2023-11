[阪急阪神不動産株式会社]

大人も子どもも楽しめるレゴ(R)とのコラボレーションイベント「レゴ(R)ホリデーフェスティバルinグランフロント大阪」や、4年ぶり開催となる1,000人のサンタがハンドベルを演奏するイベント「Grand Santa Bells(グランサンタベル)」など、全コンテンツ一挙公開!





グランフロント大阪(大阪市北区大深町)は、クリスマスイベント「GRAND WISH CHRISTMAS 2023~Joyful Winter~」を11月9日(木)から12月25日(月)まで開催します。今年4月にまちびらき10周年を迎えたグランフロント大阪。アニバーサリーイヤーとなる今年のクリスマスは、「Joyful Winter」と題し、すべての人たちが笑顔になるような、よろこび溢れるクリスマスをお届けします。



今年のPOINT

1.メリーゴーラウンドをモチーフとした高さ約12mのクリスマスツリーが登場! (北館1階 ナレッジプラザ)

2.「レゴ(R)ホリデーフェスティバル inグランフロント大阪」を開催!

みんなでレゴ(R)ブロックを組み立てて楽しめる参加型イベントや、館内を巡るラリーを12月の週末に実施!

3.来街者1,000人がサンタクロースに扮してハンドベルを演奏する風物詩イベント「Grand Santa Bells(グランサンタベル)」を、4年ぶりに12月9日(土)に開催!(参加者を11月30日(木)まで募集)



他にも、Instagramのフォトキャンペーンやショップ&レストランのプレミアム賞品プレゼントキャンペーンなど、期間中に行われるさまざまな展開やイベントを通じて、グランフロント大阪10周年イヤーの締めくくりにふさわしい感動体験をクリスマスにお届けします。







「GRAND WISH CHRISTMAS 2023 ~Joyful Winter~」 開催概要

<開催期間> 2023年11月9日(木)~12月25日(月) ※一部コンテンツを除く

<開催場所> グランフロント大阪 北館・南館・うめきた広場 他、各所

<主催> グランフロント大阪

<協力> レゴジャパン株式会社

<特設HP> https://www.grandfront-osaka.jp/xmas2023/

※本リリースの記載内容は予定情報のため、一部変更となる場合がございます。



【メインクリスマスツリー】

高さ約12mのツリー空間すべてがフォトスポット!

メインクリスマスツリー 「Joyful-Go-Round Tree」

メリーゴーラウンドをモチーフとした高さ約12mのクリスマスツリー「Joyful-Go-Round Tree」が、北館1階のナレッジプラザに登場します。今年のクリスマスツリーは、正面だけではなく、周辺空間すべてがフォトスポット。クリスマスツリー空間に入って近くから鑑賞したり、上層階から眺めたりと、楽しみ方はさまざまです。また、ライティングショーでは、中央部分のオブジェが回り出し、きらめく光と音の幻想的な演出によって、皆さまに感動体験をお届けします。



POINT!(1)

クリスマスツリー正面や周辺空間すべてがフォトスポット!360°さまざまな表情を楽しもう!



POINT!(2)

回り出すメリーゴーラウンドとともにきらめく、光と音の幻想的なライティングショー



<実施期間> 2023年11月9日(木)~12月25日(月)

<ライティングショー>

平日16:00~24:00、土日祝15:00~24:00

※毎時00分、15分、30分、45分に実施(各日最終上演は23:45)

※初日11月9日(木)は、17:00より、スペシャルゲストを招いた点灯式を実施予定のため、ライティングショーの時間は19:00~24:00となります。

<場所> 北館1階 ナレッジプラザ

<デザイン・演出> VELVETA DESIGN(ベルベッタ・デザイン)



「空気をデザインする」をコアに、数々の空間クリエイションを手掛けるプロフェッショナルチーム。

近年の国内での代表作は、善光寺イルミネーション「希望の光」、丸の内「Marunouchi Bright Christmas -LOVE&WISHES-」、新江ノ島水族館「ヒカリノエノスイ」、札幌「さっぽろホワイトイルミネーション」、島根「しまね海洋館 AQUAS "光降るアクアス"」など。



【イベント】

大人も子どもも楽しめる、レゴ(R)ブロックの遊び場が登場!

「レゴ(R)ホリデーフェスティバルinグランフロント大阪」

世界中で愛されるレゴ(R)ブランドとのコラボレーションにより、大人も子どもも楽しめるイベント「レゴ(R)ホリデーフェスティバルinグランフロント大阪」を開催します。自分だけのレゴ(R)ミニフィギュアをつくる回遊ラリーや、組み立てたレゴ(R)ブロックの花で彩るウォールアートワークショップなど、レゴ(R)ブロックの世界を楽しめる体験型イベントを展開します。



【レゴ(R)ミニフィギュアラリー】



グランフロント大阪内の4カ所にあるブースを回遊して、4つのパーツ(あたま、かお、からだ、あし)を集めることで、自分だけのレゴ(R)ミニフィギュアが完成する「レゴ(R)ミニフィギュアラリー」を実施します。

<実施日程>

2023年12月2日(土)、3日(日)、9日(土)、10(日)、16日(土)、17日(日)、23日(土)、24日(日)

<時間> 各日12:00~18:00(無くなり次第、終了)

<場所>

北館2階・3階・4階イベントスペース、南館6階OSAMPO SPOT

※スタートポイントは北館2階になります。

<参加方法> 無料/各日先着1,000名様 ※対象年齢:4歳以上



【レゴ(R)フラワークリスマスウォール】

レゴ(R)ブロックで花のオーナメントを作り、クリスマスツリー型のウォールに花を咲かせていくウォールアートワークショップにご参加いただけます。

<実施日程>

2023年12月2日(土)、3日(日)、9日(土)、10(日)、16日(土)、17日(日)、23日(土)、24日(日)

<時間> 各日10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00開始

<場所> 北館1階 ナレッジプラザ

<参加方法>

無料/当日配布の整理券制(各回先着30名様)、交代制

※対象年齢:4歳以上



【レゴ(R)ブロック フォトスポット】

大人向けのシリーズ「大人レゴ(R)」を使用したフラワーウォールや、サンタクロース・トナカイなど、レゴ(R)ブロックで作成した大型フォトスポットを展示します。

<実施期間> 2023年11月9日(木)~12月25日(月)

<場所> 北館2階・3階・4階イベントスペース、南館6階OSAMPO SPOT



レゴグループについて



遊びが持つパワーを通して、―世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する―それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げることを可能にします。1932年、デンマークのビルンで誕生後、ビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界130カ国以上で販売されています。



LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (c)2023 The LEGO Group.



4年ぶりに開催!来街者1,000人がサンタクロースに扮してハンドベル演奏!

「Grand Santa Bells(グランサンタベル)」

一般公募による来街者の皆さまや就業者がサンタクロースに変身し、ハンドベルを持ってうめきた広場の大階段に整列。国内最大規模となる約1,000人での壮大なハンドベル演奏(※)に挑戦します。2017年から2019年まで、グランフロント大阪のクリスマスの風物詩として開催してきた本イベントを、4年ぶりに開催します。

(※)イングリッシュハンドベルではなく、日本発祥のミュージックベルでの演奏。



<実施日時> 2023年12月9日(土)10:00~12:00 予定

<場所> うめきた広場 大階段

<参加方法> 無料/先着申込制/定員になり次第締め切り

<応募締切> 2023年11月30日(木)まで

<応募受付> https://grandfront-osaka-santabells2023.peatix.com



梅田のまちの魅力を再発見できる冬のエリアイベント、今年も開催!

「UMEDA MEETS HEART2023 ~UMEDAで会える。ハートをつなぐ。~」

梅田地区の冬の風物詩となることを目指し、「ハート」をモチーフに梅田のまちの魅力を発信するエリアイベント。

4回目の開催となる今年は、新企画として「HEART MARCHE」を実施するほか、ハートの形をした装飾やイルミネーションなどが梅田各所を彩ります。グランフロント大阪会場では、「ハート」にまつわるワークショップをうめきた広場でお楽しみいただけます。イベント日時等の詳細は、11月下旬の発表を予定しています。



<実施期間> 2023年12月1日(金)~12月25日(月)

<場所> グランフロント大阪ほか、梅田地区各所

<公式HP> https://umh.umeda-connect.jp/top ※11月下旬に情報をアップ予定

<主催>

UMEDA MEETS HEART実行委員会

〔梅田地区エリアマネジメント実践連絡会(※)、大阪市、株式会社カクタス〕

(※)西日本旅客鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄道株式会社、一般社団法人グランフロント大阪TMO、大阪市高速電気軌道株式会社の5者で構成。



グランフロント大阪 冬の風物詩 今年も開催!

「RAXUS presents ウメダ★アイスリンク つるんつるん」

ファミリーやカップルでお楽しみいただける冬の風物詩「ウメダ★アイスリンク つるんつるん」が、今年もうめきた広場に登場。開催10回目となる今年は、会場に心躍るイルミネーションを施します。「つるんつるん」史上最も明るく美しいリンクで、大切な人と一緒に、楽しいウィンターシーズンをお過ごしください。



<開催期間>

2023年11月24日(金)~2024年2月25日(日) ※2024年1月1日(月・祝)は休み。

※雨天等により、会場運営側の判断で営業時間の変更を行う場合や中止になる場合があります。

<営業時間>

平日12:00~20:30、土日祝11:00~20:30(最終入場は20:00まで)

※12月25日(月)~1月5日(金)は土日祝日に準じる

※イベント実施等により、営業時間が変更になる場合があります。

必ず公式ホームページをご確認ください。

<開催場所> うめきた広場

<料金>

大人 1,900 円 大学生 1,700 円 高校生 1,600 円 中学生・小学生以下 1,400 円

※全て貸靴料・消費税込 ※その他割引もございます。

<主催> MBSテレビ、加藤商会

<公式HP> https://www.mbs.jp/skate-rink/

<お問合せ> キョードーインフォメーション 0570-200-888(10:00~18:00 日・祝休み)



【イルミネーション・フォトスポット】

まちを彩る、サステナブルなシャンパンゴールドの街路樹

「Champagne Gold Illumination (シャンパンゴールドイルミネーション)」

JR大阪駅前に広がる「うめきた広場」周辺やけやき並木の樹木71本に約23万個のLED電球を灯すことで、まちがシャンパンゴールドに光り輝きます。

グランフロント大阪では、2022年9月より、施設で使用する全電力を再生可能エネルギー由来の電力(再エネ電力)に切り替えており、敷地内のイルミネーションも再エネ電力によって点灯しています。また、消費電力量を従来より30%カット(※)した「NEW エコイルミネーション」を2019年より全エリアに採用し、環境に配慮したイルミネーションを実現しています。 (※)2013年度から2018年度まで当施設で使用してきたLED電球の消費電力量との比較



<実施期間> 2023年11月9日(木)~2024年2月29日(木)

<点灯時間> 毎日17:00~24:00

<実施場所> うめきた広場周辺・けやき並木樹木71本

<電球数> 約23万球

<カラー> シャンパンゴールド

※写真は過去実施時(2022年)の様子







梅田のシンボル「テッド・イベール」も、Joyfulに衣替え!

「テッド・イベール 特別装飾 ~Waiting for Christmas presents~」



フランスを代表する現代アーティスト、ファブリス・イベールによるアートオブジェであり、グランフロント大阪のみならず梅田のシンボルとして親しまれている「テッド・イベール」に、今年も特別装飾を施します。クリスマスプレゼントを待ちわびている「テッド・イベール」の傍らで、サンタクロースとトナカイはまさかの休憩中。クリスマスらしい期間限定の姿で、皆さまをお出迎えします。



<実施期間> 2023年11月9日(木)~12月25日(月)

<実施場所> うめきた広場 水景



飲食フロアも特別な装飾で、クリスマスムードに

「SHOPS & RESTAURANTS WINTER ILLUMINATION」



グランフロント大阪ショップ&レストランでは、飲食フロアを訪れるお客さまに特別なひとときを楽しんでいただけるよう、クリスマス装飾を実施します。南館7階、8階のガラス面のアーチにネイビーやゴールドのオーナメントを彩ったイルミネーションや、館内各所のクリスマスツリーで皆さまをお迎えします。

<実施期間> 2023年11月9日(木)~12月25日(月)

<実施場所> うめきた広場B1階、南館7階・8階・9階



【ショッピング&グルメ情報】

読めばクリスマスムードが高まる、ショッピングガイド

館内情報誌 「OSAMPO! SHOPPING GUIDE 2023 Christmas SPECIAL」



読めば思わず、館内をショップクルージングしたくなる!クリスマスムード溢れる情報誌を、11月9日から館内で配布します。特別な日への期待感に、おとながワクワクする情報が満載の一冊をお手に取ってお買い物をお楽しみください。



<配布期間> 2023年11月9日(木) ~ 館内で配布開始





忙しい年末こそ、ゆったりと心豊かな食の時間を過ごそう

「~ゆっくり美味しく、日常をひとやすみ~ スローな冬時間」



時間に追われ、忙しい年末シーズンこそ、ゆったりと、心豊かなひとときを大切にしたい。おとなを解放するここだけのオフタイムが、この冬のスペシャルな食時間を彩ります。ショップ&レストランならではのスローな冬時間を37店舗でお楽しみください。



<実施期間> 2023年11月9日(木)~12月31日(日)

<実施場所> グランフロント大阪 ショップ&レストラン 37店舗







特別なクリスマススイーツセレクションの予約受付中!

インターコンチネンタルホテル大阪のクリスマス



インターコンチネンタルホテル大阪が2023年のクリスマスに贈るのは、エグゼクティブペストリーシェフ濱(※1)本佳秀が率いるペストリーチームが考案したクリスマスケーキ。「あまおう苺のショートケーキ」をはじめ、ご家族とのディナーやご友人とのパーティーにぴったりな、思わず笑顔になるようなスイーツセレクション全3種類のご予約を承ります。



<予約受付期間> 受付中~12月20日(水)

<受渡期間>

2023年12月22日(金)~12月25日(月)

11:00~19:00

<受取場所> 1階パティスリー STRESSED(ストレス)または2階宴会場



※商品詳細・ご予約はホテルウェブサイトをご確認ください。

※オンラインクレジットカード決済が必要です。

※ご予約・詳細はホテルウェブサイト( https://icosaka.com/offer/xmascakes/ )をご確認ください。



【キャンペーン】

レシートを撮ってLINEで応募するだけで素敵な賞品が当たる!

「プレミアム賞品プレゼントキャンペーン」

グランフロント大阪ショップ&レストランの対象店舗で 5,000 円以上(税込・合算可)のお買い物やお食事をされたレシートの写真を撮影し 、「グランフロント大阪 ショップ&レストラン」 LINE公式アカウントよりご応募いただいたお客さまの中から抽選で、プレミアムな賞品をプレゼントします。



<実施期間> 2023年12月1日(金)~12月25日(月)

<賞品>

A賞:鉄板焼ステーキレストラン碧 ペアディナーチケット 3組6名様

B賞:THANN アロマ・ボディケア ギフトボックス 15名様



グランフロント大阪のクリスマスを写真に撮ってシェアしよう!

「Instagram フォトキャンペーン」



グランフロント大阪館内のクリスマス装飾やフォトスポット、イルミネーション、グルメなどの写真にハッシュタグ「#グランフロントクリスマス」を付けてInstagramに投稿いただいた方の中から、抽選で素敵な賞品をプレゼントするSNS投稿キャンペーンを実施します。



<実施期間> 2023年11月9日(木)~12月25日(月)

<賞品>

グランフロント大阪賞

インターコンチネンタルホテル大阪「3-60」(スリーシクスティ)

ペアアフタヌーンティー体験5組10名様

レゴ(R)ブロック賞

レゴ(R)ブロック製品 20名様



※グランフロント大阪 新ビジョン「創り出そう、ともに。」については参考資料をご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d33147-304-28f0773f0fa198a23ac6ec264b22bf7f.pdf



