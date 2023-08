[株式会社 グローバルエージェンツ]

2023年9月1日(金)より販売開始。秋の山の味覚をまるごと楽しむ甘い“ホッとドリンク”3種も登場。



株式会社グローバルエージェンツ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山崎剛)は、全国に6ブランド11棟1,200室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(https://livelyhotels.com/)を運営しています。

このたび、「THE LIVELY 福岡博多(ザ・ライブリー福岡博多)」では、2023年9月1日(金)より、秋限定スイーツ「秋に浸かるだるま」と「秋の味覚をまるごと!ホッとドリンク」を宿泊プラン、ルームサービス、カフェにて販売いたします。







“和“な「エモード」で心落ち着く秋を表現したスイーツ&ドリンクが新登場





THE LIVELY 福岡博多では、「エモード(エモーショナル×モード)」をテーマに、季節毎、イベント毎にホテルオリジナルスイーツをお楽しみいただきながら、食を通して新しいホテル体験を提供しております。



思わず写真を取りたくなるような見た目のスイーツがホテルの客室やカフェで楽しめると、これまでも地元メディアやSNSにも数多く取り上げられてきました。ルームサービスはもちろん、当ホテル人気エリアの開放的な吹き抜け空間の中央にあるロビーバー「THE LIVELY BAR」は夜でもカフェ利用ができることから、一日の終わりに時間を気にせずにスイーツやカフェをゆっくりと気軽に楽しめるとご好評いただいております。

(開発ストーリー:https://prtimes.jp/story/detail/wrV6ZLS7WZr)



今年の秋は、「エモード」に「和」を掛け合わせて“心落ち着く秋”を表現。秋の定番スイーツモンブランを新感覚で楽しめる進化系生搾りモンブラン「秋に浸かるだるま」2種と、エモードシリーズ初のドリンクメニュー「秋の味覚をまるごと!ホッとドリンク」3種をご用意いたしました。





進化系生搾りモンブラン「秋に浸かるだるま」





THE LIVELY 福岡博多のエモードなモンブランは見た目からインパクト抜群、平皿ではなく桶に盛り付けられています。山盛りに絞られたモンブランクリームで銭湯の壁画の富士山を、周りにかかったたっぷりのソースでお湯を表現。だるまの形をした最中がソースに浸かっている様子は、まるでだるまがゆったりとお湯に浸かっているようで、心落ち着く秋を連想させます。和の要素にあえて生クリームを添えることで洋風モンブランの要素も。紫芋と黒ごまの2種をご用意しました。







「いもに浸かるだるま」

紫芋ペーストを絞り、芋の甘露煮をトッピング。周りにはたっぷりの紫芋ソース。中には、スポンジ、バニラアイス、ティラミスペースト。



紫芋の甘味と旨味をまるごと体験できる一品。











「黒ごまに浸かるだるま」

濃厚な栗ペーストに竹炭を合わせて絞り、栗の甘露煮をトッピング。周りにはたっぷりの黒ごまのソース。中にはスポンジ、バニラアイス、ティラミスペースト。



濃厚ながらも、バニラアイスと合わせて食べれば、さっぱりと黒ごまと栗の味わいを楽しる一品。





秋の味覚をまるごと!ホッとドリンク







「エモード」シリーズ初のドリンクメニューが誕生!秋の山の味覚のりんご、紫芋、かぼちゃをまるっとそのままドリンクに、それぞれの個性を見た目でも味でも表現しました。肌寒くなる季節に“ホッと”していただける”ホット”なドリンクは、スイーツとしても、また、アルコールが苦手な人にはカクテル代わりにバー体験を楽しめるアイテムとなっております。







「飲むアップルパイ」

シナモンを加えたりんごのコンポート、りんごシロップ、アールグレイを入れ、上にはシェイクした生クリームとスティックパイ、シナモン、りんごチップを。シナモンの香り、りんごの甘みと酸味がまさにアップルパイ。スティックパイをドリンクにつけてお召し上がりください。









「焼き芋ブリュレラテ」

紫芋の焼き芋を表現、たっぷりの紫芋と蜂蜜ソースで満足感も高いラテ。芋の香りと甘みを一緒に体験でき、芋の甘露煮と一緒に食べたり飲んだりと、食感もお楽しみください。













「まるごとパンプキンラテ」

まるごとかぼちゃを食べているような、まさに“飲むかぼちゃ”。かぼちゃペーストとキャラメルソースがたっぷり。甘じょっぱい味わいをお楽しみください。









商品概要





【期間】2023年9月1日(金)~2023年11月30日(木)

【内容・料金】

モンブラン2種:「いもに浸かるだるま」「黒ごまに浸かるだるま」各1,000円(税込)

ドリンク3種:「飲むアップルパイ「焼き芋ブリュレラテ」「まるごとパンプキンラテ」各800円(税込)

【提供場所】THE LIVELY BAR、ルームサービス(宿泊者向け)

※THE LIVELY BAR カフェ利用可能時間14:00-23:00(ラストオーダー22:30)



「秋に浸かるだるま」宿泊プラン概要





【期間】2023年9月1日(金)~2023年11月30日(木)※予約開始:2023年8月7日(月)

【プラン名】<2023秋限定>進化系生絞りモンブラン「秋に浸かるだるま」!心落ち着く秋を感じて(朝食付き)

【料金】2名1室8,000円~

【予約URL】https://bit.ly/3Ktisyi

※9月1日以降にご希望の宿泊日を設定してご確認ください。

※素泊まりプランもございます。詳細は予約サイトにてご確認ください。







THE LIVELYについて







LIVELY HOTELSにおけるフラグシップブランドで、東京、大阪、福岡にて展開中。

ホテルを「泊まる場所」から「世界中から人と情報と機会が集まる場所」へ。近年のホテルの提供価値は急速に変化し、ホテルに来る目的は大きく多様化しました。ホテルはもはや「泊まる場所」にとどまらず、暮らす場所にもなり、仕事をする場所にもなり、食事やお酒を楽しむ場所にもなり、ファッションの発信場所にもなり、新しい文化が生まれる場所にもなり得る多様な存在になりました。 弊社は、ライフスタイルホテル市場のフロントランナーとして、さらに市場を牽引していくべく、ホテルを「世界中から人が集まり、情報が集まり、機会が集まる場」と再定義し、THE LIVELY をより自由で新たな発見に溢れるホテルにしていくことを目指します。





THE LIVELY 福岡博多 施設概要





所在地 〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲 5-2-18

アクセス 地下鉄空港線「中洲川端」駅より徒歩 1分、

JR「博多」駅よりタクシー10分、福岡空港よりタクシー20分

Web:https://www.livelyhotels.com/ja/thelivelyfukuoka

Instagram:https://www.instagram.com/the_lively_fukuoka_hakata/





新型コロナウイルスに関する感染対策について





詳細はこちら:https://www.livelyhotels.com/ja/about/hygiene/





株式会社グローバルエージェンツについて





会社名 株式会社グローバルエージェンツ http://global-agents.co.jp

代表取締役 山崎 剛

本社所在地 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-20-13





グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業





LIVE:ソーシャルアパートメント51棟約3,000室を運営 https://www.social-apartment.com/

STAY:ライフスタイルホテル11棟約1,200室を運営。 LIVELY HOTELS https://livelyhotels.com/

WORK:ホテル一体型ワークプレイス「.andwork」を運営 https://www.xandwork.com/

DINE:ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営

WASH:ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID」を運営

LEARN:弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供



