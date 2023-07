[DAC]

~当社所属のパラアスリート池田樹生が男子100mに出場~



デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO兼CCO:田中雄三、以下 DAC)は、7月15日(土)、7月16日(日)に開催される陸上競技大会「実業団Premium Challenge Games in Niigata」のメインパートナーとして協賛することになりました。また、同大会には、当社所属のパラアスリート池田樹生が男子100mに出場します。







「実業団Premium Challenge Games in Niigata」は、陸上競技の一般種目に加えて、障がいのある方でも参加可能なパラ種目や、聾(ろう)者のためのデフ種目を実施するなど、幅広い選手をサポートできる大会を目指しています。また、アスリートと、アスリートを応援する全ての方々にスポーツの持つ力や可能性を感じてほしいという考えの下、来場できない方に向けてYouTubeのライブ中継も行われます。



DACは、デジタル広告を主力に、データビジネスやソリューション開発などをグローバルに展開する総合デジタルマーケティング企業です。新潟においては2019年に、新潟県および新潟市の誘致により新潟オフィスを設立し、事業拡大や人員拡充を進めています。新潟を盛り上げていきたいとの想いから、昨年より「新潟シティマラソン」に協賛しているほか、Jリーグ「アルビレックス新潟」のデジタルマーケティングパートナーとして応援・サポートしています。さらに今回、ダイバーシティ&インクルージョンの観点からも、「実業団Premium Challenge Games in Niigata」の目指す方向性に強く共感し、同大会への協賛に至りました。実施種目の中でも、100m(男子、女子、男子パラ/デフ、女子パラ/デフ)、走幅跳(男子、女子、男子パラ/デフ、女子パラ/デフ)においては「DAC Challenge」として冠協賛します。



また同大会の協賛を通じて、SDGsの17の目標のうち、「目標3:すべての人に健康と福祉を」「目標10:人や国の不平等をなくそう」「目標11:住み続けられるまちづくりを」「目標17:パートナーシップで目標を達成しよう」に貢献できるものと考えています。



今後もDACは、長年にわたるデジタルマーケティングのノウハウを活用することで、デジタル人材の育成に注力するともに、新潟県および新潟市における地域社会の活性化・発展および持続可能な社会の実現に貢献してまいります。





■当社所属選手



名 前:池田 樹生(いけだ みきお)

所 属:デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

専門種目:陸上競技100m/T64クラス400m日本記録保持者

生年月日:1996年12月16日

公式HP:https://ikeda-mikio.com/



主な日本代表歴

2013年アジアユースパラ競技大会マレーシア 金メダル(100mおよび200m)

2016年IWAS U23 世界選手権大会 銀メダル(400m)銅メダル(100mおよび200m)

2017年ニトロアスレチックス 3位(200m)6位(100m)

2017年世界パラ陸上競技選手権大会ロンドン 銅メダル(4×100mR)





■大会概要

大会名:「実業団Premium Challenge Games in Niigata」

主催:一般社団法人日本実業団陸上競技連合、北陸実業団陸上競技連盟、一般財団法人新潟陸上競技協会

共催:新潟県実業団陸上競技連盟

会場:デンカビッグスワンスタジアム(新潟県新潟市)

開催日時:7月15日(土)、7月16日(日)

種目:[実業団](男子)100m、110mH、走幅跳、4×100mR、やり投/(女子)100m、100mH、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投/[パラ/デフ](男子)100m、走幅跳/(女子)100m、走幅跳



★ライブ配信URLはこちら:

https://www.youtube.com/@jaaf.niigata/featured

(「一般財団法人新潟陸上競技協会」公式YouTubeチャンネル内。大会数日前より配信予定として個別コンテンツ設置予定)



以 上





<会社概要>

■ デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 https://www.dac.co.jp

DACは、インターネット広告の黎明期にあたる1996年の設立以来、情報や生活のデジタル化とともに事業を拡大し、デジタルマーケティング市場の形成と成長を牽引してまいりました。

現在は、デジタル広告の豊富な知見や経験、高度な技術開発力、媒体社・プラットフォーマー・テクノロジーパートナー等との強固な関係性を活かし、企業のデータ活用、各種プロモーション、マーケティング基盤の開発・構築をはじめとする、総合的なデジタルマーケティングサービスをグローバルに提供しています。

今後もDACは、"Empowering the digital future デジタルの未来に、もっと力を。"というミッションのもと、広告やマーケティングの新しい形の創造をリードし、新たな価値を社会へ提供し続けていきます。



代表者 : 代表取締役 社長執行役員CEO兼CCO(Chief Compliance Officer) 田中 雄三

本社所在地: 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

設立 : 1996年12月

事業内容 : メディアサービス事業、ソリューションサービス事業、オペレーションサービス事業





本件についてのお問い合わせ先

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

戦略統括本部広報担当 E-mail:ir_inf@dac.co.jp



コーポレートサイト掲載先

https://www.dac.co.jp/press/2023/20230703_pcg



